TIM Vision Calcio e Sport promo rush: costo azzerato fino al 26 agosto 2023 e attivazione gratuita per chi sottoscriva online l’offerta che permette di guardare le partite della Serie A con DAZN . Ecco le caratteristiche della nuova promozione firmata TIM per tutti gli appassionati di calcio ed eventi sportivi.

In vista della ripresa del campionato di calcio di serie A 2023/24, con fischio d’inizio per la prima giornata il 20 agosto 2023, TIM lancia un’offerta molto appetibile per gli appassionati: si tratta della Promo Rush TIM Vision Calcio e Sport, grazie alla quale è possibile beneficiare di un canone azzerato fino al 26 agosto 2023 per il pacchetto che consente la visione delle partite della Serie A con DAZN e dei match della Champions League con Infinity+.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento la promo rush di TIM, valida per attivazioni fino al 29 luglio 2023, gli esperti di SOStariffe.it ricordano che il comparatore di SOStariffe.it per offerte pay tv aiuta i consumatori a caccia delle migliori offerte per l’intrattenimento a confrontare le alternative disponibili a luglio 2023 e a selezionare quella maggiormente in linea con gusti e preferenze della propria famiglia.

TIM Vision Calcio e Sport: come funziona la promo rush a Luglio 2023

TIM VISION CALCIO E SPORT: COSA INCLUDE TIM VISION CALCIO E SPORT: QUANTO COSTA 10 partite della Serie a TIM su DAZN

104 match della UEFA Champions League su Illimity+

l’intrattenimento di TIM Vision

6 mesi di Amazon Prime (per i nuovi clienti di linea fissa TIM) canone azzerato fino al 26 agosto 2023

fino al 26 agosto 2023 19,99 €/mese fino al 31 dicembre 2023

fino al 31 dicembre 2023 29,99 €/mese da gennaio 2024

A poche settimane dalla ripresa del campionato italiano di calcio dopo la pausa estiva, TIM ha lanciato un’offerta speciale per il pacchetto che porta l’adrenalina degli eventi sportivi direttamente nel salotto di casa: TIM Vision Calcio e Sport avrà un canone azzerato fino al 26 agosto 2023. Poi, superata questa data, il canone mensile dell’offerta salirà a 19,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023 (con uno sconto di 10 euro sul prezzo di listino del pacchetto, pari a 29,99 euro al mese). Quindi, a partire dal 2024, scatterà il regime di prezzo pieno: 29,99 euro al mese, per l’appunto.

Ma i benefici della promo rush non finiscono qui:

è prevista l’attivazione gratuita per chi sottoscriva l’offerta direttamente online entro il 29 luglio 2023. Il prezzo è invece pari a 19,99 euro se l’attivazione avviene tramite altri canali TIM. Per i clienti già in possesso del TIMVision Box, l’attivazione costa infine 9,99 euro;

per chi sottoscriva l’offerta entro il 29 luglio 2023. Il prezzo è invece pari a 19,99 euro se l’attivazione avviene tramite altri canali TIM. Per i clienti già in possesso del TIMVision Box, l’attivazione costa infine 9,99 euro; per i nuovi clienti TIM Vision con linea fissa TIM, il pacchetto include anche l’accesso gratuito per sei mesi ai contenuti di Amazon Prime.

Vediamo ora quali siano i programmi sportivi e di intrattenimento dei quali è possibile godere sottoscrivendo il pacchetto in promozione:

DAZN Standard per guardare la Serie A TIM con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva);

per guardare con 10 partite su 10 per ogni turno (di cui 7 in esclusiva); Infinity+ con le 104 partite della UEFA Champions League e altri contenuti anche in 4K;

con le 104 partite della e altri contenuti anche in 4K; TIMVISION con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile;

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali oltre a una selezione dei migliori programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+, tutta la Serie A femminile; 6 mesi di Amazon Prime (solo per i nuovi clienti TimVision con linea fissa).

TIM Vision e Fibra: le offerte per navigare da casa a Luglio 2023 con TIM

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE TIM Premium Base navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH

chiamate a consumo 25,90 €/mese TIM WiFi Power Smart navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH

chiamate illimitate con attivazione online dell’offerta 25,90 €/mese per già clienti TIM Mobile con piano da almeno 9,90 €/mese attivo

30,90 €/mese per nuovi clienti che sottoscrivano offerta entro il 31/7/23 TIM WiFi Power FWA navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA

chiamate illimitate a 2€/mese in più con attivazione dell’offerta entro il 29/7/23 15,90 €/mese per già clienti linea fissa TIM

21,90 €/mese per nuovi clienti linea fissa TIM

24,90 €/mese prezzo di listino

Il pacchetto TIM Vision Calcio e Sport è abbinabile alle offerte Internet casa fibra di TIM che, grazie alle top prestazioni della sua connessione, permettono di guardar contenuti in HD alla massima velocità. Ecco le principali offerte che TIM mette a disposizione per portare la fibra a casa delle famiglie italiane a prezzi competitivi:

TIM Premium Base

Questa offerta, dal canone mensile di 25,90 euro al mese e destinata ai nuovi clienti TIM, si caratterizza per:

navigazione senza limiti con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH ;

e 300 Mbps in upload su rete ; chiamate a consumo: 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta

contributo di attivazione incluso nel canone mensile: 10 euro al mese per 24 mesi, per una somma complessiva di 240 euro.

TIM Wifi Power Smart

Questa offerta è in promozione a 25,90 euro al mese per i già clienti TIM Mobile con un abbonamento da almeno 9,90 euro attivo, mentre costa 30,90 euro al mese per i nuovi clienti. Entrambe le tipologie di consumatori possono beneficiare dell’attivazione gratuita (anziché 39,90 euro) purché sottoscrivano l’offerta online entro il 31 luglio 2023.

Questo pacchetto prevede:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione;

incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione; TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web.

TIM Wifi Power FWA

Anche la soluzione Internet casa wireless TIM Wifi Power FWA può essere associata ai pacchetti TIM Vision per godere dell’intrattenimento firmato TIM. Ricordiamo che questa offerta può essere attivata in alternativa alle offerte in fibra ottica che, invece, richiedono una linea telefonica tradizionale.

Al costo di listino di 24,90 euro al mese, questa offerta fa accumulare notevoli sconti sul prezzo per chi sia già cliente di linea fissa TIM e ne voglia attivare una seconda wireless (15,90 euro al mese) e per i nuovi clienti di linea fissa TIM (21,90 euro al mese). Ecco i servizi inclusi nel pacchetto:

navigazione illimitata con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload su rete FWA;

e 50 Mbps in upload su rete FWA; chiamate a consumo: 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (per chi attivi la promozione entro il 29 luglio 2023 le chiamate illimitate sono incluse pagando solo 2 euro in più);

pagando solo 2 euro in più); kit FWA in comodato d’uso gratuito (Indoor con modem autoinstallante o Outdoor con antenna esterna a seconda della copertura di rete);

contributo di attivazione pari a 39,90 una tantum.

