Vodafone celebra il primo anniversario di Happ Week Business con un nuovo concorso a premi accessibile a tutti i clienti Vodafone Business e ai loro dipendenti. Il concorso prevede diversi premi in palio, con un'estrazione finale programmata per il prossimo 7 luglio 2023. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova iniziativa lanciata da Vodafone Business.

Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Mobile Smart 13.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Prende il via questa settimana un nuovo concorso a premi su Happy Week, il programma che mette a disposizione vantaggi e offerte esclusive a tutti i clienti Vodafone Business e ai loro dipendenti. L’iniziativa continuerà fino al prossimo 2 di luglio e si completerà con un’estrazione finale, programmata per il successivo 7 luglio. L’iniziativa nasce per celebrare il primo anniversario del programma Happy Week. Andiamo a vedere, qui di seguito, come funziona questa nuova promozione.

Scopri le offerte fibra di Vodafone da 22,90 euro »

Happy Week: via al concorso a premi per tutti i clienti Vodafone Business

Da questa settimana e fino al prossimo 2 luglio, i clienti Vodafone Business potranno accedere ad un vantaggio aggiuntivo incluso con il programma Happ Week che andrà a sommarsi ai due vantaggi già disponibili ogni settimana. Di volta in volta, l’operatore proporrà offerte e bonus, in collaborazione con vari partner, che potranno essere riscattate tramite l’app MyVodafone Business.

Partecipando all’iniziativa, inoltre, sarà possibile accedere ad un’estrazione finale a cui sarà possibile partecipare per un massimo di quattro volte per ciascun utente. L’estrazione prevede un totale di 12 vincitori, con altrettanti premi in palio. Tra i premi disponibili troviamo un monopattino elettrico e cene per due persone in ristoranti gourmet con cofanetti regalo.

Come da tradizione, i vantaggi accessibili tramite Happy Week arriveranno ogni lunedì, con possibilità di riscattare il codice desiderato entro la fine della settimana. Di volta in volta, sarà possibile ottenere omaggi, sconti esclusivi e offerte dedicate per la propria azienda, andando così a massimizzare la convenienza di chi ha scelto Vodafone Business.

Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile consultare l’apposita sezione dell’app ufficiale di Vodafone Business, da cui si potranno riscattare anche i vantaggi aggiuntivi previsti dalla nuova iniziativa, in vista dell’estrazione finale in programma tra poco più di un mese.

https://youtu.be/LGlG2TtRM2I