Per chi è già cliente TIM: le offerte di Febbraio 2023

Chi ha scelto TIM ha la certezza di essersi affidato a un operatore di telefonia mobile con una delle rete più performanti a livello nazionale e che pone grande attenzione alla sicurezza dei dati personali. Questo non significa che i già clienti non possono ulteriormente migliorare la propria offerta, senza considerare tutti i vantaggi previsti per coloro che sono più fedeli all’operatore.

Le migliori offerte di TIM per chi è già cliente di febbraio 2023

Offerte TIM per i già clienti

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM 5G Power Famiglia (solo clienti fisso) illimitati illimitati in 5G con TIM Unica 9,99 euro 2 TIM Young (solo under 25) illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 9,99 euro 3 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica 14,99 euro

I già clienti di TIM possono attivare le stesse tariffe di telefonia mobile disponibili per chi arriva da un altro operatore o acquista per la prima volta una SIM. Se volete cambiare promozione potete semplicemente collegarsi al sito del gestore e selezionare l’offerta desiderata direttamente online. Per trovare la proposta più adatta alla vostra soglia massima di spesa mensile e abitudini di consumo potete confrontare le diverse offerte con il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro servizio è totalmente gratuito e vi fornirà tutti i dettagli su costi e caratteristiche delle promozioni più convenienti. A listino potrete trovare diverse offerte 5G molto interessanti.

Se avete già la linea fissa con TIM potete acquistare TIM 5G Power Famiglia, che include minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G con l’attivazione di TIM Unica a 9,99 euro al mese. Scegliendo di comprarla sul sito il primo mese e attivazione sono gratuite. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Se disattivate la linea fissa il traffico incluso scende a 5 GB. Il pagamento è previsto con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

TIM Unica è una promozione gratuita riservata ai clienti fisso e mobile di TIM che oltre a Giga illimitati ogni mese per tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della connessione di casa) include anche TIMVISION con Disney+ per 3 mesi e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per la SIM e la possibilità di avere una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Se non avete ancora la linea fissa con TIM ma siete suoi clienti per la telefonai mobile potete attivare l’offerta fibra ottica completa dell’operatore a un prezzo ancora più vantaggio. Al prezzo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, potete avere TIM Wi-Fi Power Smart con inclusi navigazione illimitate fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in oltre 600 Comuni italiani oltre a chiamate illimitate con acquisto online, modem TIM Hub+, la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete e un anno in regalo di assistenza TIM Protezione Casa. L’attivazione è di 19,90 euro.

TIM Young è invece l’offerta riservata agli Under 25 che include minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è di 19,90 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 20 GB in roaming. Nell’offerta avete inclusi anche l’ascolto di brani su TIMMUSIC senza consumare dati. La piattaforma permette di scegliere tra oltre 50 milioni di brani da sentire senza pubblicità e anche offline. La tariffa si può personalizzare potendo scegliere tra le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Smart invece include minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica per navigare con accesso prioritario alla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload a 14,99 euro al mese. Se si acquista la tariffa online l’attivazione è di 19,90 euro. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue potete navigare fino a 14 GB in roaming. L’offerta include anche 100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus.

Tutte le offerte di TIM includono i servizi LoSai e ChiamaOra per sapere chi vi ha chiamato e quando i vostri contatti sono disponibili. Quando si esaurisce il traffico dati previsto dalle tariffe potete continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a 1 GB al massimo con Giga di Scorta. Se vi trovate all’estero, invece, potete navigare in roaming oltre la soglia prevista dall’offerta a 0,213 cent per ogni MB con IVA inclusa.

Con TIM Party in base agli anni passati con l’operatore potete avere anche:

esperienze esclusive con la squadra di Serie A del vostro cuore

la possibilità di vincere i biglietti per il tour Meet&Green dei Maneskin

OPPO Reno8 5G a 17 euro al mese per 30 mesi

uno sconto di 5 euro per la polizza TIM Sci&Snowboard di TIM myBroker

20% di sconto sul catalogo di Venchi

25% di sconto su cofanetti e profumi delle migliori marche nelle Calcagni Profumerie

10 euro di sconto su bouquet e piante di stagione consegnate direttamente a casa da Colvin

25% di sconto sulle collezioni dei catalogo online di OPSOBJECTS

30% di sconto su cialde e capsule sul negozio online di Saquella Caffè

Chi è già cliente di TIM può anche abbinare alla sua tariffa uno smartphone. Il dispositivo si può acquistare in un’unica soluzione anche senza registrare un account MyTIM o con pagamento a rate senza anticipo. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di 30 mesi e consegna gratuita entro 5 giorni lavorativi tramite corriere. Potete scegliere tra tutti i migliori modelli dei grandi marchi come Apple, Samsung, OPPO, Motorola e altri.

Le rate per il telefono si possono pagare con carta di credito (non sono accettate carte prepagate o di debito, anche se abilitate agli acquisti online) anche con finanziamento TIMFin (TAEG 0,00%, salvo approvazione). I già clienti per la linea fissa possono scegliere di addebitare le rate in bolletta. Con TIM Rivaluta Smartphone avete la possibilità di far valutare un vecchio telefono e ricevere uno sconto sul finanziamento dandolo in permuta.

Per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 punti vendita sparsi per l’Italia o la possibilità di acquistare due dispositivi al prezzo di uno fino al 28 febbraio.

Le migliori offerte solo dati di TIM per chi è già cliente di febbraio 2023

Offerte Internet mobile per già clienti Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) 5,99 euro 2 Internet 100GB di TIM 100 GB per 6 mesi in 4G 49,99 euro per 6 mesi (circa 8 euro al mese) 3 Internet 200GB di TIM 200 GB per un anno in 4G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 4 TIM Giga Power 500 (solo Under 25) 500 GB per un anno in 5G 99,99 euro per un anno (circa 8 euro al mese) 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 4G 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 100 GB in 5G 14,99 euro

I già clienti di TIM possono attivare anche una delle offerte Internet mobile con incluso solo traffico dati. La SIM può diventare una alternativa economica alla rete fissa se abbinata a una chiavetta Internet o un modem Wi-Fi 4G portatile. L’operatore permette a chi acquista una delle seguenti offerte di avere nei negozi TIM un router portatile a partire da 29,90 euro o una TIM Cam a 3 euro.

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 5,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro. L’offerta per i già clienti con linea fissa

con (illimitati con TIM Unica) a . Attivazione a 5 euro. L’offerta per i già clienti con linea fissa Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi a 49,99 euro . È incluso il servizio TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea

con a . È incluso il servizio TIM Multi SIM per condividere la connessione con due dispositivi in contemporanea Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno a 99,99 euro . È incluso il servizio TIM Multi SIM

con a . È incluso il servizio TIM Multi SIM TIM Giga Power 500 (solo Under 25) con 500 GB in 4G per un anno a 79,99 euro . Non è previsto costo di attivazione

(solo Under 25) con a . Non è previsto costo di attivazione TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese . Attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

con a . Attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro) TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Sono inclusi anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro)

