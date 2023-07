Gli ultimi eventi atmosferici estremi che hanno colpito principalmente il Nord Italia, causando notevoli danni per via di grandinate senza precedenti, riaccendono l'attenzione sull'importanza di un' assicurazione auto in grado di garantire una copertura completa . Oltre alla copertura RC Auto , infatti, è possibile tutelarsi con una copertura contro eventi atmosferici e grandine . Ecco come individuare la migliore Assicurazione auto eventi atmosferici e grandine a luglio 2023 .

Le forti grandinate e, più in generale, gli eventi atmosferici che hanno colpito in questi giorni il Nord Italia riaccendono l’attenzione sull’importanza di poter contare su di un’assicurazione auto in grado di garantire una copertura reale contro questo tipo di danni. A causa di eventi atmosferici intensi e imprevedibili, infatti, le auto possono subire danni molto seri, sia alla carrozzeria che, soprattutto, ai cristalli.

Per gli automobilisti non assicurati – e sono tanti: purtroppo solo una piccola percentuale dei veicoli danneggiati è assicurata contro questo tipo di danni – c’è il rischio di dover fare i conti con spese di riparazione che possono raggiungere un importo di qualche migliaia di euro.

La “normale” copertura RC Auto, obbligatoria per poter sostare e circolare in strade pubbliche, non garantisce alcuna tutela all’automobilista contro danni dovuti a forti grandinate o ad altri eventi atmosferici estremi: per ottenere una protezione assicurativa è necessario aggiungere una garanzia accessoria Eventi naturali. Solo in questo modo è possibile estendere la copertura assicurativa per il proprio veicolo.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sull’assicurazione auto contro eventi atmosferici e grandine e quali sono le opzioni a disposizione degli automobilisti, considerando costi e coperture, nel corso del mese di luglio 2023.

Assicurazione auto eventi naturali: le cose da sapere

3 COSE DA SAPERE SULL’ASSICURAZIONE AUTO EVENTI ATMOSFERICI 1. Per avere una tutela assicurativa di questo tipo bisogna aggiungere alla RC Auto la garanzia accessoria Eventi naturali 2. Il costo di questa garanzia cambia in base a diversi fattori: in media è compreso tra 90 e 150 euro 3. Per individuare un’assicurazione conveniente è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it

Il costo di una garanzia contro eventi atmosferici e naturali dipende da vari fattori. Esattamente come avviene per la copertura RC Auto, infatti, non è possibile stabilire in anticipo il costo effettivo della copertura, strettamente legata alle valutazioni della singola compagnia oltre che ad alcuni parametri ben precisi.

Per quanto riguarda la garanzia contro eventi atmosferici e naturali, in particolare, bisogna tenere in considerazione il valore commerciale dell’auto (le auto più costose potrebbero essere più costose da riparare) oltre che la provincia di residenza del proprietario del veicolo (chi risiede in un’area soggetta a fenomeni naturali intensi potrebbe dover fare i conti con un costo più alto della copertura).

Bisogna, quindi, calcolare un preventivo, considerando i propri dati, in modo da poter avere un’idea precisa sul costo della garanzia su eventi atmosferici e naturali. Chi ha già un’assicurazione auto in corso di validità può contattare direttamente la propria compagnia. Per una valutazione ancora più completa e precisa in merito ai costi di questa polizza, invece, è possibile affidarsi al confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it.

Grazie al comparatore di assicurazioni auto (accessibile in modo gratuito e senza alcun impegno) è possibile individuare, facilmente, dei preventivi particolarmente convenienti che permetteranno di accedere ad un’assicurazione auto completa e in grado di garantire sia la copertura RC Auto che garanzie accessorie aggiuntive come la Eventi naturali, fondamentale per proteggersi dai danni causati dalla grandine.

La procedura da seguire è semplice: basta accedere al comparatore tramite il link qui di sotto e inserire i dati necessari al calcolo dei preventivi. Si tratta di un’operazione rapida: i dati richiesti sono gli stessi che una qualsiasi compagnia assicurativa richiede al contraente per poter calcolare il preventivo di una polizza auto.

