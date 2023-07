Scopri tutte le offerte Fastweb Mobile 7 euro al mese per avere 100 GB per navigare in 5G senza vincoli e costi nascosti. Potete abbinare alla SIM anche un' offerta fibra ottica

Fastweb si è affermato prima nel settore della rete fissa per poi diventare uno degli operatori di telefonia mobile virtuali più apprezzati dagli utenti italiani. L’azienda si appoggia alla rete di WindTre, con cui ha stretto una partnership per lo sviluppo di una rete 5G di ultima generazione. Questo gestore si distingue per la massima trasparenza nei confronti dell’utente e per offerte senza vincoli né costi nascosti a partire da 7 euro al mese.

Per confrontare le tariffe di Fastweb con quelle di altri operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Con un clic potete avere a disposizione tutte le informazioni sulle proposte più convenienti in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Basterà poi premere sull’apposito tasto “Scopri” per attivare il piano giusto direttamente online con la massima comodità. Verrete infatti re-indirizzati verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte di Fastweb per la telefonia mobile di luglio 2023

Le offerte mobile di Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Plus minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB anche in 5G 8,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Fastweb consente di scegliere tra differenti offerte 5G per tutti i gusti con cui navigare alla massima velocità in tutte le principali città come Milano, Torino, Roma e altre. L’operatore è stato premiato dalla società indipendente Ookla come il migliore in termini di prestazioni di rete e conta di raggiungere una copertura del 90% della popolazione italiana entro il 2025. In 4G invece copre il 99,7% del territorio nazionale. Non sono previsti vincoli o costi nascosti. Potete richiedere la disattivazione quando volete senza spese aggiuntive o penali. Le sue offerte attivabili a luglio sono:

Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese con inclusi:

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Fastweb Mobile Plus a 8,95 euro al mese con inclusi:

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese con inclusi:

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Per tutte le promozioni l’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 10 euro. Anche la spedizione è gratis e la consegna avverrà entro cinque giorni lavorativi. Con i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy potete apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende. Potete scegliere se attivare la SIM con SPID o CIE (carta d’identità elettronica) o tramite video identificazione. I clienti mobile di Fastweb possono accedere al profilo Jumper di FastwebUP con una UpBox al mese e due tentativi per vincere i premi di UPParty.

Come aggiungere uno smartphone a rate

Se decidete di aggiungere a Fastweb Mobile uno smartphone a rate avrete inclusi 200 GB in 5G invece dei 100 GB previsti dall’offerta allo stesso prezzo. L’operatore per le sue offerte telefono incluso prevede un vincolo da 20 a 30 mesi ed eventualmente il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. Recandovi in un negozio di Fastweb potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 mesi (TAN FISSO 0% TAEG 0%, salvo approvazione). Il ritiro del dispositivo avviene in tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

Con Fastweb, ad esempio, potete acquistare:

iPhone 14 a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate

a partire da 47,45 euro al mese per 20 rate Samsung Galaxy S23 da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate

da 128 GB a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate Xiaomi Redmi 10 5G a 7 euro al mese per 24 rate + 1 euro di anticipo

a 7 euro al mese per 24 rate + 1 euro di anticipo OPPO Find X5 a partire da 48,45 euro al mese per 20 rate

In caso di recesso o cambio di operatore prima dei 20 mesi dovrete comunque corrispondere a Fastweb le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono potete invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

Le offerte di Fastweb per la rete fissa di luglio 2023

Le offerte Internet Casa di Fastweb Navigazione Chiamate Costo mensile Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA non incluse 24,95 €/mese Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON a consumo 27,95 €/mese Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 29,95 €/mese Fastweb Casa Plus fino a 2,5 Gbps in FTTH GPON illimitate 36,95 €/mese

Fastweb dispone anche di una ricca scelta di offerte fibra ottica da abbinare alla propria SIM mobile. In base alla copertura disponibile nel vostro Comune si può avere una connessione in FTTH (Fiber to the Home) che grazie all’integrazione della tecnologia GPON consente di navigare fino a 2,5 Gbps in download. La rete di Fastweb è stata premiata come la migliore per velocità di navigazione in download e upload dalla società di analisi indipendente nPerf. In alternativa si può avere una connessione sulla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

Fastweb vi permette di provare le sue offerte per la rete fissa per trenta giorni. Dopo un mese dovete decidere se continuare con l’operatore o recedere dal piano senza costi aggiuntivi o penali e ricevendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute. La tariffa più economica nel listino dell’operatore è Fastweb Casa Light che al costo di 27,95 euro al mese senza vincoli include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 16 cent al minuto + 16 cent di scatto alla risposta

attivazione

modem FASTGate

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Se cercate un’offerta più completa potete attivare Fastweb Casa a 29,95 euro al mese senza vincoli con inclusi:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione

modem Internet Box NeXXt

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il modem Internet Box NeXXt supporta il Wi-Fi 6 di ultima generazione a garanzia di una connessione stabile e veloce e di una copertura diffusa in ogni angolo della casa. Il router inoltre integra l’assistente personale Alexa di Amazon che permette di gestire la propria rete utilizzando i comandi vocali. Ad esempio si può chiederle di ascoltare musica, conoscere news e meteo e tanto altro. Internet Box NeXXt offre poi un elevato grado di protezione contro virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware. Il Parental Control si possono proteggere i minori da qualsiasi minaccia online e bloccare la navigazione negli orari dedicati allo studio e al riposo.

Potete gestire il modem comodamente anche fuori casa grazie all’app MyFastweb, disponibile gratuitamente per iOS e Android. L’app permette anche di consultare velocemente il conto Fastweb, verificare lo stato dei pagamenti ed effettuare il saldo in modo semplice e intuitivo.

L’assicurazione Assistenza Casa include la possibilità di chiedere supporto h24 per la sicurezza della propria casa in caso di danni o imprevisti. L’assicurazione Assistenza Pet invece copre cani e gatti di età compresa tra tre e dieci anni compiuti e vi mette a disposizione un veterinario h24 tramite il servizio di telemedicina. È prevista anche la consegna a domicilio di farmaci e il rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento. Entrambe le assicurazioni si rinnovano di anno in anno fino a quando resta attiva l’offerta per la rete fissa.

A Fastweb Casa Light e Fastweb Casa potete anche aggiungere un Wi-Fi Extender per potenziare il segnale al costo di 3 euro al mese o l’opzione Plus con inclusa Assistenza Plus per avere un contatto più diretto con Fastweb nel caso in cui abbiate bisogno di supporto e i vantaggi di FastwebUP Plus come:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Con Assistenza Plus gli interventi dei tecnici sono sempre gratuiti, anche se il problema di connessione non è riconducibile a Fastweb (ad esempio per un collegamento non corretto dei cavi). Potete gestire tutti i vantaggi dell’Assistenza Plus dall’app o all’area clienti MyFastweb. I clienti fisso e mobile di Fastweb possono poi accedere al profilo Dreamer di FastwebUP con tre UpBox al mese e quattro tentativi per vincere i premi di UPParty.

Nel caso non siate raggiunti dalla fibra ottica o abitate in un piccolo Comune è disponibile un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio utilizzando la banda del 5G. Fastweb Casa Light FWA al costo di 24,95 euro al mese senza vincoli include:

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

