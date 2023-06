Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Un operatore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) è un’azienda nel campo delle comunicazioni che non dispone di una rete di telefonia mobile proprietaria. Per questo motivo si appoggia all’infrastruttura di altri gestori per erogare i suoi servizi voce e Internet, pur mantenendo l’autonomia nella promozione, commercializzazione e attivazione delle SIM. Oggi sul mercato ci sono diversi operatori virtuali Vodafone tra cui scegliere. Di seguito troverete descritti nel dettaglio punti di forza e debolezze e ovviamente le loro migliori offerte.

Operatori virtuali Vodafone: la lista aggiornata a giugno 2023

Quasi tutti gli operatori virtuali Vodafone hanno almeno una tariffa conveniente da attivare. Alcuni marchi sono molto conosciuti mentre altri anche se più piccoli o recenti permettono comunque di trovare soluzioni per la telefonia a basso prezzo. Tra gli operatori virtuali Vodafone c’è però il caso particolare di Rabona Mobile. Da più di un mese i suoi clienti non riescono a inviare SMS o navigare in mobilità, pare proprio per alcuni problemi a livello contrattuale con il suo fornitore di rete. Si vocifera quindi che Rabona Mobile possa chiudere a breve. La lista completa degli operatori virtuali Vodafone di giugno comprende:

ho. Mobile

PosteMobile

DIGI Mobil

Daily Telecom Mobile

Lycamobile

1Mobile

Optima Mobile

Noitel Mobile

NT Mobile

Rabona Mobile

Operatori virtuali Vodafone: le offerte migliori di maggio 2023

Le migliori offerte di ho. Mobile, Optima e PosteMobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 PosteMobile Super 20

minuti e SMS a consumo e 20 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G+ 4,95 €/mese 3 ho. 6,99 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 4 ho. 6,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese 5 ho. 7,99 minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese 6 ho. 8,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 8,99 €/mese 7 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 8 300% Digital di PosteMobile minuti e SMS a consumo e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 8,99 €/mese 9 ho. 9,99 minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese 10 Creami Extra WOW 300 di PosteMobile minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 11,99 €/mese

Gli operatori virtuali Vodafone sono numerosi e scegliere tra tante offerte può essere un problema. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratis le loro promozioni per trovare la proposta migliore in base alle vostre specifiche abitudini di consumo ed esigenze. Una volta scelta l’offerta potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte di PosteMobile

PosteMobile è uno degli storici operatori virtuali Vodafone, anche se ha trascorso un breve periodo appoggiandosi alla rete di WindTre. L’operatore utilizza un metodo molto particolare per consentire ai suoi clienti di gestire il traffico voce e dati basato sui credit. Ogni gettone corrisponde a un minuto, un SMS e un Megabyte. Se i credit non vengono consumati durante il mese vanno perduti e non possono essere utilizzati per acquistare servizi a sovrapprezzo come sfondi, suonerie, oroscopi, etc. Tra le sue migliori offerte abbiamo:

Super 20 con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 4 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare fino a 3,64 GB per il roaming.

Attiva PosteMobile Super 20 »

Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare fino a 8,19 GB per il roaming.

Attiva Creami Extra WOW 150 »

300% Digital con chiamate a 18 cent al minuto, SMS a 18 cent e 300 GB per navigare in 4G+ a 8,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare fino a 8,19 GB per il roaming. Se durante il mese consumate meno di 100 GB vi verranno regalati 20 credit da effettuare chiamate o inviare SMS.

Attiva 300% Digital »

Creami Extra WOW 300 con minuti e SMS illimitati e 300 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps a 11,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro più altri 20 euro per una prima ricarica. In Ue potete utilizzare fino a 10,92 GB per il roaming.

Attiva Creami Extra WOW 300 »

Per tutte le offerte di PosteMobile una volta esaurito il traffico dati incluso la navigazione viene bloccata ma è possibile acquistare in ogni momento l’opzione Giga Extra per avere 1 GB a 1,99 euro. Se non avete credito sufficiente per rinnovare l’offerta si applicherà la tariffa di 18 cent al minuto per le chiamate, SMS a 18 cent e navigazione a 2 euro al giorno per 500 GB addebitati alla prima connessione. Esaurita anche questa soglia di traffico dati si applica la tariffa di 1 cent per ogni 100 KB con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB. E’ comunque possibile abilitare o disabilitare la navigazione Internet a consumo inviando un SMS gratuito al 4071160 con testo NO BLOCCO/SI BLOCCO, dall’Area Personale, chiamando il 160 o dell’app Postepay.

Le offerte Optima Mobile

Optima Mobile è un operatore virtuale Vodafone che con la sua offerta Super Mobile Smart include minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download a 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,90 euro acquistando la tariffa online, invece di 19,90 euro. In Ue potete utilizzare tutti i minuti per le chiamate e i Giga inclusi per il roaming.

Attiva Optima Super Mobile »

Le offerte di ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale Vodafone per eccellenza. Il marchio infatti è stato creato nel 2018 da VEI S.r.l, aziende del gruppo Vodafone. In più grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare tutte le sue promozioni per 30 giorni e decidere poi se continuare con l’operatore o chiedere il recesso dal piano senza costi aggiuntivi direttamente online con due clic e ricevendo il rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

ho. Mobile grazie alla rete di Vodafone garantisce una copertura superiore al 98% del territorio italiano e con l’integrazione della tecnologia VoLTE consente di chiamare con un audio di alta qualità, navigare e utilizzare le app senza problemi anche contemporaneamente. In più ci sono tante iniziative per ottenere bonus in ricarica, ad esempio raccogliendo degli appositi stickers o convincendo un amico a passare a ho.

Per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce o altri e richiede la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente dall’operatore entro un massimo di tre giorni lavorativi, sono disponibili:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete utilizzare fino a 6,4 GB per il roaming.

Attiva ho. 6,99 »

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese più 8 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete utilizzare fino a 7,3 GB per il roaming.

Attiva ho. 7,99 »

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps a 9,99 euro al mese più 10 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. In Ue potete utilizzare fino a 9,1 GB per il roaming.

Attiva ho. 9,99 »

Per tutte le offerte di ho. Mobile l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con acquisto online. Se esaurite il traffico dati incluso, l’operatore blocca in automatico la navigazione per evitare spese utili. Utilizzando il servizio Riparti però potete aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre quando si vuole. L’apposito tasto è disponibile nel momento in cui stanno per finire i Giga e fino a poco tempo prima che l’offerta si rinnovi. Potete attivarlo dall’app ho. o dall’Area Personale sul sito dell’operatore. Utilizzare Riparti potrebbe modificare la scadenza della tariffa.

Se invece volete acquistare una SIM con un nuovo numero potete scegliere tra:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB in roaming.

con minuti e SMS illimitati e per navigare fino a 30 Mbps a più 7 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 6,4 GB in roaming. ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps a 8,99 euro al mese più 9 euro per una ricarica da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Nei Paesi Ue avete a disposizione 7,3 GB in roaming.

Attiva una delle offerte ho. per nuovi numeri »