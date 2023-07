Aprire un conto corrente online è un’operazione molto semplice che si può eseguire direttamente da casa propria. Con SOStariffe.it, ecco come fare e le migliori offerte per un conto 100% digitale a luglio 2023.

Per aprire un conto corrente online è sufficiente collegarsi al sito Internet della banca scelta per mezzo di un computer fisso, un pc portatile, un tablet o lo smartphone. E poi seguire le istruzioni che illustrano l’apertura del conto. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una procedura intuitiva, facile, veloce e completamente digitale.

Per sapere invece come fare per trovare le offerte più vantaggiose messe a disposizione dalle banche, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le soluzioni più convenienti a luglio 2023.

Aprire un conto corrente online: come fare a Luglio 2023

Sono sempre di più le banche che permettono di aprire un conto corrente online senza la necessità di andare in filiale. Grazie a Internet, è possibile avvalersi del servizio di home banking per aprire e gestire il proprio conto bancario. Grazie a una app dedicata, che ormai ogni banca mette a disposizione, è possibile aprire e gestire un conto con il servizio di mobile banking direttamente dal proprio smartphone.

Un conto corrente online è facile e veloce da aprire. La procedura è intuitiva e sicura. Di solito come requisiti sono richiesti:

Per quanto riguarda, invece, gli strumenti tecnici per aprire un conto corrente online sono richiesti:

pc, notebook, tablet o smartphone;

fotocamera per video chiamata o videoregistrazione.

A volte, per la verifica dell’identità, può essere richiesta dalla banca la ricezione sul nuovo conto di un bonifico da un altro conto intestato alla stessa persona.

Conti correnti online: le migliori offerte di Luglio 2023

Analizziamo qui di seguito, tre conti correnti online molto economici a luglio 2023. Queste offerte sono state selezionate dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che sonda il mercato bancario alla ricerca delle proposte più vantaggiose.

Conto Revolut Standard

Per chi sia a caccia di un conto corrente online conveniente l’app finanziaria Revolut propone Revolut Standard (la versione base del conto). Con tre mesi di accesso gratuito ai servizi del conto Revolut Premium in promozione per i nuovi clienti e con cashback 10% prenotando (gratuitamente) l’alloggio delle proprie vacanze tramite Revolut, l’offerta del conto base prevede:

canone annuale gratuito;

carta di debito inclusa, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online;

inclusa, con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online; prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro; poi è prevista una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro; poi è prevista una commissione del 2%; bonifici online senza costi aggiuntivi;

acquisti al di fuori dell’Italia in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario ;

; possibilità di sottoscrivere assicurazioni: dalla salute al telefono fino all’alloggio, con un costo di 1 euro al giorno.

Inoltre, con Revolut Standard è possibile beneficiare anche di una serie di servizi vantaggiosi per l’invio di denaro. Ecco che cos’è possibile fare:

bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut nel mondo;

pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

cambio valuta senza commissioni fino a 1.000 euro al mese, da lunedì al venerdì

Con il conto Revolut Standard è possibile anche attivare Revolut <18, il conto per minorenni gratuito (dai 6 ai 17 anni), con carta prepagata (ricaricabile) in versione fisica e virtuale.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Revoluto, grazie alla promozione in corso, è possibile provare gratis Revolut Premium. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 7,99 euro al mese ma è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine del periodo promozionale è possibile passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure scegliere di continuare a tenere attivo il piano Premium.

Conto My Genius Green di UniCredit

Vantaggiosa è anche l’offerta di UniCredit che propone My Genius Green. Si tratta di un conto corrente a canone zero che ha cuore la salvaguardia del Pianeta: infatti, questo prodotto bancario azzera l’utilizzo di carta, proponendo solo comunicazioni in formato elettronico ed eliminando il carnet di assegni.

Le principali caratteristiche del conto My Genius Green sono:

carta di d ebito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; prelievi di contanti agli ATM di UniCredit senza costi;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

a zero commissioni; giroconti online gratuiti.

Incluso in My Genius Green è anche il servizio Banca Multicanale per gestire il conto corrente tramite Internet, telefono e App di mobile banking.

Per saperne di più sull’offerta di UniCredit, vai al link sottostante:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Per i nuovi clienti che scelgano il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba entro il 26 luglio 2023, i primi 12 mesi saranno a zero spese, poi dal secondo anno 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerare i costi grazie a una serie di promozioni. Ecco quali:

3 euro in meno se non si ha ancora 30 anni;

se non si ha ancora 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

con l’accredito dello (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Esempio: fondi, sicav, polizze)​;

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (Esempio: fondi, sicav, polizze)​; 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (Esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC)​.

Con carta di debito inclusa e con collegamenti ai principali wallet digitali, il conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, offre gratuitamente anche:

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

estratto conto digitale;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Questo conto corrente mette a disposizione anche la Carta Classic Widiba (tanto in versione virtuale quanto fisica), che ha un fido mensile fino a 1.500 euro e prevede un canone annuale di 20 euro. La carta può essere richiesta dopo il completamento dell’apertura del conto.

Per i nuovi clienti di Widiba Start, Banca Widiba offre anche un rendimento annuo lordo del 3,25% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con il vincolo attivato entro 30 giorni dalla data di apertura del conto. Banca Widiba ricorda che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per una panoramica dell’offerta di Banca Widiba, vai al link di seguito:

