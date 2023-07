Le nuove date in cui l’INPS accrediterà l' Assegno Unico Universale , il sostegno economico alle famiglie con figli a carico, le novità a luglio 2023 e un focus su come trovare i conti correnti online più vantaggiosi con il comparatore di SOStariffe.it .

Con l’inflazione a livelli sostenuti e il carovita che svuota le tasche degli italiani (+8,6% è l’incremento medio dello scontrino della spesa nel primo trimestre 2023, secondo l’Osservatorio Ismea-NielsenIQ), le famiglie guardano all’Assegno Unico Universale per figli a carico come un supporto economico cruciale per far quadrare i bilanci domestici.

Per questo, le date dei pagamenti erogati dall’INPS a coloro che hanno diritto all’agevolazione sono sempre segnate bene in evidenza sui calendari di casa. Ma quando sarà liquidato l’Assegno Unico a luglio 2023?

L’INPS ha fissato le seguenti finestre temporali per i versamenti:

dal 10 al 20 di luglio 2023 è erogato l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto a giugno 2023;

è erogato l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto a giugno 2023; dal 20 al 30 di luglio 2023 è invece versato l’importo degli assegni per le nuove domande pervenute a giugno 2023 e per gli assegni che (sempre rispetto a giugno 2023) hanno subito variazioni a seguito di mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Ricordiamo che l’importo spettante a ciascuna famiglia varia proprio in base all’ISEE, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

Assegno Unico: arriva il nuovo pannello informativo INPS a Luglio 2023

ASSEGNO UNICO: LE NOVITÀ ASSEGNO UNICO: SPIEGAZIONE Dal 10 giugno 2023 è disponibile il nuovo pannello informativo È una funzionalità, accessibile tramite il sito dell’INPS, che consente ai beneficiari dell’Assegno di verificare i dettagli dei ricalcoli e dei conguagli operati dall’Istituto sugli importi dell’Assegno stesso Video guide personalizzate e interattive sono disponibili per quei genitori le cui domande abbiano riscontrato problemi Le video guide informano sullo stato della domanda e spiegano cosa fare per risolvere i problemi e fruire del beneficio

Tra le novità relative all’erogazione dell’Assegno Unico a luglio 2023 c’è da segnalare una nuova funzionalità disponibile dal 10 giugno 2023 sul portale dell’INPS (www.inps.it). Si tratta del nuovo pannello informativo semplificato per l’Assegno Unico grazie al quale “i cittadini potranno verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio operate dall’Istituto sugli importi del loro assegno”, spiega l’Ente previdenziale in una nota stampa.

“In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate lo scorso mese di maggio potranno trovare nel pannello informativo i dettagli relativi alla loro posizione specifica”, fa sapere ancora l’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il neonato pannello informativo digitale potrà essere raggiunto accedendo al sito dell’INPS utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (con SPID, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi) o tramite l’intermediario di fiducia. Non solo funzionalità online: gli operatori delle strutture territoriali dell’INPS e del Contact Center saranno, comunque, sempre a disposizione per fornire ai cittadini interessati assistenza e supporto e per rispondere a tutte le domande relative ai conguagli eseguiti.

Una seconda novità tutta digitale riguarda l’invio, da parte dell’INPS, delle video guide personalizzate e interattive ai genitori che abbiano richiesto l’Assegno Unico nelle annualità 2022 e 2023 e per i quali si siano verificati problemi nella fase di erogazione del beneficio.

Secondo quanto ricordano dall’INPS, la video guida, accessibile tramite l’area riservata MyINPS o consultando le notifiche tramite app IO e INPS Mobile, informa sullo stato della domanda e spiega cosa fare per risolvere i problemi e poter fruire del beneficio. Dall’INPS, infatti, fanno sapere che, per molte domande pervenute, l’istruttoria non può essere completata in quanto non risulta allegata dall’utente la documentazione necessaria. Per altre, il pagamento non è andato a buon fine a causa di anomalie riscontrate nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito al momento della presentazione della domanda.