Scopri la migliore polizza auto»

Inseriti tutti i dati richiesti, si accede a una panoramica delle polizze auto più convenienti disponibili su SOStariffe.it. Tramite il menu laterale è possibile spuntare l’opzione Eventi naturali per aggiungere ai preventivi proposti (che includono la sola RC Auto) anche la garanzia per tutelarsi contro gli effetti di grandinate e altri eventi naturali particolarmente intensi.

Come evidente dalla simulazione proposta nel paragrafo successivo, la copertura contro grandine e eventi atmosferici comporta una spesa extra di circa 90 – 150 euro da sommare al costo della RC Auto.

Ogni garanzia contro eventi atmosferici e naturali, inoltre, può presentare delle limitazioni come:

il massimale ovvero il valore massimo del risarcimento garantito dalla compagnia in caso di sinistro

la franchigia ovvero un importo minimo al di sotto del quale la compagnia non emette alcun risarcimento

la riparazione obbligatoria verso officine convenzionate

l’esclusione di specifici eventi indicati nelle condizioni contrattuali

La migliore assicurazione auto eventi atmosferici estremi a luglio 2023

In assoluto, non è possibile indicare una compagnia in grado di proporre l’assicurazione contro eventi atmosferici più conveniente per tutti gli automobilisti. Bisogna sempre valutare caso per caso, sulla base dell’auto d’assicurare e di tutti gli altri fattori che determinano il costo finale della polizza auto. Per questo motivo, è necessario affidarsi alla comparazione dei preventivi tramite SOStariffe.it per individuare la polizza più vantaggiosa.

Per offrire un’indicazione in merito alle assicurazioni auto più convenienti in caso di meteo estremo è possibile effettuare una simulazione andando a considerare il caso dell‘automobilista tipo così definito:

automobilista di 40 anni, residente a Milano

in prima classe di merito

auto da assicurare: Fiat Panda immatricolata a luglio 2022

decorrenza della polizza dal 1° agosto 2023

Sulla base di questi dati, è possibile individuare la seguente Top 3 delle migliori assicurazioni auto con garanzia Eventi naturali inclusa:

ASSICURAZIONE COSTO ANNUO COPERTURE INCLUSE ConTe.it Assicurazioni 537 euro RC Auto

Eventi naturali

Incendio e furto

Assistenza Stradale (+12 euro) Quixa Assicurazioni 805 euro RC Auto

Eventi naturali

Incendio e furto Genertel 981 euro RC Auto

Eventi naturali

Assistenza stradale

Tutela legale

Incendio e furto

Minikasko

1) ConTe.it Assicurazioni

La prima proposta su cui puntare, per il caso analizzato nella simulazione, arriva da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia propone un prezzo annuo di 537 euro per un pacchetto assicurativo che comprende la RC Auto e le garanzie Eventi naturali e Incendio e furto. In più, con 12 euro di spesa aggiuntiva è possibile includere anche l’Assistenza Stradale con l’installazione di un dispositivo satellitare a bordo.

La polizza auto proposta da ConTe.it per l’automobilista tipo include la clausola della Guida Esperta, fissando un limite all’esperienza di guida e all’età per i conducenti che possono mettersi alla guida del veicolo. Da notare, inoltre, che è prevista anche la clausola “Solo carrozzerie convenzionante” che restringe il gruppo di carrozzerie a cui fare riferimento per eseguire gli interventi di riparazione.

Per i danni da eventi naturali, inoltre, viene fissata una franchigia di 500 euro oltre a uno scoperto del 10%. Il costo di questa garanzia (incluso nel premio complessivo indicato in precedenza) è di 124 euro.

2) Quixa Assicurazioni

La seconda proposta che emerge dalla comparazione arriva da Quixa. Il costo da tenere in considerazione è di 805 euro. In questo caso, c’è la Guida Esperta con età minima di 22 anni e con esperienza di guida minima di almeno 2 anni con possibilità di passare alla Guida Libera, eliminando questi vincoli, con un costo aggiuntivo. C’è anche la limitazione “solo carrozzerie convenzionate“.

