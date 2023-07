Vodafone annuncia in via ufficiale il lancio del nuovo servizio di connettività per la rete fissa, FWA 5G Indoor . Si tratta di una nuova soluzione che punta a semplificare l'accesso alla rete FWA per i clienti che scelgono Vodafone per la connettività di rete fissa. Il nuovo servizio permette di accedere ad Internet con una connessione illimitata con velocità massima di 300 Mbps in download . Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo servizio annunciato dall'operatore.

A partire da questa settimana, Vodafone mette a disposizione dei nuovi clienti alla ricerca di una nuova offerta Internet casa la possibilità di puntare sulla connettività di rete fissa FWA 5G Indoor. Si tratta di una nuova soluzione che punta a garantire una connessione veloce anche nei piccoli centri e senza alcun intervento murario, a differenza della versione Outdoor che richiede l’installazione di un’antenna esterna. Il servizio appena annunciato da Vodafone è disponibile da subito.

Vodafone lancia la rete FWA 5G Indoor

3 COSE DA SAPERE SUL NUOVO SERVIZIO DI VODAFONE 1. La connettività FWA 5G Indoor raggiunge i 300 Mbps di velocità massima in download 2. La copertura si estende in oltre 2.800 comuni italiani 3. Per sfruttare il servizio non sono necessarie opere murarie (a differenza della versione Outdoor)

Il nuovo servizio di connettività per la rete fissa di Vodafone è disponibile da oggi: l’operatore mette ora a disposizione di nuovi e già clienti la possibilità di sfruttare la rete FWA 5G Indoor che consente l’accesso ad Internet tramite FWA (Fixed Wireless Access) e senza la necessità di intervento murari e di installare un’antenna esterna.

Per sfruttare il servizio, infatti, bastano la SIM e il router Vodafone 5G Power Wi-Fi (con supporto Wi-Fi 6) messi a disposizione dall’operatore. L’installazione può avvenire in autonomia, seguendo le istruzioni fornite dall’operatore e con la possibilità di richiedere, in qualsiasi momento, supporto tecnico telefonico al Servizio Clienti Vodafone.

La rete FWA 5G Indoor consente un accesso ad Internet senza limiti con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Attualmente, l’operatore propone questa tecnologia in oltre 2.800 comuni, per un totale di oltre 3 milioni di case che possono accedere ad Internet ad alta velocità anche nelle aree dove la fibra ottica non c’è.

Vodafone Casa Wireless+: l’offerta per sfruttare la rete FWA 5G Indoor

Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di accedere subito alla rete FWA 5G Indoor. L’operatore, infatti, propone l’offerta Casa Wireless+ che permette di sfruttare una connessione illimitata per la rete Internet di casa tramite tecnologia FWA. In base alla copertura, è possibile attivare l’abbonamento con il servizio Indoor oppure con il servizio Outdoor (che richiede l’installazione dell’antenna).

Con Casa Wireless+ troviamo:

la linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione tramite rete FWA fino a 300 Mbps in download

L’offerta presenta un canone di 27,90 euro al mese ed include il modem Wi-Fi necessario per la connessione. È previsto un contributo di attivazione di 96 euro una tantum con possibilità di pagamento dilazionato al costo di 4 euro al mese per 24 mesi.

Per tutti i nuovi clienti che attivano l’offerta entro il 13 di luglio, inoltre, è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione Casa Wireless+ di Vodafone può essere attivata direttamente tramite il link qui di sotto, dopo aver completato la verifica della copertura.

Ricordiamo, invece, che chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH oppure dalla fibra mista FTTC ha la possibilità di attivare Internet Unlimited. L’offerta in questione include:

una linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Megabit

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione di 19,90 euro una tantum. Per i già clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, il canone è ridotto a 22,90 euro al mese. Fino al prossimo 13 di luglio, inoltre, l’offerta include un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione è attivabile direttamente tramite il link riportato qui di seguito.

