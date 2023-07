Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Samsung ha svelato in via ufficiale i suoi nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z che diventano anche i nuovi top di gamma della casa coreana. In arrivo sul mercato ci sono i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5. Il primo ha il tradizionale design “a libro” mentre il secondo ripropone il design “a conchiglia”, ispirato ai telefoni cellulari molto diffusi prima dell’avvento degli smartphone. Per entrambi gli smartphone c’è il chip Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy”, già utilizzato, con successo, dai Galaxy S23 lanciati ad inizio anno.

I due nuovi smartphone di Samsung sono già pronti al debutto sul mercato e possono già essere acquistati a rate grazie alle offerte TIM. L’operatore, infatti, mette a disposizione varie soluzioni per l’acquisto dei nuovi Galaxy Z, disponibili tramite finanziamento TIMFin, con pagamento con carta di credito o carta di debito. Possono accedere alle offerte nuovi e già clienti TIM, sia di rete mobile che di rete fissa. Vediamo, quindi, quanto costano i nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 con TIM.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 con TIM: le offerte a rate di luglio 2023

3 COSE DA SAPERE SUI NUOVI SMARTPHONE DI SAMSUNG 1. Il Galaxy Z Fold5 è disponibile in Italia da 1.999 euro mentre il Galaxy Z Flip5 parte da 1.249 euro 2. Con TIM è possibile acquistare a rate i nuovi smartphone ottenendo un risparmio fino a 649 euro 3. Le offerte a rate sono valide per nuovi e già clienti TIM, sia di rete mobile che di rete fissa

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5 sono già disponibili sul mercato. Per quanto riguarda i prezzi, il Galaxy Z Fold5 arriva sul mercato in queste varianti:

12+256 GB al prezzo di 1.999 euro

al prezzo di 12+512 GB al prezzo di 2.119 euro

al prezzo di 12 GB + 1 TB al prezzo di 2.359euro

Per il Galaxy Z Flip5, invece, ci sono due configurazioni:

8+256 GB al prezzo di 1.249 euro

al prezzo di 8+512 GB al prezzo di 1.369 euro

Scegliendo l’acquisto a rate con TIM, invece, è possibile acquistare gli smartphone con le seguenti condizioni:

Samsung Galaxy Z Fold5 12+256 GB : 45 euro al mese per 30 mesi con anticipo zero; la spesa complessiva è di 1.350 euro con un risparmio di 649 euro rispetto all’acquisto in un’unica soluzione

: 45 euro al mese per 30 mesi con anticipo zero; la spesa complessiva è di con un rispetto all’acquisto in un’unica soluzione Samsung Galaxy Z Flip5 8+256 GB: 26 euro al mese per 30 mesi con anticipo zero; la spesa complessiva è di 780 euro con un risparmio di 469 euro rispetto all’acquisto in un’unica soluzione

Per acquistare uno dei nuovi Galaxy Z è sufficiente accedere al sito ufficiale TIM. Nella sezione Prodotti (oltre che in Home Page) sono già disponibili i nuovi smartphone di Samsung. Una volta scelto il modello da acquistare basterà premere sul tasto Acquista, effettuare il login con il proprio account TIM, e seguire la procedura di attivazione dell’offerta a rate che prevede la sottoscrizione di un finanziamento TIMFin con pagamento con carte di credito e carte di debito abilitate all’acquisto online. La promozione è riservata ai già clienti TIM di rete fissa o mobile (per i clienti di rete mobile c’è un vincolo di permanenza di 24 mesi).

Le offerte per passare a TIM a luglio 2023

I nuovi Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5, anche considerando l’enorme risparmio garantito dalle offerte a rate, sono un incentivo in più per passare a TIM, con la rete fissa, la rete mobile o entrambi i servizi. Di seguito andremo a riepilogare quali sono le migliori offerte TIM del momento. Ecco tutti i dettagli:

Le offerte TIM di rete fissa

In questo momento, TIM propone TIM WiFi Power Smart. Si tratta di un abbonamento per la connessione Internet a casa che include:

la linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino 2,5 Gigabit in download oppure, in caso di indisponibilità della fibra, tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ancora tramite ADSL fino a 20 Mega

attivazione gratuita (invece di 39,90 euro una tantum) per chi attiva l’offerta entro il 31 luglio

modem Wi-Fi incluso nel canone (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi)

TIM WiFi Power Smart presenta un costo di:

30,90 euro al mese

25,90 euro al mese per i già clienti TIM di rete mobile

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono TIM c’è anche l’offerta TIM Premium Base con Internet illimitato tramite fibra ottica ma senza chiamate illimitate e modem Wi-Fi incluso. Il costo è di 25,90 euro al mese. Tutte le promozioni sono disponibili tramite attivazione online dal sito TIM, accessibile dal link qui di sotto.

Attiva la fibra TIM da 25,90 €/mese »

Le offerte TIM di rete mobile

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO ATTIVABILE DA TIM Power Supreme Easy Minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G 7,99 €/mese Clienti Iliad e alcuni operatori virtuali, con portabilità TIM YOUNG 5G Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 9,99 €/mese Clienti Under 25 TIM 5G Power Famiglia Minuti ed SMS illimitati

Giga illimitati con TIM Unica Power 9,99 €/mese + 1,90 €/mese per TIM Unica Power Clienti di rete fissa TIM TIM 5G Power Smart Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G 14,99 €/mese Tutti

Per quanto riguarda la rete mobile, invece, è possibile puntare su TIM 5G Power Smart. Si tratta dell’offerta “per tutti” di TIM. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivando l’opzione TIM Unica Power dal costo di 1,90 euro al mese (permette di avere Giga illimitati su 6 SIM TIM)

Il costo è di 14,99 euro al mese, con primo mese e attivazione gratuita scegliendo l’attivazione online.

Attiva qui TIM 5G Power Smart »

A disposizione dei nuovi clienti ci sono anche altre tariffe, disponibili solo per target precisi. Ad esempio, è possibile passare a TIM puntando su TIM Young 5G, disponibile per i clienti Under 30. La tariffa in questione include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G e 5G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivando l’opzione TIM Unica Power dal costo di 1,90 euro al mese

Il costo è di 9,99 euro al mese. Con l’attivazione online, il primo mese e l’attivazione sono gratis.

Attiva qui TIM Young 5G »

Per i già clienti di rete fissa, invece, è possibile attivare TIM 5G Power Famiglia. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

5 GB in 4G e 5G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivando l’opzione TIM Unica Power dal costo di 1,90 euro al mese

Il costo è di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, primo mese e attivazione sono gratis richiedendo la tariffa online.

Attiva qui TIM 5G Power Famiglia »

Per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali che richiedono la portabilità a TIM, invece, c’è TIM Power Supreme Easy. La tariffa propone:

minuti ed SMS illimitati

150 GB in 4G

per i già clienti TIM di rete fissa: Giga illimitati attivando l’opzione TIM Unica Power dal costo di 1,90 euro al mese

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese con una spesa iniziale di 25 euro che include 20 euro di credito.

Attiva TIM Power Supreme Easy »