Fastweb ancora sul podio. Per la seconda volta consecutiva, la telco ha conquistato il titolo di operatore mobile più veloce d’Italia, aggiudicandosi lo Speedtest Award di Ookla anche nel primo semestre del 2023 (dopo il riconoscimento già ottenuto nel terzo e quarto trimestre 2022). Il primato di Fastweb è stato certificato proprio da Ookla, la società internazionale leader nella data analysis e specializzata nella misurazione delle reti fisse e mobili.

“Questo riconoscimento certifica il primato della nostra rete mobile così come la solidità della nostra strategia infrastrutturale” è stato il commento di Walter Renna, chief product officer di Fastweb. “La scelta di investire costantemente in innovazione e reti proprietarie ci consente di differenziarci dal mercato e ci posiziona come azienda leader nell’offerta di servizi altamente performanti e di qualità ai nostri clienti”, ha concluso Renna, che dal 1° ottobre 2023 assumerà la carica di nuovo amministratore delegato.

Fastweb al top della velocità in Italia nei ranking Ookla

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è Ookla? È una società internazionale leader nella data analysis e nelle applicazioni di testing per reti fisse e mobili a livello mondiale Che cosa ha vinto Fastweb? Fastweb ha ottenuto lo Speedtest Award di Ookla per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile in Italia Qual è il periodo su cui si è concentrata l’analisi di Ookla? I primi 6 mesi del 2023 Quanto è veloce la rete Fastweb seconda Ookla? 97,84 Mbps in download

12,64 Mbps in upload Qual è la velocità media italiana? 60,76 Mbps in download

11,23 Mbps in upload

Nei primi sei mesi dell’anno Ookla ha confrontato i risultati di 294.622 test svolti dai clienti Fastweb in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo “Speed Score” di ogni operatore.

La rete mobile di Fastweb ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità con un valore medio pari a 97,84 Mbps in download e 12,64 Mbps in upload, totalizzando uno “Speed Score” combinato di 91,31, il più alto registrato in Italia.

La media italiana (che sintetizza i posizionamenti di Fastweb, WindTre, Iliad, Vodafone e Tim) è di 60,76 Mbps in download e 11,23 Mbps in upload.

Come spiegano da Fastweb in un comunicato stampa, questo secondo riconoscimento consolida ulteriormente il posizionamento dell’operatore “come player convergente e la propria leadership tecnologica per la trasformazione digitale del Paese, anche attraverso lo sviluppo della rete mobile 5G in grado di abilitare servizi mobili di nuova generazione ad elevate prestazioni”.

Le offerte mobile proposte da Fastweb a Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA CHIAMATE GIGA INCLUSI COSTO MENSILE Fastweb Mobile minuti illimitati 100 Giga/mese 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati 200 Giga/mese 8,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati 300 Giga/mese 11,95 €/mese

Di seguito una selezione delle offerte mobile che Fastweb propone a luglio 2023 e che possono essere confrontate tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile.

Fastweb Mobile

Al costo di 7,95 euro al mese, questa soluzione firmata Fastweb mette a disposizione dei clienti che la sottoscrivano:

100 Giga di Internet al mese , alla massima velocità e anche in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia;

, alla massima velocità e anche in 5G nelle aree coperte da questa tecnologia; chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

100 SMS inclusi;

nessun vincolo di durata né costi in uscita;

Fastweb Mobile Full

Con un canone mensile di 8,95 euro al mese, questa offerta di Fastweb permette di avere:

una dotazione mensile di 200 Giga , anche in 5G nelle città già coperte da questa tecnologia;

, anche in 5G nelle città già coperte da questa tecnologia; minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

100 SMS inclusi;

nessun vincolo di durata né costi in uscita;

Fastweb Mobile Maxi

Questo è il piano tariffario più “completo” nel ventaglio delle offerte Fastweb. A un costo di 11,95 euro al mese, esso propone:

un “tesoretto” di 300 Giga mensili per (anche in 5G laddove previsto) per i clienti più “affamati” di traffico dati;

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

100 SMS al mese gratuiti;

nessun vincolo di durata né costi in uscita;

C’è da segnalare che le tre offerte mobile illustrate qui sopra hanno i seguenti tratti comuni:

esse propongono tutte l’utilizzo di una ecoSIM , ovvero una SIM in plastica riciclata al 100% per salvaguardare il pianeta;

, ovvero una SIM in plastica riciclata al 100% per salvaguardare il pianeta; esse garantiscono l’accesso gratuito ai corsi online della Fastweb Digital Academy , la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro;

, la scuola delle professioni digitali in cui acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro; esse consentono di attivare la SIM anche online, in modo semplice e veloce con spedizione gratuita della SIM stessa.