L'Italia compie un altro importante passo nel programma di diffusione della fibra ottica sul territorio nazionale. Nelle ultime ore, infatti, è stato pubblicato il primo bando del Piano Italia a 1 Giga che porterà all'erogazione di nuovi fondi per estendere il numero di utenti effettivamente raggiunti dalla fibra ottica FTTH , in grado di offrire una connessione fino ad 1 Giga (1024 Mega) in download. Il bando sfrutta i fondi del Pnrr. Vediamo tutti i dettagli:

Piano Italia a 1 Giga: via al progetto per portare la fibra ottica in tutto il Paese

La fibra ottica in Italia sarà presto disponibile per un numero sempre maggiore di utenti. In questo modo, famiglie e imprese potranno accedere ad Internet con una velocità decisamente superiore rispetto a quanto avviene oggi per chi è costretto ad utilizzare la rete ADSL (con velocità massima di 20 Mega) o la fibra mista rame (con velocità massima di 200 Mega).

Per sostenere la diffusione della fibra in Italia è stato pubblicato il primo bando del Piano Italia a 1 Giga, il progetto di digitalizzazione del nostro Paese che punta a portare la connessione in fibra FTTH fino a 7 milioni di indirizzi (in particolare numeri civici) e ad un numero ancora maggiore di utenti nel corso dei prossimi anni. Per sostenere tale progetto ci sono circa 3.7 miliardi di euro di fondi in arrivo dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il nuovo piano prevede di investimenti in tutto il Paese, da Nord a Sud, isole comprese. Complessivamente, il primo bando punta a portare la fibra ottica FTTH in oltre 7 milioni di numeri civici in Italia. Le regioni che beneficeranno maggiormente del programma sono la Sardegna e la Puglia, rispettivamente con 663 mila e 644 mila civici coinvolti. Ci sono poi Abruzzo, Molise, Marche e Umbria che superano quota 609 mila civici ciascuna.

L’obiettivo del progetto punta a garantire una sostanziale diffusione della rete Fiber to the Home (FTTH) che prevede una connessione massima da almeno 1 Giga in download e 200 Mega in upload. L’obiettivo è portare questa tecnologia su tutto il territorio nazionale entro il 2026, in anticipo rispetto all’obiettivo europeo del 2030. I lavori previsti dal bando dovranno essere completati entro il 30 giugno del 2026. In sostanza, tra poco più di quattro anni si registrerà una sostanziale diffusione della rete in fibra ottica FTTH sul territorio nazionale.

Dal punto di vista tecnico, l’azienda che si aggiudicherà il bando dovrà garantire a tutti i provider del mercato di telefonia l’accesso alla rete. Il bando coprirà fino al 70% delle spese da sostenere mentre la parte restante sarà a carico del vincitore del bando. È prevista anche la presenza di un sistema di penali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano. Per saperne di più e per consultare l’intero bando Italia 1 Giga è possibile consultare il sito di Infratel Italia.

Fibra ottica in Italia: diffusione e offerte di gennaio 2022

La fibra ottica FTTH in Italia sta registrando una rapida diffusione. Nel corso degli ultimi anni, infatti, un numero nettamente superiore di famiglie e imprese ha avuto la possibilità di accedere alla banda ultra-larga per navigare con una velocità massima di almeno 1 Giga (1024 Mega in download). Contestualmente, è in calo l’accesso ad Internet tramite reti ADSL e fibra mista FTTC, tecnologie che offrono prestazioni nettamente inferiori.

I dati dello scorso anno del Ministero dello Sviluppo Economico confermando che il 66% degli italiani può accedere ad una connessione in banda larga da almeno 30 Mbps mentre la copertura per la banda larga da oltre 100 Mega è presente per circa il 20% degli italiani. Tali percentuali, in questi ultimi mesi dovrebbero essere aumentate in misura significativa. Nel corso del prossimo futuro, nuovi report aggiornati dovrebbero chiarire lo stato della diffusione della fibra in Italia.

Il recente report trimestrale di AGCOM sul mondo delle telecomunicazioni italiano (i dati sono aggiornati a settembre 2021) conferma che nel nostro Paese ci sono 2,44 milioni di accessi ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con una crescita del +51% rispetto ai dati del settembre del 2020. Contestualmente, è in netto calo il numero di accessi tramite rete ADSL. Questa tecnologia registra un totale di 4,43 milioni di accessi attivi con un calo del -25.6%.

La diffusione della fibra ottica in Italia si accompagna anche ad una crescita del numero di offerte fibra ottica da sfruttare per accedere ad Internet ad alta velocità e spendendo poco. Per un quadro completo sulle migliori opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

Le offerte da valutare sono diverse. Tra queste troviamo, ad esempio, Aruba Fibra che consente l’accesso alla fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download con la sottoscrizione di un abbonamento con canone di 17,49 euro al mese per 12 mesi (poi 26,47 euro al mese) e senza ulteriori costi aggiuntivi. È possibile aggiungere il modem a 2,20 euro al mese.

Tra le offerte migliori c’è anche Super Fibra di WINDTRE. L’offerta include la linea telefonica fissa con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite fibra FTTH con velocità massima di 1 Giga ed aggiunge un anno di abbonamento ad Amazon Prime. L’offerta di WINDTRE ha un costo di 26,99 euro al mese che diventano 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile.

Vodafone propone, invece, il piano Internet Unlimtied con fibra ottica fino a 2.5 Giga e linea telefonica con chiamate gratis. L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis e con la possibilità di personalizzare l’abbonamento con una SIM dati da 150 GB, al costo di 4 euro in più al mese, o coni pacchetti Vodafone TV, da 12 euro al mese.

Da valutare c’è anche Sky WiFi. L’offerta include la linea in fibra ottica FTTH fino a 1 Giga con un canone di 24,90 euro al mese per 18 mesi e di 29,90 euro al mese successivamente. L’attivazione è di 29 euro. C’è anche la linea telefonica con chiamate a consumo.

Tra le offerte in fibra ottica da sfruttare in questo momento troviamo Fastweb Casa Light che presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta può essere abbinata ad una SIM Fastweb con minuti illimitati e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro in più al mese.

C’è poi Ultrainternet Fibra di Tiscali che propone linea telefonica fissa con chiamate a consumo e fibra FTTH fino a 1 Giga a 25,95 euro al mese.

