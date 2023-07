Fastweb compare nell’elenco dei venditori di energia elettrica (EVE), aggiornato a giugno 2023 e pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente. Per molti analisti è un indizio del fatto che il colosso delle Tlc starebbe preparando il terreno al debutto nel mercato energetico con offerte Fastweb luce e gas per i clienti del Mercato Libero.

Appena “incoronato” operatore mobile più veloce d’Italia da Ookla, Fastweb conferma la propria leadership nel comparto delle telecomunicazioni in Italia. Un ruolo di primo piano certificato anche dai numeri in crescita di clienti, ricavi e margini del primo trimestre 2023: la base clienti è aumentata del +11% rispetto al 31 marzo 2022 (con 163mila nuovi clienti complessivi nei segmenti fisso, mobile e wholesale), mentre i ricavi sono balzati all’insù del +5% rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso.

Forte di queste cifre, Fastweb potrebbe ora avere nel mirino un nuovo terreno di business: quello dell’energia con l’obiettivo di fornire ai titolari di utenze domestiche offerte Fastweb luce e gas. Un indizio? Il nome della Telco è recentemente comparso nell’elenco dei venditori di energia elettrica (EVE), ovvero l’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali sul Mercato Libero. Tale lista, aggiornata l’8 giugno 2023, è ora online sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase).

Offerte Fastweb luce e gas? Le novità di Luglio 2023

Come accennato poco sopra, nel lungo elenco di gestori energetici del Mercato Libero autorizzati alla vendita dell’energia elettrica ai clienti finali è spuntato, tra le new entry, anche il nome di Fastweb, tra i principali operatori di telecomunicazioni in Italia.

Pur non essendoci conferme dalla telco né dichiarazioni ufficiali dell’ingresso della società nel mercato energetico, la presenza del nome Fastweb all’interno dell’elenco EVE spinge gli analisti del comparto a ritenere che una discesa in campo del colosso delle Tlc possa essere all’orizzonte. E che proprio l’iscrizione nell’EVE sia la prima mossa verso il debutto di offerte luce e gas Fastweb.

Ricordiamo che Fastweb non è il solo operatore del comparto Tlc che guarda al mercato dell’energia. Ci sono diversi operatori di telefonia e Internet che hanno esteso il proprio raggio d’azione entrando nel Mercato Libero, con tariffe luce e gas. Tra questi si possono annoverare Poste Italiane (con la nuova business unit Poste Energia), WindTre, Sorgenia ed Enel. Tutti questi operatori hanno arricchito il proprio portafoglio prodotti mettendo a disposizione tariffe cosiddette “bundle”, ovvero in grado di unire le forniture di energia elettrica e gas, la fibra ottica e la telefonia mobile.

Per confrontare le migliori soluzioni energia e metano del Mercato Libero c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (accessibile al link di seguito). Questo strumento digitale e gratuito aiuta i consumatori a confrontare le offerte luce e gas attivabili a luglio 2023, così da individuare quella più in linea con le proprie esigenze di spesa e stili di consumo.

Le migliori offerte congiunte luce, gas e Internet a Luglio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA SPESA IN BOLLETTA CANONE INTERNET Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas 65,41 €/mese (luce)

130,02 €/mese (gas) 21,90€/mese (per il primo anno, poi 26,90€/mese) Illumia Luce e Gas Flex 64,49 €/mese (luce)

133,34 €/mese (gas) 19,99€/mese per 12 mesi, poi 26,99€/mese Enel Energia Flex Luce e Gas 83,60 €/mese (luce)

138,42 €/mese (gas) 22,90€/mese per 12 mesi, poi 24,90€/mese

Di seguito analizziamo i pacchetti energia + gas + Internet che possono essere attivati a luglio 2023 e individuati tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas e per offerte Internet casa fibra. Segnaliamo che i costi mensili in bolletta per le forniture energia e metano sono parametrate sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” con 2.700 kWh di energia e 1.400 Smc di metano contabilizzati in un anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Sul podio delle offerte bundle sale quella messa a punto da Sorgenia che assicura ai clienti domestici che attivino una fornitura congiunta di luce e gas 40 euro di sconto in bolletta, a cui si somma un welcome gift di 140 euro per coloro che integrino il pacchetto con la fibra per navigare in Internet.

Di seguito l’identikit della promozione:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno (fornitura luce) e 9,50 euro al mese per il primo anno (fornitura gas), con sconti fedeltà fino al 20% per gli anni successivi;

attivazione gratuita della fibra Sorgenia per chi sia già cliente luce e gas;

navigazione da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH con la fibra Sorgenia;

su rete con la fibra Sorgenia; spesa mensile stimata per “la famiglia tipo”: 65,41 euro al mese per le bollette luce e 130,02 euro al mese per quelle del gas;

euro al mese per le bollette luce e al mese per quelle del gas; canone mensile fibra: 21,90 euro al mese per il primo anno, poi 26,90 euro al mese;

Una panoramica completa dell’offerta è disponibile al link di seguito:

Luce e Gas Flex di Illumia

Anche il pacchetto “all inclusive” della bolognese Illumia è un magnete del risparmio grazie alle seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per la fornitura luce) e 11 euro per quella del gas;

sconto di 36 euro in bolletta con attivazione dell’offerta Luce Flex, distribuito nelle bollette dei primi 12 mesi (3€/mese);

in bolletta con attivazione dell’offerta Luce Flex, distribuito nelle bollette dei primi 12 mesi (3€/mese); fibra Illumia: navigazione fino a 1 Gbps e 300 Mbps in upload su rete FTTH con attivazione gratuita per i già clienti luce e gas;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH con per i già clienti luce e gas; modem gratuito per i primi 12 mesi, poi scatta un canone mensile di 2,99 euro al mese;

spesa mensile stimata per “la famiglia tipo”: 64,49 euro (fornitura luce) e 133,34 euro per (fornitura gas);

euro (fornitura luce) e per (fornitura gas); canone mensile fibra: 19,99 euro al mese per il primo anno, poi 26,99 euro al mese.

Tutte le informazioni su Luce Flex di Illumia sono accessibili al link qui sotto:

Cliccando, invece, sul bottone verde di seguito si potrà saperne di più su Gas Flex di Illumia:

Ecco il link di riferimento per l’attivazione della fibra di Illumia:

Flex Luce e Gas di Enel Energia

Destinazione convenienza anche per il pacchetto integrato proposto da Enel Energia:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura (120 euro all’anno a fornitura);

per fornitura (120 euro all’anno a fornitura); possibilità di scegliere l’offerta trioraria , per pagare meno l’energia elettrica la sera e la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi.

, per pagare meno l’energia elettrica la sera e la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi. Enel Fibra , con navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

, con navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; attivazione gratuita di Enel Fibra e bonus di 2 euro al mese per i primi 12 mesi;

e per i primi 12 mesi; sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW! ;

; spesa stimata per “la famiglia tipo”: 83,60 euro (fornitura luce) e 138,42 euro per (fornitura gas);

euro (fornitura luce) e per (fornitura gas); canone mensile fibra: 22,9o euro al mese per il primo anno, poi 24,90 euro al mese.

Premi il bottone verde qui sotto per i dettagli sulla fornitura luce di Enel:

Ecco di seguito il quadro completo della promozione gas di Enel:

Infine, per avere una panoramica dell’offerta fibra di Enel, il link da cliccare è questo:

