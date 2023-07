Realizzate in plastica riciclata al 100% , le ecoSIM hanno dimensioni dimezzate rispetto a quelle oggi in uso, ma garantiscono le stesse performance. E anche il packaging ha un volto ecologico . Ecco dove acquistare le nuove SIM Fastweb “amiche” dell’ambiente e un focus su come trovare le migliori offerte di telefonia mobile a luglio 2023 su SOStariffe.it .

Continua l’impegno di Fastweb per un futuro più “green”. L’ultima azione per la salvaguardia dell’ambiente messa in campo dal colosso italiano delle Tlc è il lancio delle nuove SIM “eco-friendly”, realizzate in plastica riciclata al 100% e certificate Carbon Neutral durante la fase di produzione da Thales, azienda leader nella realizzazione di eco-SIM.

Rivolte sia alle famiglie sia alle piccole, medie e grandi imprese, le nuove SIM possono essere acquistate da lunedì 3 luglio 2023, in tutti i negozi monobrand e sul sito web ufficiale dell’azienda.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le principali caratteristiche delle nuove SIM ecologiche firmate Fastweb (e le differenze con quelle tradizionali), è bene ricordare che il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile è una bussola dei prezzi (gratuita) a disposizione dei consumatori: il tool digitale di SOStariffe.it, infatti, confronta le soluzioni per telefonare e navigare in mobilità proposte da Fastweb e dagli altri gestori di telefonia e Internet a luglio 2023. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui sotto:

Il sistema, in pochi e semplici click, aiuta a scegliere la proposta più economica in base alle proprie abitudini di consumo, stili di navigazione e possibilità di spesa.

EcoSIM di Fastweb: cosa sono e quali caratteristiche a Luglio 2023

SIM ECOLOGICHE DI FASTWEB: L’IDENTIKIT 1 Sono in plastica al 100% riciclata: sono ottenute dal polistirolo recuperato da frigoriferi a fine ciclo vita 2 Sono certificate Carbon Neutral in fase di produzione 3 Hanno dimensioni dimezzate, ma assicurano le stesse performance di quelle in plastica tradizionale 4 Nuovo look anche per il packaging delle ecoSIM: il loro involucro è in poliestere biodegradabile ed eco-compatibile 5 La card informativa è stata ridisegnata per limitare l’uso di inchiostro

Quali sono i punti di forza delle SIM dall’anima ecologica messe in vendita da Fastweb? Esse sono SIM realizzate in plastica riciclata al 100% e certificate Carbon Neutral in fase di produzione da Thales, azienda leader nella realizzazione di ecoSIM.

Le nuove SIM, che sostituiranno progressivamente quelle prodotte in plastica tradizionale, “offrono agli utenti la stessa esperienza e qualità delle schede tradizionali e sono ricavate dalla plastica riciclata dallo smaltimento di vecchi frigoriferi attraverso un processo di riutilizzo della materia prima a basso impatto ecologico”, spiega Fastweb in un comunicato stampa.

Rispetto alle SIM oggi in uso, le ecoSIM hanno una dimensione ridotta della metà e, grazie al programma di compensazione delle emissioni di carbonio realizzato da Thales, sono “certificate Carbon Neutral garantendo l’azzeramento della propria impronta carbonica in fase di produzione”, si legge ancora nella nota.

Non solo il cuore delle SIM batte al ritmo della sostenibilità. Anche la sua “veste” è tutta all’insegna della tutela del Pianeta. Il packaging delle SIM, infatti, ha cambiato look:

il materiale è in poliestere biodegradabile ed eco-compatibile ;

; le dimensioni, ridotte del 50%, abbattono ulteriormente l’utilizzo di plastica.

Realizzata in ottica green anche la card informativa a disposizione dei clienti, ridisegnata per limitare il consumo di carta e inchiostro e certificata FSC (Forest Stewardship Council), che garantisce l’utilizzo di materiali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile.

La marcia di Fastweb verso la sostenibilità a Luglio 2023

Il debutto, in questo avvio di luglio 2023, delle SIM paladine dell’ambiente è solo l’ultima tra le azioni nel segno della sostenibilità ambientale messe in campo da Fastweb. La società, che già dal 2015 acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, è impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contribuire a realizzare un futuro sempre più eco sostenibile.

Fastweb, come spiega l’azienda stessa, ha l’obiettivo di diventare Carbon Neutral entro il 2025 attraverso l’efficienza energetica, l’attenzione all’utilizzo delle risorse e offrendo ai propri clienti soluzioni digitali sostenibili, oltre a sostenere progetti di riforestazione e per la protezione dei mari.