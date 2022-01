Velocità di connessione a confronto: i migliori provider di gennaio 2022

Quali sono i valori ottimali di speed test? Come si fa lo speed test? Come si fa a capire se hai una buona connessione e qual è una buona velocità per fibra? In questa guida, cercheremo di rispondere a queste domande, anche attraverso la comparazione tra diversi provider Internet casa .

La velocità di connessione degli operatori di telefonia fissa ha fatto notevoli passi avanti nel corso degli ultimi anni: se da un lato è vero che la fibra ottica di tipo FTTH non copre tutto il territorio nazionale, perché non sono stati installati i cavi della fibra, dall’altro lato oggi è davvero molto difficile (e poco probabile) restare senza connessione.

Il modo migliore per conoscere la velocità alla quale si naviga con il proprio provider è quello di effettuare uno speed test Internet, ovvero un test di verifica della velocità della propria connessione casa Wi-Fi.

Nel caso in cui foste alla ricerca di uno speed test affidabile, per la rete in fibra ottica o di tipo ADSL, vi consigliamo di utilizzare quello proposto da SOStariffe.it, che potrete trovare qui di seguito.

Velocità di download e upload: cosa sono

Per analizzare quali siano le velocità di connessione attualmente raggiunte ai principali provider di servizi Internet casa, e valutare quali possano essere considerati i valori minimi di una buona connessione, è bene introdurre due concetti.

Si tratta della velocità di download e della velocità di upload, che indicano rispettivamente i tempi necessari per caricare e scaricare contenuti dalla rete. Cosa si intende per buona connessione? Una rete che non si blocchi di continuo e che riesca a supportare diverse attività in simultanea, o utenti connessi nello stesso momento.

Le connessioni in fibra ottica di tipo FTTH oggi sono in grado di raggiungere velocità di download fino a 1 Giga e, in alcuni casi, anche 2,5 Giga (si sta ovviamente facendo riferimento alla velocità di tipo nominale).

Per quanto riguarda, invece, i valori della velocità di upload, nella maggior parte dei casi, si aggirano tra i 200 e i 300 Mega. Passando alla fibra ottica di tipo FTTC, che rimane un’ottima connessione, i valori si abbassano.

Sempre in merito alla velocità nominale, ovvero quella che viene sponsorizzata dai provider in fase di commercializzazione, si possono raggiungere:

tra i 100 e i 200 Mega , per quanto riguarda la velocità di download;

circa 20 Mega, per quanto riguarda la velocità di upload.

Dopo aver messo in luce quali sono le velocità di rete delle quali sarà possibile disporre oggi, è bene fare una precisazione. Il digital divide è ancora molto forte in Italia e la velocità della fibra FTTH è molti (purtroppo) ancora un sogno.

Questo significa che nel momento in cui si individua un’offerta Internet casa alla quale si è interessati, è sempre bene effettuare la verifica della propria copertura di rete: con il semplice inserimento del proprio indirizzo di domicilio e di una mail, si potrà sapere in pochi minuti, qual è la velocità massima alla quale si potrà navigare nel luogo in cui si abita.

Oltre alla velocità in sé, comunque, ci sono anche altri fattori che contribuiscono alla qualità di una rete Internet: si tratta del Ping e della banda minima.

Ping e banda minima

Il Ping rappresenta il tempo impiegato dalla connessione per ricevere ed elaborare i nostri comandi. In genere:

nel caso della fibra, è inferiore a 20 ms;

nel caso di una linea ADSL, può raggiungere anche i 120 ms.

La banda minima, invece, indica la velocità di connessione minima garantita da ciascun provider: si tratta di un dato che deve essere comunicato obbligatoriamente. Nel caso delle fibra ottica è pari a 250 Mega in download e 50 Mega in upload, mentre per la rete di tipo ADSL corrisponde a 7 Mega in download e 400 Kb in download

Nella tabella che segue, sono stati raccolti, in breve, i valori relativi alle connessioni necessarie per poter svolgere tutta una serie di attività.

Attività Velocità di connessione necessaria Navigare su Internet e usare la posta elettronica tra i 10 e i 20 Mega di velocità in download tra i 3 e i 5 Mega di velocità in upload Guardare contenuti in streaming qualità base: velocità minima di 1,5 Mega film e Serie TV in alta qualità: 5 Mega in download ultra HD: minimo 25 Mega di velocità in download Videochiamate su Skype e Zoom videochiamate 1 a 1: velocità minima è di 128 Kb sia in download sia in upload (velocità consigliata di 300 Kb) videochiamate di gruppo e call di lavoro: 1,2 Mega in download e 512 Kb in upload

Migliori provider Internet casa 2022

Tutte le premesse e le precisazioni che sono state fatte nel corso dei paragrafi precedenti, permetteranno di comprendere meglio la convenienza (non solo in termini economici) dei vari provider di servizi Internet casa disponibili oggi in Italia.

Oltre alla velocità di navigazione, un fattore che li accomuna è l’opportunità di sottoscrivere promozioni di tipo all inclusive, ovvero che comprendono non solo Internet illimitato, ma anche le chiamate da telefono fisso.

Analizzando, con il comparatore di offerte di SOStariffe.it, le migliori offerte Internet casa disponibili in questo momento, emerge che con Vodafone e Fastweb sarà possibile attivare la fibra ottica di tipo FTTH e navigare fino alla velocità di 2,5 Giga in download.

In particolare, il piano base di Vodafone, ovvero Internet Unlimited + chiamate, è disponibile a un prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, per le attivazioni online che avverranno entro il 16 gennaio 2022.

Oltre a Internet e alle chiamate, include anche il modem con Wi-Fi Optimizer, il costo di attivazione e la spedizione gratuita.

La fibra di Fastweb è disponibile nella versione:

Casa Light , al prezzo di 25,95 euro al mese, con chiamate a consumo, Internet illimitato, modem e attivazione inclusi, e i corsi della Fastweb Digital Academy;

Casa, disponibile al costo di 28,95 euro al mese, che offre in più il modem Internet Box NeXXt Wifi, di ultima generazione e con Alexa integrata.

TIM propone diverse possibilità con le quali connettersi fino a 1 Giga in download. Si parta da Premium base Fibra, disponibile fino al 20 gennaio 2022, al prezzo di 24,90 euro al mese.

La promozione comprende Internet illimitato e le chiamate a consumo. Al costo di 29,90 euro al mese, invece, si potrà attivare la promozione completa Premium Fibra, che oltre a Internet illimitato, comprende anche:

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

Infine, una delle migliori offerte del momento è quella proposta dal provider WINDTRE: si tratta della Super Fibra, disponibile al costo di 26,99 euro al mese e che comprende chiamate e Internet senza limiti fino a 1 Giga in download, un modem con Wi-Fi 6 incluso e 12 mesi di Amazon Prime Video.