Il pacchetto assicurativo proposto da Quixa include, oltre alla RC Auto e alla garanzia Eventi naturali, anche la Incendio e furto. Per quanto riguarda i danni da eventi naturali, inoltre, la compagnia prevede:

un massimale di 11.000 euro

di 11.000 euro una franchigia di 250 euro

di 250 euro uno scoperto del 10%

Il costo della garanzia Eventi naturali, incluso nel costo complessivo della polizza indicato in precedenza, è di 91,63 euro.

3) Genertel

La terza proposta arriva da Genertel che propone un pacchetto assicurativo ancora più ricco di quelli visti in precedenza. Il costo complessivo è di 981 euro ma, oltre alla RC Auto, sono incluse anche le garanzie accessorie:

Assistenza stradale

Tutela legale

Incendio e furto

Eventi naturali

Minikasko

Anche in questo caso c’è la clausola della Guida Esperta (età minima 25 anni). Per quanto riguarda la Eventi naturali, invece, la compagnia prevede:

un massimale di 14.750 euro

di 14.750 euro una franchigia di 500 euro

di 500 euro uno scoperto del 10%

Il costo della garanzia Eventi naturali, già incluso nel premio complessivo indicato in precedenza, è di 148 euro.

Assicurazione grandine auto con più di 10 anni: è possibile?

Poter contare su di un’assicurazione auto contro la grandine è sempre utile, a prescindere dalle caratteristiche dell’auto e dall’età.

Anche per le auto con più di 10 anni, quindi, è possibile includere nell’assicurazione auto una garanzia contro i danni da grandine e da altri fenomeni naturali. Come visto nella simulazione precedente, i costi dipendono da vari fattori (a partire dal valore commerciale dell’auto e dal luogo di residenza del proprietario).

Chi ha un’auto con più di 10 anni, quindi, ha la possibilità di consultare il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, inserendo i dati relativi al proprio veicolo, in modo da individuare subito quali sono i costi effettivi da sostenere per attivare una garanzia di questo tipo e, soprattutto, qual è la compagnia più conveniente tra quelle presenti sul comparatore.

In questo caso, per i veicoli con un valore commerciale particolarmente ridotto (come la maggior parte delle auto con più di 10 anni che non hanno interesse collezionistico), il premio assicurativo potrebbe essere ridotto, rendendo, quindi, la scelta di una garanzia accessoria come la Eventi naturali particolarmente conveniente.

Quando conviene attivare una garanzia Eventi naturali

La garanzia Eventi naturali non è obbligatoria. Tocca al singolo automobilista valutarne l’effettiva convenienza, caso per caso. Come confermano gli eventi di questi giorni, con le forti grandinate che hanno colpito, in particolare, il Nord Italia, poter contare su di una copertura di questo tipo può rappresentare un vantaggio notevole, permettendo di ridurre, fino ad azzerare, i costi per la riparazione dei danni subiti dagli effetti di un evento naturale.

In linea di massima, è possibile individuare alcuni casi in cui la garanzia Eventi naturali risulta essere particolarmente conveniente. Per chi vive in aree ad alto rischio, ad esempio, una copertura di questo tipo è quasi necessaria. Allo stesso modo, gli automobilisti che non hanno un box auto e che parcheggiano l’auto all’esterno devono fare i conti con rischi maggiori legati a possibili danni da eventi naturali.

Anche chi ha un’auto dall’elevato valore commerciale dovrebbe considerare con attenzione la possibilità di attivare una copertura contro i danni da grandine e altri eventi naturali. Eventuali danni alla carrozzeria o ai cristalli potrebbero, infatti, tradursi in costi molto elevati per la riparazione. In tutti questi casi è consigliabile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per valutare i costi effettivi di una copertura contro i danni causati da grandine e altri eventi naturali.

« notizia precedente Passa a Vodafone con cellulare gratis: offerte con smartphone di Luglio 2023