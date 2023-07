Saponetta WiFi Iliad: le offerte per Internet portatile di Luglio 2023

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Molti utenti, soprattutto nei mesi estivi, cercano un’alternativa alla rete fissa per non consumare tutto il traffico dati incluso nelle proprie offerte di telefonia mobile. La migliore soluzione è quello di abbinare alla SIM un modem Wi-Fi portatile o una chiavetta Internet, che vi permette così di connettervi anche fuori casa su più dispositivi. Iliad è tra gli operatori più apprezzati dagli utenti italiani (come conferma l’elevato tasso di soddisfazione dei suoi clienti) ma non permette di acquistare una saponetta WiFi Iliad. L’operatore low cost però propone una offerta solo dati tra le più interessanti che si possono acquistare a luglio.

Tutte migliori offerte di Iliad di luglio 2023

Le offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G 7,99 €/mese Giga 150 minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese Dati 300 minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G 13,99 €/mese

La migliore offerta da abbinare alla vostra saponetta WiFi Iliad è sicuramente Dati 300. Questa tariffa come tutte le altre dell’operatore low cost non prevede vincoli e costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete disattivarla quando volete senza ulteriori spese per la cessazione della linea o penali. Inoltre Iliad non effettua rimodulazioni delle promozioni, per cui la composizione del piano e prezzo mensile restano gli stessi per sempre. Dati 300 include 300 GB per navigare in 4G/4G+ con una copertura del 99% del territorio italiano. Se necessario avete anche chiamate tariffate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent. Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre. Se vi trovate all’estero in un Paese dell’Ue potete utilizzare 13 GB per il roaming.

Nel caso in cui abbiate esaurito il traffico dati incluso nella promozione si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, tariffati solo in caso di effettivo utilizzo. Grazie alla funzione Hotspot potete condividere la connessione con altri dispositivi e navigare anche in contemporanea alla massima velocità.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Il costo di attivazione per tutte le offerte di Iliad è di 9,99 euro una tantum mentre la SIM e relativa spedizione sono gratuite. Anche i già clienti di Iliad possono passare a Dati 300 in ogni momento senza costi aggiuntivi facendone richiesta direttamente dall’Area Personale. Il sistema di gestione dell’offerta è accessibile utilizzando nome utente e password forniti dall’operatore sia da mobile sia da web. Il login avviene in automatico sotto la rete di Iliad. Dall’Area Personale si può monitorare i consumi e il credito residuo, effettuare una ricarica online nel taglio e con il metodo di pagamento che preferite, attivare il sistema di ricarica automatica o abbinare alla SIM uno smartphone a rate oltre ad altre funzioni. È anche possibile richiedere un’eSIM con un costo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti.

Se avete bisogno di supporto potete chiamare gratuitamente dal vostro numero il 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 22. Recentemente l’operatore low cost ha ottenuto dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) il riconoscimento di “Top Contact Center” come miglior gestore per servizi di assistenza clienti.

A un prezzo più basso potete in alternativa attivare Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ al costo di 7,99 euro al mese per sempre. Per la navigazione in Ue avete invece inclusi 8 GB in roaming.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Se cercate il massimo in termini di prestazioni potete attivare l’offerta 5G di Iliad chiamata Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare ad alta velocità in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Per la navigazione in roaming in Ue sono invece inclusi 10 GB.

Attiva Giga 150 di Iliad »

Se pensate alla saponetta WiFi Iliad come alternativa alla rete fissa dovreste valutare di acquistare Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito in quanto in questo caso avrete incluso uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete quindi navigare a casa fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare gratis la copertura grazie all’apposito strumento di SOStariffe.it.

Con l’offerta fisso di Iliad avete inclusi anche chiamate illimitate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e il modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione che è stato anche premiato come prodotto dell’anno in comodato d’uso gratuito. La spesa per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a quattro Wi-Fi Extender per potenziare la portata del segnale e raggiungere ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Come attivare online le offerte di Iliad

Per attivare online le offerte di Iliad potete farlo tramite il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi consente di confrontare le proposte dell’operatore low cost con quelle degli altri gestori in modo da avere la certezza di attivare il piano più economico in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Una volta fatta la vostra scelta potrete completare l’acquisto direttamente sul sito dell’operatore cliccando sull’apposito tasto “Conferma” che vi re-indirizzerà sul portale in automatico.

Sul sito di Iliad dovrete completare un breve registrazione. In questa fase è possibile richiedere la portabilità gratuita del numero, che verrà effettuata entro un massimo di tre giorni lavorativi. Per ricevere la SIM potrete scegliere tra la spedizione via posta o corriere. Nel primo caso viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è obbligo di firma. Nel secondo caso invece si dovrà essere presenti personalmente alla consegna in quanto l’operatore non permette deleghe. Al corriere andrà presentato un documento d’identità e fornito una sua copia fronte/retro.

Per completare l’attivazione si dovrà eseguire la video identificazione, una procedura che prevede di realizzare un breve video tramite PC o smartphone in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento e che serve all’operatore per verificare l’identità dell’intestatario della SIM. In tutto basteranno meno di 3 minuti.

Come aggiungere uno smartphone a rate alle offerte di Iliad

Alla vostra offerta di Iliad potete aggiungere anche l’acquisto a rate di uno smartphone. L’operatore low cost permette di scegliere tra i migliori prodotti di Apple come ad esempio iPhone 14, disponibile a partire da 30,97 euro al mese senza interessi. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di permanenza minimo da 12 a 24 mesi ed è possibile pagare richiedendo un finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited. Per richiederlo vi serviranno:

carta d’identità elettronica (CIE), patente o passaporto europeo

tessera sanitaria

IBAN

numero di telefono

email

Il servizio di trade-in di Iliad vi permette di far valutare un vecchio modello di iPhone, Apple Watch e MacBook e di darlo in permuta per ricevere una rateizzazione più conveniente o un acconto pari al valore del dispositivo che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento, con la promessa di restituire iPhone alla fine del pagamento.