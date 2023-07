C'è una nuova rimodulazione in arrivo da PosteMobile . L'operatore si prepara ad aumentare il canone mensile delle tariffe di alcuni già clienti con una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. L'aumento sarà di 1 euro in più al mese (quindi 12 euro all'anno) e non porterà alcun bonus aggiuntivo per i clienti. Ecco i dettagli completi in merito.

Rimodulazione PosteMobile: nuovi aumenti in arrivo ad Agosto 2023, come evitarli

Continua la campagna di rimodulazioni di PosteMobile che si prepara a incrementare di 1 euro al mese il canone di alcune offerte. In questi giorni, come riportato dal magazine MondoMobileWeb, sono in arrivo le comunicazioni via SMS ai clienti interessanti. La modifica delle condizioni contrattuali entrerà in vigore il mese prossimo e i clienti potranno cambiare operatore senza costi.

Nuova rimodulazione PosteMobile: aumenti in arrivo da agosto 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE POSTEMOBILE 1. L’aumento previsto è di 1 euro al mese (quindi 12 euro all’anno) 2. Il rincaro entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 27 agosto 2023 3. Non sono previsti bonus aggiuntivi o ulteriori modifiche delle condizioni contrattuali

Dal primo rinnovo successivo al 27 di agosto 2023, i clienti contattati in questi giorni da PosteMobile registreranno un aumento del canone mensile della propria offerta, senza ulteriori modifiche alle condizioni contrattuali. Il canone delle tariffe interessante, quindi, aumenterà di 1 euro al mese e non sono previsti bonus aggiuntivi (Giga extra o altro) o condizioni peggiorative (come il passaggio alla tariffazione indicizzata all’inflazione introdotto, tramite rimodulazione, da altri operatori).

I clienti che ricevono la comunicazione di rimodulazione tariffaria da parte di PosteMobile hanno la possibilità di cambiare operatore senza costi e penali, esercitando il diritto di recesso, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore stesso nel messaggio SMS con cui viene comunicata la rimodulazione (i dettagli sono disponibili sul sito postemobile.it/rimodulazione).

Per esercitare il diritto di recesso senza perdere il numero è sufficiente completare il cambio di operatore, passando ad una tariffa più conveniente. PosteMobile non addebiterà alcun costo aggiuntivo e l’operazione si completerà in pochi giorni, permettendo agli utenti di scegliere una tariffa più vantaggiosa, sia in termini di costi che in termini di contenuti inclusi (in particolare di Giga).

Le offerte del momento per evitare la rimodulazione di PosteMobile

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE Optima Super Mobile Smart minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese Spusu 70 2000 minuti

500 SMS

70 GB in 4G 5,98 €/mese Kena 5,99 di Kena Mobile minuti illimitati

600 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB attivando l’Autoricarica 4,95 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G 7,95 €/mese Giga 100 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G 7,99 €/mese Fastweb Mobile minuti illimitati

100 SMS

200 GB in 4G e 5G 8,95 €/mese Giga 150 di Iliad minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese

Evitare la rimodulazione PosteMobile è possibile. Cambiando operatore è possibile accedere a una tariffa più conveniente. Per un quadro completo sulle offerte basta consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Ecco quali sono le opzioni più interessanti di oggi da meno di 10 euro al mese.

Il cambio operatore avviene direttamente online. Basta raggiungere il sito del nuovo provider e richiedere l’attivazione della tariffa. L’operazione richiede:

i dati anagrafici e un documento di identità dell’intestatario (sarà richiesta una video-identificazione)

il codice ICCID della SIM: ecco come recuperare il codice seriale della SIM

Tra le migliori tariffe disponibili sul mercato in questo momento troviamo Optima Super Mobile Smart, proposta da Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 4,95 euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Optima Super Mobile Smart»

Da valutare c’è anche Spusu 70, proposta da Spusu, operatore virtuale su rete WINDTRE. La tariffa in questione include:

2.000 minuti (anche verso l’UE)

500 SMS

70 GB in 4G

140 GB di Riserva Dati

possibilità di richiedere l’eSIM

Il costo è di 5,98 euro al mese e la tariffa è attivabile direttamente online.

Attiva Spusu 70 »

Un’altra ottima offerta per evitare la rimodulazione di PosteMobile è Kena 5,99 di Kena Mobile, operatore virtuale su rete TIM. La tariffa include:

minuti illimitati

600 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

50 GB extra ogni mese con l’Autoricarica

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese. Per attivare l’offerta di Kena Mobile è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

Attiva Kena 5,99 »

Fastweb propone, invece, la tariffa Fastweb Mobile con:

minuti illimitati (anche verso 60 destinazioni internazionali)

100 SMS

100 GB in 4G e 5G

L’offerta ha un costo di 7,95 euro al mese e può essere attivata direttamente online:

Attiva Fastweb Mobile »

C’è anche Iliad tra le opzioni da considerare per evitare la rimodulazione di PosteMobile. L’offerta da attivare è Giga 100:

minuti illimitati (anche verso 60 destinazioni internazionali)

SMS illimitati

100 GB in 4G

possibilità di richiedere l’eSIM

possibilità di acquistare uno smartphone a rate

Il costo è di 7,99 euro al mese e l’offerta è attivabile di seguito.

Attiva Giga 100 di Iliad »

Da tenere in considerazione c’è anche Fastweb Mobile Full che include:

minuti illimitati (anche verso 60 destinazioni internazionali)

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

La tariffa in questione costa 8,95 euro al mese. L’attivazione anche in questo caso avviene online:

Attiva Fastweb Mobile Full »

Iliad propone anche Giga 150. Si tratta della tariffa più completa proposta dall’operatore. L’offerta include:

minuti illimitati (anche verso 60 destinazioni internazionali)

SMS illimitati

100 GB in 4G

possibilità di richiedere l’eSIM

possibilità di acquistare uno smartphone a rate

Il costo è di 9,99 euro al mese. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Attiva Giga 150 di Iliad »