Prezzo TTF a Febbraio 2023: ecco la quotazione gas Amsterdam oggi

Prezzi del metano in frenata. Da inizio 2023 le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita del gas, hanno subito una contrazione del -34,5%, complici un inverno più mite e i consumi con il freno a mano tirato che hanno lasciato gli stoccaggi italiani ed europei pieni rispettivamente al 63,49% e al 64% (secondo gli ultimi dati forniti da Gas Infrastructure Europe).

Se si dovesse confrontare il picco di prezzo che il gas ha raggiunto ad agosto 2022 (338,371 euro al megawattora) e quello su cui viaggia oggi, (50 euro al megawattora), la flessione sarebbe addirittura dell’85%. Se il tonfo delle quotazioni gas dovesse mantenersi stabile anche nelle prossime settimane, gli analisti prevedono nuovi ribassi in bolletta all’orizzonte. Questa mattina, martedì 21 febbraio 2023, il prezzo del gas è sceso sotto i 48 euro al megawattora (47,85 €/MWh), il prezzo più basso toccato da inizio dicembre 2021.

Secondo le stime di Nomisma Energia, il prossimo aggiornamento di prezzo ARERA potrebbe portare un ulteriore calo del valore del gas per i contratti in Maggior Tutela: -17%. Una contrazione che assicurerebbe una boccata d’ossigeno per i clienti domestici, con un risparmio di 234 euro (su base annua) per una “famiglia tipo”, cioè con consumi di gas che si attestano sui 1.400 metri cubi in dodici mesi.

Per aiutare i consumatori a scegliere la tariffa che più massimizza questa parabola discendente del gas, gli esperti di SOStariffe.it hanno scattato una panoramica delle offerte gas a prezzo indicizzato più competitive a febbraio 2023: esse consentono infatti l’accesso al prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, facciano esse riferimento all’indice TTF (acronimo di Title Transfer Facility) o al PSV (acronimo di Punto di Scambio Virtuale).

Le soluzioni gas del Mercato Libero per alleggerire le bollette a Febbraio 2023

Per quanto il TTF di Amsterdam sia il principale hub di riferimento per la compravendita di gas in Europa, la maggior parte delle soluzioni metano passata sotto la lente d’ingrandimento del comparatore di SOStariffe.it a febbraio 2023 usa come base di partenza per determinare il prezzo del gas l’indice PSV. Quest’ultimo, come anticipato poco sopra, è l’hub italiano per la compravendita di metano.

Le soluzioni analizzate di seguito, dunque, sono tutte “agganciate” all’indice PSV. Esse sono state selezionate dal comparatore di SOStariffe.it perché considerate le più appetibili per una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno con fornitura attiva nel comune di Milano. Ricordiamo, inoltre, che il prezzo del gas evidenziato in tabella si riferisce al valore dell’indice PSV di gennaio 2023, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Gas Relax Index di Pulsee

L’offerta messa a punto da Pulsee prevede:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% , con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (la spesa complessiva per questa voce in bolletta è pari a 144 euro all’anno);

, con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese (la spesa complessiva per questa voce in bolletta è pari a 144 euro all’anno); sconto di 20 euro in bolletta con attivazione dell’offerta previo inserimento del codice sconto “SOS40”;

in bolletta con attivazione dell’offerta previo inserimento del codice sconto “SOS40”; App Pulsee Energy per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre in palmo di mano;

per avere tutti i documenti sulla fornitura sempre in palmo di mano; opzione “ Zero Carbon Footprint ” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” attivabile a soli 3 euro in più al mese: in questo modo si potranno azzerare le proprie emissioni inquinanti; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo l’offerta gas di Pulsee, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette mensili pari a 112,56 euro. L’affresco della promozione è disponibile sul sito del provider, accessibile dal pulsante verde qui sotto:

Gas alla Fonte di wekiwi

wekiwi, il brand digitale dell’energia controllato dal gruppo Tremagi, parla la lingua della convenienza grazie ai seguenti punti di forza:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; costo fisso annuale di 67 euro per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led acquistabili nel negozio online di wekiwi con uno sconto del 10% ;

; bonus di benvenuto: 30 euro di sconto in bolletta attivando la doppia fornitura di luce e gas con wekiwi (codice sconto SOSW22 );

30 euro di sconto in bolletta attivando la doppia fornitura di luce e gas con wekiwi (codice sconto ); sistema della “ carica mensile ”: quest’ultima assicura fatture gas con importo e periodicità predeterminata (stabiliti dal cliente) per evitare sorprese in bolletta e avere conguagli solo su consumi reali;

”: quest’ultima assicura fatture gas con importo e periodicità predeterminata (stabiliti dal cliente) per evitare sorprese in bolletta e avere conguagli solo su consumi reali; energia proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

La fornitura metano di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 115,26 euro al mese. Maggiori informazioni cliccando al link qui sotto:

World Gas Plus di Edison Energia

Edison Energia scommette sulla seguente promozione:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 14 euro al mese, per una spesa complessiva di 168 euro all’anno;

gestione 100% digitale della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ App MyEdison ;

della fornitura grazie alle molteplici funzionalità dell’ ; servizi EDISONRisolve e CoCo gratuiti: il primo è un servizio di prenotazione e assistenza telefonica per la gestione delle incombenze domestiche, mentre il secondo è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale (e integrata nell’App) che legge le abitudini di consumo dei clienti, “fiuta” eventuali sprechi e invia avvisi personalizzati per incoraggiarne l’eliminazione.

Per ulteriori dettagli sulla promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 118,14 euro al mese, segui il link di riferimento:

Green Gas di AGSM AIM Energia

AGSM AIM Energia, società multiservizi con sede a Verona, propone una promozione gas che punta su:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; bolletta elettronica inclusa e opzione domiciliazione bancaria;

fornitura a portata di click scaricando l’App AGSM AIM Energia sul proprio smartphone;

sul proprio smartphone; emissioni di CO₂ compensate.

La sottoscrizione di questa offerta si tradurrebbe in una spesa di 120,60 euro al mese per la “famiglia tipo”. Clicca sul pulsante verde qui sotto per procedere con l’attivazione:

