La terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR certifica la difficoltà del programma di digitalizzazione del nostro Paese: il Piano Italia 5G è in difficoltà e la sua attuazione sembra essere più complicata del previsto a causa di diversi elementi che stanno rallettando l'attuazione del programma. Vediamo tutti i dettagli in merito allo stato di sviluppo del piano che punta a garantire un'elevata diffusione del 5G in Italia.

Il Piano Italia 5G è tra i progetti sostenuti dal PNRR e punta a garantire una rapida diffusione del 5G in Italia, in parallelo al Piano Italia a 1 Giga che si concentra sullo sviluppo della rete in fibra ottica nazionale. Utilizzando i fondi del PNRR, infatti, il progetto punta a incentivare la diffusione di reti mobili 5G puntando su rilegamenti in fibra delle stazioni radio base (SRB) e sulla realizzazione di un’infrastruttura sempre più diffusa sul territorio.

L’obiettivo del piano è, quindi, quello di sostenere la diffusione del 5G e, soprattutto, garantire l’accesso ad Internet ad alta velocità tramite rete mobile. Il target è rappresentato da una velocità di 150 Mbps in download e 30 Mbps da raggiungere in tutte quelle aree in cui non è attualmente presente un’infrastruttura di rete in grado di garantire una connessione con banda ultra-larga (da almeno 30 Mbps in download). Lo sviluppo del Piano Italia 5G, però, procede a rallentatore.

Piano Italia 5G: difficoltà nell’attuazione, lo sviluppo delle reti

3 COSE DA SAPERE SUL PIANO ITALIA 5G 1. Il Piano 5G Italia punta a portare la banda ultra-larga in tutto il territorio nazionale con 3,7 miliardi di euro di fondi 2. Alcuni bandi sono già stati assegnati 3. La relazione sullo stato di attuazione del PNRR ha evidenziato alcune problematiche

La nuova relazione sullo stato di attuazione del PNRR evidenzia i problemi del Piano Italia 5G. In particolare, il programma procede a rilento con la relazione che ha evidenziato criticità in tre delle quattro categorie di debolezza esaminate. In particolare, il piano di sviluppo del 5G in Italia è rallentato da Eventi e circostante oggettive. In particolare, si registra un forte squilibrio tra domanda e offerta, con la presenza di investimenti non attrattivi per le aziende del settore. In più, si registra una sostanziale impreparazione del tessuto produttivo.

L’analisi dello stato di avanzamento del Piano Italia 5G evidenzia anche difficoltà normative, amministrative e gestionali. Vengono evidenziate difficoltà anche per quanto riguarda la Ridefinzione dei Cid e degli Operational Arrangements ovvero i meccanismi di verifica periodica dello stato di avanzamento del programma, con i vari obiettivi da raggiungere per garantire il rimborso agli operatori del settore tramite i fondi del PNRR.

Per il Piano Italia 5G sono già stato avviati una serie di bandi, con risorse assegnate per un totale di 3,7 miliardi di euro con l’obiettivo di collegare stazioni radiomobili (esistenti o da realizzare) tramite fibra ottica). I fondi servono per coprire fino al 90% del costo delle opere. Il primo bando d 725 milioni di euro è stato assegnato lo scorso giugno 2022. A breve distanza è stato assegnato anche un secondo bando, da 346 milioni di euro, per la realizzazione di nuove stazioni radio in grado di garantire una velocità di almeno 150 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Anche in questo caso, i fondi coprono il 90% delle spese.

Il 5G in Italia oggi: disponibilità e offerte

In attesa di capire come si evolverà il Piano Italia 5G è possibile “fotografare” la situazione del mercato italiano ad oggi. A distanza di quasi tre anni dal lancio commerciale delle prime offerte 5G, in questo momento, la rete mobile di nuova generazione è accessibile con le offerte dei seguenti operatori:

TIM

Vodafone

WINDTRE

Iliad

Fastweb

