La spesa per la materia prima gas scende ancora per i 7,3 milioni di clienti domestici ancora serviti dalla Maggior Tutela. L’ultimo aggiornamento di prezzo ARERA (l’Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente) ha confermato la parabola discendente del costo del metano: -13,2% a maggio 2023 rispetto al valore di aprile 2023. Praticamente si è passati da un prezzo della componente gas (CMEMm) di 0,479694 €/Smc di aprile 2023 a quello di 0,364547 €/Smc. Tale prezzo sarà applicato, sui consumi di maggio 2023, alle famiglie ancora nel Mercato Tutelato (che però vedranno rimanere le bollette stabili a causa dell’azzeramento della componente di sconto sugli oneri generali di sistema, prevista dal Decreto Bollette).

L’aggiornamento di prezzo ARERA è calcolato sull’andamento della media mensile del PSV, che è l’indice di riferimento per la compravendita all’ingrosso di gas naturale in Italia. Tale indice è in costante calo da gennaio 2023, trainato verso il basso da un inverno con temperature sopra la media, buoni livelli degli stock di metano in Europa e una riduzione dei consumi nel primo trimestre 2023.

Con un prezzo del metano all’ingrosso in contrazione, le offerte gas a prezzo indicizzato del Mercato Libero sono quelle che più aiutano i clienti domestici a massimizzare il risparmio in bolletta. Tali soluzioni possono essere confrontate utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas (disponibile al link qui sotto). Usarlo è semplice: basta inserire il consumo annuo del proprio nucleo familiare per avere subito una lista delle offerte più vantaggiose per quel tipo di fabbisogno. Una volta individuata l’offerta maggiormente cucita sulla propria “fame” di metano, è possibile attivare l’offerta accedendo direttamente al sito del fornitore e avviando la procedura online.

Le offerte gas collegate all’indice PSV più vantaggiose di Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO DEL GAS COSTO MENSILE 1 Argos Gas Natura Variabile 0,3795 €/Smc 119,90 euro 2 A2A Energia Easy Gas 0,3645 €/Smc 123,86 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,4145 €/Smc 129,29 euro

Ecco le tre offerte gas a prezzo indicizzato che salgono sul podio della convenienza a giugno 2023: esse sono state identificate dal comparatore di SOStariffe.it come le più vantaggiose per una “famiglia tipo”, il cui consumo annuo di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Qualora non si abbia il polso del proprio consumo annuo di gas, ci sono due modi per recuperare tale informazione:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, nella sezione consumi (ecco come leggere la bolletta del gas);

stimandola grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per farlo, basta cliccare sul widget qui sotto e fleggare la tipologia di utilizzo del metano in casa:

È bene ricordare che il prezzo del gas riportato in tabella a fianco di ciascuna promozione è riferito all’indice PSV di maggio 2023 (l’ultimo attualmente a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Gas Naturale Variabile di Argos

Il gruppo padovano Argos propone un’offerta in esclusiva per SOStariffe.it per la sua fornitura metano:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro (80 euro all’anno in totale);

(80 euro all’anno in totale); App ArgosConnectEnergy per gestire da remoto la propria fornitura;

per gestire da remoto la propria fornitura; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 119,90 euro

Easy Gas di A2A

A2A Energia propone le seguenti condizioni tariffarie per la sua fornitura di metano:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile pari a 12,50 euro per spese di commercializzazione (per una somma complessiva di 150 euro all’anno);

per spese di commercializzazione (per una somma complessiva di 150 euro all’anno); possibilità di attivare la fornitura anche con WhatsApp;

gestione in completa autonomia della fornitura grazie all’ App MyA2A ;

; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 123,86 euro.

Gas alla Fonte wekiwi

Di seguito, passiamo sotto la lente d’ingrandimento caratteristiche e costi della soluzione gas proposta da wekiwi:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; contributo fisso mensile di 5,28 euro per costi di commercializzazione e vendita (63,36 euro all’anno);

per costi di commercializzazione e vendita (63,36 euro all’anno); sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici);

sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile ”: importo e periodicità delle bollette sono stabilite dal cliente;

”: importo e periodicità delle bollette sono stabilite dal cliente; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 129,29 euro.

