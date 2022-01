Conto corrente più conveniente: 6 promozioni di gennaio 2022

Quali sono i migliori conti correnti ? Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di mettere a confronto le proposte di alcuni istituti di credito con i quali è possibile attivare un conto corrente online : vediamo come funziona la loro attivazione e quali sono i costi sui quali sarà possibile risparmiare.

Qual è il conto corrente bancario con il quale risparmiare di più a gennaio 2022? Rispondere non è immediato, nella misura in cui nel momento in cui si vuole valutare il costo reale di un conto è sempre meglio prendersi del tempo e fare un’analisi di tipo comparativo.

Il punto di partenza consiste nell’individuare quali siano i fattori che permettono di aumentare o ridurre il costo totale del conto e poi optare per la soluzione più vantaggiosa: per raggiungere questo obiettivo, abbiamo utilizzato il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

Migliori conto corrente zero spese 2022: promozioni online

Un elemento che fa la differenza nella scelta di un conto corrente economico non è tanto l’individuazione di un conto corrente online veloce, anche perché questo fattore può essere legato alla propria velocità di connessione.

Al contrario, consiste, in genere, nella scelta di un conto corrente online con il quale sarà possibile eliminare i seguenti costi:

il canone di gestione mensile;

l’imposta di bollo annuale;

le commissioni sui bonifici e i prelievi di contante.

Come scegliere il miglior conto corrente?

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di un conto corrente più conveniente e sul quale effettuare la portabilità di quanto attivo e presente su un conto corrente in chiusura, si consiglia di confrontare i conti correnti online con l’utilizzo di un comparatore.

Quello di SOStariffe.it, per esempio, permetterà di scegliere tra diverse tipologie di conto corrente bancario, come per esempio il conto corrente giovani, il conto business per le aziende, il conto corrente per pensionati.

I punti in comune di un conto corrente online sono solitamente rappresentati:

dalla mancanza del canone mensile di gestione, o della possibilità di azzerarlo in presenza di determinate condizioni;

dalla possibilità di potersi controllare il conto direttamente da remoto e di poter eseguire la maggior parte delle operazioni bancarie dal proprio PC o smartphone, grazie alla presenza di un’applicazione dedicata.

Tra i migliori conti correnti che si possono sottoscrivere oggi online ci sono quelli proposti da:

N26; ING Direct; Unicredit; Widiba; Crédit Agricole; BBVA.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e i punti di forza che li contraddistinguono l’uno dall’altro.

1. N26 conto corrente

N26 propone un conto corrente semplice, sicuro e smart: dotato di IBAN italiano, dà la possibilità di mettere i soldi da parte e di gestire le operazioni bancarie quotidiane con grande immediatezza.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, che si caratterizza per:

lo shopping online in sicurezza con 3D Secure, il quale garantisce un ulteriore livello di protezione ai propri pagamenti online;

le notifiche push dopo ogni movimento, che permettono di tenere sotto controllo il proprio conto corrente in qualsiasi momento;

il login tramite la password personale, oppure tramite impronta digitale o Face ID;

il totale controllo delle impostazioni di sicurezza, con la possibilità di bloccare la carta per i pagamenti e il suo PIN in qualsiasi momento, oltre che di ordinare una nuova carta in un istante direttamente dall’app.

2. Conto corrente online zero spese ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – ovvero il conto corrente Arancio – si caratterizza per la seguente proposta: se attivato entro il 31 marzo 2022, prevede la gratuità del canone mensile e della carta di credito per un intero anno.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, sicuro e conveniente, caratterizzato da:

l’assenza del canone mensile di gestione;

la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online gratuiti;

il costo del singolo assegno gratuito.

3. Conto corrente online Unicredit

Il conto corrente online My Genius di Unicredit si caratterizza per la gratuità del canone mensile di gestione. Tra le novità del nuovo anno, c’è la possibilità di partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni. Nella pratica, per i conti correnti che saranno aperti nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022 ci sarà la possibilità di ricevere un Buono Amazon del valore di 100 euro.

Sarà necessario:

accreditare lo stipendio o la pensione entro il 30 aprile 2022;

sottoscrivere la carta di debito internazionale MasterCard e attivarla.

In aggiunta, si avrà anche la possibilità di partecipare all’estrazione di 20 Super Buoni spesa, voucher Idea Shopping, del valore di 6.000 euro ciascuno.

4. Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include:

i bonifici online gratuiti;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di pagare tramite Google Pay.

Tra le peculiarità, troviamo la possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

5. Conto corrente Crédit Agricole a costo zero

Il conto corrente online a canone zero di Crédit Agricole si caratterizza per:

l’assenza del canone mensile di gestione;

i bonifici online gratuiti;

la MasterCard debit a canone gratuito.

L’utilizzo di questa carta di pagamento online permette di ricevere in cashback fino a 100 euro in buoni regali Amazon. Nello specifico, si potranno ricevere:

1 buono da 50 euro se si spendono 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto;

2 buoni da 50 euro se si spendono 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Sarà possibile richiedere direttamente online anche una MasterCard debit con canone gratuito, così come una carta di credito con una canone annuale molto conveniente.

6. Conto corrente BBVA

Il conto corrente BBVA (Banca Bilbao Vizcaya Argentaria) è un conto corrente online a zero spese:

con IBAN italiano;

senza commissioni né condizioni nascoste;

che potrà essere aperto in soli 5 minuti.

Tra i vantaggi inclusi ci sono la carta di debito BBVA, disponibile sia nella versione fisica sia digitale, a zero spese e senza costi di spedizione, sia il Gran Cashback 10%, con il quale ricevere 50 euro automaticamente sul proprio conto corrente. In pratica, si attiva in automatico al primo acquisto e permette di essere rimborsati sulle proprie spese del 10%, fino a un massimo di 500 euro.

