Vodafone è uno degli operatori di telefonia mobile più affermati in Italia ma sul mercato si possono trovare alternative anche più economiche per il proprio piano per cellulare. TIM, ad esempio, è l'azienda nel settore delle telecomunicazioni con il maggior numero di clienti nel nostro Paese grazie a una rete di altissima qualità e diffusa sul territorio, una grande attenzione dal lato della sicurezza e una ricca e variegata scelta di promozioni. In più con TIM Party più anni si passano con l'operatore più si ricevono premi e vantaggi.

Passa a TIM da Vodafone: le migliori offerte di luglio 2023

Le migliori offerte TIM per i clienti di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

minuti e SMS illimitati

5 GB per navigare in 5G o Giga illimitati con TIM Unica Power

due smartphone al prezzo di uno e primo pagamento dopo tre mesi (vincolo di 24 mesi per la parte mobile)

TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime gratis fino al 23/9/23, poi 12,99 euro al mese (disponibile fino al 29/7/23)

3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime, poi 9,99 euro al mese

una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

sconto del 20% sul catalogo di gioielli di Kulto

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo)

per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo) 20 GB per navigare in roaming in Ue

50 GB aggiuntivi al mese a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con pagamento su credito residuo)

per navigare in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB a 16,99 euro al mese con pagamento su credito residuo) 14 GB per navigare in roaming in Ue

accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Safe Web Plus

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION oltre al meglio dell'ultima settimana della programmazione di Mediaset, tutta la Serie A, Europa League e altri sport di DAZN, la Champions League su Infinity+. L'offerta è gratis fino al 26/8/23 , poi 19,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo sale a 29,99 euro al mese.

con film, serie TV, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION oltre al meglio dell'ultima settimana della programmazione di Mediaset, tutta la Serie A, Europa League e altri sport di DAZN, la Champions League su Infinity+. L'offerta è , poi fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo sale a 29,99 euro al mese. TIMVISION Gold con TIMVISION, DAZN, Infinity+, Disney+ e un piano Standard di Netflix (visione in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità). Il costo è di 29,99 euro al mese fino al 26/8/23, poi 35,99 euro al mese fino al 31/12/23. Dal 2024 il prezzo sale a 45,99 euro al mese.

Come avere uno sconto sulla fibra ottica

Caratteristiche TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate ma solo con acquisto online Qual è il costo mensile? 25,90 €/mese per i già clienti mobile di TIM o 30,90 €/mese C'è un costo di attivazione? Gratis fino al 31/7/23

Come aggiungere uno smartphone a rate