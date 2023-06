Bollette gas: spesa stabile a Maggio 2023 ma cala il costo della materia prima

Dopo l'aumento registrato nel corso del mese di aprile (+22,4%), il prezzo del gas in Tutela resta stabile per i consumi di maggio 2023 . La conferma arriva in queste ore da ARERA che ha comunicato la nuova spesa prevista per la bolletta del gas, evidenziando un calo dello 0,2% nel confronto con i dati del mese precedente. Il costo del gas è in calo ma la spesa complessiva viene contro-bilanciata dall'azzeramento della componente di sconto applicata agli oneri di sistema. Ecco i dettagli completi in merito all'annuncio di ARERA:

Continua il programma di aggiornamento mensile del prezzo del gas in Tutela: in queste ore, infatti, ARERA ha annunciato le nuove condizioni tariffarie per le forniture di gas naturale, relative ai consumi del mese di maggio 2023. Il prezzo della materia prima gas è in calo rispetto al mese precedente ma l’azzeramento della componente di sconto sugli oneri generali di sistema (prevista ad aprile in forma ridotta rispetto ai mesi precedenti e ora azzerata) ha l’effetto opposto, contro-bilanciando il calo del prezzo del gas. Il risultato è una spesa stabile nel confronto tra maggio e aprile 2023.

Bollette del gas in Tutela: spesa stabile a maggio 2023

ARERA comunica le nuove condizioni tariffarie delle forniture di gas naturale per i clienti in Tutela, sulla base del nuovo meccanismo introdotto lo scorso ottobre che prevede aggiornamenti mensili ed un collegamento del prezzo in Tutela con il prezzo del mercato all’ingrosso (il PSV day ahead). Complessivamente, l’aggiornamento di ARERA conferma una sostanziale stabilità per la bolletta del gas per la famiglia tipo in Tutela (consumo annuo di 1.400 Smc). Nel confronto con il mese di aprile, infatti, la spesa di maggio 2023 registra un calo pari a -0,2%.

Il risultato è dovuto a due fattori:

dal mese di maggio 2023 viene azzerata la componente di sconto UG2 sugli oneri generali di sistema , come previsto dal Decreto Bollette

, come previsto dal il prezzo della materia prima gas (CMEMm) è in calo, passando da 0,479694 €/Smc a 0,364547 €/Smc

Da notare, invece, che restano invariate le spese per il trasporto e la misura. Il risultato finale di queste variazioni è una spesa che resta stabile, con un calo dello 0,2% rispetto ad aprile. Da notare, per, la spesa per il gas nell’anno scorrevole (giugno 2022 – maggio 2023) per la famiglia tipo è ora pari a 1.514 euro con un calo del -6,7% rispetto ai 12 mesi precedenti (giugno 2021 – maggio 2022).

Per effetto dell’aggiornamento annunciato da ARERA, il prezzo di riferimento del gas per la famiglia tipo a maggio 2023 è ora pari a 91,43 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse

