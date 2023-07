Passa a Kena Mobile per avere minuti illimitati e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps a 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Scopri chi può attivare l'offerta a luglio

Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Kena Mobile ha rivisto i termini per l’attivazione della sua offerta di telefonia mobile da 7,99 euro al mese. Chi passa a Kena Mobile può attivare le sue tariffe acquistando una SIM con un nuovo numero o richiedendo la portabilità. Nel secondo caso però i piani sono differenziati a seconda del proprio gestore di provenienza. A luglio sono stati esclusi due degli operatori low cost più popolari in Italia mentre le caratteristiche dell’offerta sono rimaste le stesse.

Passa a Kena Mobile: come attivare l’offerta da 7,99 euro a luglio 2023

Kena 7,99 150GB STAR Promo Caratteristiche Minuti e SMS minuti illimitati e 1000 SMS Gigabyte 150 GB fino a 60 Mbps in 4G sulla rete di TIM Roaming in Ue 8 GB Costo mensile 7,99 €/mese Disponibile per… per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati ad eccezione di ho. Mobile e Very Mobile con richiesta di portabilità

Chi passa a Kena Mobile può ancora attivare la sua offerta da 7,99 euro al mese ma è cambiata la lista di operatori da cui è possibile richiedere la portabilità, che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi. Kena 7,99 150GB STAR Promo prevede minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 7,99 euro al mese. Avete inclusi anche 8 GB per connettervi a Internet nei Paesi Ue in roaming. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite.

Se acquistate questa offerta entro il 25/7/23 avrete altri 200 GB da utilizzare entro 60 giorni. Attivando invece il sistema di autoricarica entro il 20/9/23, l’operatore vi regala 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo. La tariffa può essere attivata da chi richiede la portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati ad eccezione di ho. Mobile e Very Mobile.

Attiva Kena 7,99 150GB »

Chi passa a Kena arrivando da ho. o Very può invece attivare Kena 9,99 230GB STAR Promo, che invece include minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps a 9,99 euro al mese. Anche in questo caso attivazione, SIM e spedizione sono gratuite e potete avere 200 GB in più da utilizzare entro 60 giorni e 50 GB in più al mese con il pagamento tramite ricarica automatica. Per la navigazione in Ue sono invece inclusi 9,5 GB.

Attiva Kena 9,99 230GB STAR »

Altre offerte interessanti a meno di 7,99 euro al mese di luglio 2023

Le migliori offerte sotto i 7,99 euro Minuti, SMS e Giga Costo mensile 1 Super Mobile di Optima minuti illimitati, 200 SMS + 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese 2 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti, 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 3 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 100 GB anche in 5G 7,95 €/mese 4 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 5 TIM Power Supreme Web Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 7,99 €/mese

Ci sono tante altre offerte di telefonia mobile che hanno un costo anche inferiore a meno di 7,99 euro al mese. Potete confrontarle tra loro gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per ottenere tutte le informazioni necessarie per trovare la promozione più economica in base alle proprie abitudini di consumo ed esigenze. Potrete poi attivarla online con la massima comodità tramite SOStariffe.it cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completerete l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

1. Super Mobile di Optima Italia con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 4,95 euro al mese. Se acquistate questa offerta online l’attivazione è di 9,90 euro, invece di 19,90 euro. Per navigare in roaming in Ue sono inclusi 4,5 GB.

Attiva Optima Super Mobile »

2. Spusu 70 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 5,98 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete anche avere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Per navigare in roaming in Ue sono inclusi 5,45 GB. L’offerta prevede anche 140 GB di riserva, che si possono utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso, e il servizio Riserva Dati, che permette di convertire i minuti, SMS e Gigabyte non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e diventa disponibile a partire dal primo rinnovo.

Confronta le offerte di Spusu »

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Per navigare in roaming in Ue sono inclusi 8 GB. L’offerta prevede anche i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy, che vi permetteranno di apprendere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più competitivi sul mercato del lavoro.

Attiva Fastweb Mobile »

4. Giga 100 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. L’offerta è senza vincoli, costi nascosti né rimodulazioni. In roaming potete navigare fino a 8 GB in Ue. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

5. TIM Power Supreme Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con pagamento tramite TIM Ricarica Automatica. L’offerta costa 7,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis se la si acquista online. Scegliendo l’addebito su credito residuo avere inclusi solo 100 GB. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Potete poi navigare fino a 8 GB in roaming in Ue.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa e attivate questa offerta potete avere Giga illimitati per tutti gli smartphone della famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica Power. La promozione per i clienti convergenti costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di avere altri vantaggi come la possibilità di acquistare due telefoni al prezzo di uno a rate e con primo pagamento dopo tre mesi o una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese. In più potete avere un abbonamento gratuito a TIMVISION con Neftlix (piano Standard per la visione dei contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità) fino al 23/9/23. La promozione è disponibile fino al 29/9/23 e scaduto il periodo promozionale si rinnova a 12,99 euro al mese. In alternativa potete avere un abbonamento di 3 mesi a TIMVISION con Disney+, che po si rinnova a 9,99 euro al mese.