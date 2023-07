Ecco quali sono i passi da compiere per trovare il fornitore energia elettrica più economico , in grado di far risparmiare sulle bollette della luce a luglio 2023. Oltre a una classifica delle top offerte luce del Mercato Libero incoronate "regine della convenienza" in questa estate 2023 dal comparatore di SOStariffe.it .

Le famiglie italiane a caccia di risparmio in bolletta si pongono, con sempre maggior frequenza, questa domanda: “Quale è il fornitore di energia elettrica più economico?”. Per rispondere a questa domanda, gli esperti di SOStariffe.it hanno stilato una mappa dei top gestori energetici del Mercato Libero e scattato una fotografia delle offerte che essi propongono a luglio 2023.

La mappa è stata elaborata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, una vera e propria bussola dei prezzi che aiuta i consumatori a confrontare le innumerevoli soluzioni del Mercato Libero e scegliere quella parametrata sul proprio fabbisogno energetico.

Per trarre il massimo vantaggio da questo strumento gratuito è, infatti, consigliabile inserire il dato sul proprio consumo annuale di kWh, che è un’informazione sempre reperibile in una bolletta recente oppure stimabile attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso. Una volta inserito questo dato, lo strumento di SOStariffe.it restituirà una classifica delle offerte luce più convenienti per quel determinato consumo. Clicca al link di seguito per avviare il confronto delle tariffe luce:

Bollette luce: ecco i fornitori di energia più convenienti di Luglio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Illumia Luce Flex 0,1103 €/kWh 64,49 €/mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,1183 €/kWh 66,36 €/mese 3 Octopus Energy Octopus Flex Monoraria 0,1213 €/kWh 67,66 €/mese 4 Argos Luce Variabile 0,1173 €/kWh 69,66 €/mese

Confrontando le offerte del Mercato Libero con il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato i brand dell’energia che aiutano i clienti domestici a tenere a bada il costo dell’energia elettrica a luglio 2023. In particolare, il focus è sulle proposte più vantaggiose per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di elettricità all’anno.

I lettori di SOStariffe.it che non conoscano nel dettaglio il proprio fabbisogno annuo di energia elettrica, possono calcolarne una stima grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal widget qui sotto:

Le offerte analizzate di seguito hanno tutte una caratteristica comune: appartengono alla tipologia di tariffe a prezzo indicizzato. Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, stabilito in base all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è il riferimento per la compravendita dell’elettricità nel mercato all’ingrosso in Italia. Il prezzo luce delle offerte (come si evince dalla tabella) è quindi composto dal valore dell’indice PUN a giugno 2023 (l’ultimo disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo, variabile da fornitore a fornitore.

Luce Flex di Illumia

L’offerta luce di Illumia, in esclusiva con SOStariffe.it, conquista il podio della convenienza a luglio 2023 per le seguenti ragioni:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno); bonus di benvenuto di 36 euro che sarà suddiviso in 3€/mese per 12 mesi;

che sarà suddiviso in 3€/mese per 12 mesi; opzione di tariffazione a scelta tra monoraria e bioraria : nel primo caso l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore, mentre nel secondo caso la corrente costa meno se utilizzata nelle ore serale e nei weekend;

: nel primo caso l’energia ha lo stesso prezzo nell’arco delle 24 ore, mentre nel secondo caso la corrente costa meno se utilizzata nelle ore serale e nei weekend; informazioni e documenti relativi alla fornitura sempre a portata di smartphone e tablet grazie all’app Illumia ;

; pagamento delle bollette luce tramite l’addebito bancario;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo di 3€/mese in più rispetto alla tariffa standard;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 64,49 euro.

Per saperne di più, ecco il link di riferimento:

Energia alla Fonte di wekiwi

Ecco le caratteristiche dell’offerta che la web energy wekiwi ha messo a punto in esclusiva con SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 7,5 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (90 euro in un anno);

di contributo fisso per costi di commercializzazione (90 euro in un anno); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta: questo sconto, che può essere ottenuto sottoscrivendo solo online l’offerta combinata di luce e gas (codice “SOSW22”), sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura;

in bolletta: questo sconto, che può essere ottenuto sottoscrivendo solo online l’offerta combinata di luce e gas (codice “SOSW22”), sarà riconosciuto al termine del primo anno di fornitura; tariffazione monoraria ;

; sconto del 10% sui prodotti in vendita nell’e-shop wekiwi;

sui prodotti in vendita nell’e-shop wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta;

“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta; energia “verde” inclusa nel prezzo;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 66,36 euro.

Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando sul link qui sotto:

Octopus Flex Monoraria di Octopus Energy

Un’altra offerta luce vantaggiosa a luglio 2023, sempre in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it, è anche quella di Octopus Energy, il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito. Ecco cosa prevede la promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,016 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile pari a 6,50 euro per spese di commercializzazione (per un ammontare complessivo di 78 euro all’anno);

per spese di commercializzazione (per un ammontare complessivo di 78 euro all’anno); tariffazione monoraria ;

; fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

sconto #Octofriends : per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno sconto di 20 euro in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno sconto di 30 euro in bolletta.

: per ogni amico portato in Octopus Energy si riceverà uno in fattura; a sua volta ogni amico diventato cliente Octopus Energy, usando il codice sconto #Octofriends, riceverà uno in bolletta. spesa stimata per la “famiglia tipo”: 67,66 euro al mese.

Clicca sul pulsante verde di seguito per una panoramica completa dell’offerta:

Luce Variabile di Argos

Anche la promozione luce di Argos è un’esclusiva SOStariffe.it. Passiamo le sue caratteristiche ai raggi X:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,012 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 6,67 euro al mese di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale);

di contributo fisso per spese di commercializzazione (80 euro all’anno in totale); tariffazione trioraria per godere di fasce orarie nell’arco delle 24 ore in cui l’energia elettrica ha un costo inferiore;

per godere di fasce orarie nell’arco delle 24 ore in cui l’energia elettrica ha un costo inferiore; possibilità di scelta dell’opzione Energia Verde (prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento;

(prodotta al 100% da impianti alimentati da fonti rinnovabili) a pagamento; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 69,66 euro.

Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

