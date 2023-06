Vodafone annuncia una nuova rimodulazione tariffaria : questa volta i rincari arrivano per alcuni clienti di rete fissa con offerta convergente e, quindi, con tariffa mobile abbinata all'abbonamento di rete fissa. La rimodulazione non comporta modifiche al contratto e ai bonus inclusi al netto del solo aumento del canone mensile di 2,99 euro . Per i clienti colpiti dalla rimodulazione c'è la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi e passare ad un altro operatore.

Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La nuova rimodulazione annunciata da Vodafone riguarda alcuni clienti di rete fissa con offerta convergente. Si tratta di bundle che uniscono l’abbonamento di rete fissa per la connessione Internet a casa e una SIM Vodafone con minuti, SMS e Giga da utilizzare in un mese. Il costo complessivo dell’offerta (che include il canone dell’abbonamento di rete fissa e dell’offerta mobile) viene ritoccato verso l’alto garantendo, però, ai clienti coinvolti la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Rimodulazione Vodafone: i dettagli dell’aumento di Giugno 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE VODAFONE 1. La rimodulazione riguarda offerte convergenti fisso + mobile già attive 2. L’aumento previsto è di 2,99 euro al mese 3. È possibile esercitare il diritto di recesso e passare ad altro operatore senza costi

La nuova rimodulazione annunciata da Vodafone coinvolge solo una cerchia di clienti che riceveranno, nei prossimi giorni, un’apposita comunicazione da parte dell’operatore. Il costo dell’abbonamento, per effetto della rimodulazione annunciata in queste ore, aumenterà di 2,99 euro al mese. Da notare, in ogni caso, che la rimodulazione non comporta alcuna modifica ulteriore all’abbonamento. Le caratteristiche dell’offerta non cambieranno ma si registrerà solo l’aumento del canone.

Per i clienti coinvolti dalla rimodulazione ci sono 60 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso (a partire dalla data di ricezione della comunicazione), con possibilità anche di passare ad un altro operatore senza costi di alcun tipo (il contributo di disattivazione della rete fissa, pari ad un canone mensile, non sarà addebitato). Per esercitare il diritto di recesso è possibile:

compilare l’apposito modulo online disponibile sul sito Vodafone

contattare il Servizio Clienti Vodafone chiamando al 190

inviare una comunicazione di recesso con una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) oppure via PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it allegando una copia del documento di identità

Nella comunicazione di recesso è necessario specificare “modifica delle condizioni contrattuali“. In caso di rate residue di dispositivi o del contributo di disattivazione è possibile scegliere se saldare tutto in un’unica soluzione oppure continuare con il pagamento rateale.

Le offerte alternative per chi è colpito dalla rimodulazione Vodafone

I clienti rimodulati da Vodafone possono cambiare operatore, sia per quanto riguarda la rete fissa che per la rete mobile. Le opzioni a disposizione sono numerose. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa e per offerte di telefonia mobile. In questo momento, sono disponibili diverse offerte convergenti fisso + mobile ma è anche possibile scegliere un operatore per il fisso e uno per il mobile per massimizzare i vantaggi.

Ecco le 5 offerte Internet casa più interessanti su cui puntare oggi per evitare la rimodulazione Vodafone:

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA Illumia WiFi connessione in fibra ottica fino a 1 Giga 19,99 €/mese per 12 mesi, poi 26,99 €/mese Fibra Iliad connessione in fibra ottica fino a 5 Giga

linea telefonica con chiamate illimitate 19,99 €/mese per già clienti Iliad mobile (con offerta da 9,99 €/mese) oppure 24,99 €/mese Enel Fibra connessione in fibra ottica fino a 1 Giga 22,90 €/mese per 12 mesi, poi 24,90 €/mese (per già clienti Enel luce o gas)

24,90 €/mese per 12 mesi, poi 26,90 €/mese (per già clienti Enel luce o gas) PosteCasa Ultraveloce Start connessione in fibra ottica fino a 1 Giga 23,90 €/mese Sky WiFi connessione in fibra ottica fino a 1 Giga

linea telefonica fissa 24,90 €/mese per 18 mesi, poi 29,90 €/mese

Con Illumia WiFi è possibile sfruttare un’offerta comprendente una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download. L’offerta presenta un canone di 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova al costo di 26,99 euro al mese. C’è un contributo di attivazione di 39,99 euro che viene azzerato per i clienti Illumia luce e gas. Il modem Wi-Fi è disponibile a 2,99 euro al mese ma i primi 12 mesi sono gratis.

Scopri Illumia Wifi »

Da notare anche la possibilità di attivare la fibra Enel. Il fornitore di luce e gas è ora attivo anche nel mercato delle connessioni Internet casa con un’offerta che mette a disposizione una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH. Per i già clienti luce e/o gas è previsto un canone di 22,90 euro al mese per 12 mesi (poi 24,90 euro al mese). Per chi non è cliente luce e gas, invece, il costo è di 2 euro in più.

Scopri l’offerta Enel Fibra »

Un’altra offerta da valutare è quella riservata alla fibra ottica di Iliad. La promozione garantisce la presenza della linea fissa con chiamate illimitate e di una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 5 Giga in download. Il costo è di 24,99 euro al mese ma c’è uno sconto di 5 euro, che porta il canone a 19,99 euro al mese, per i clienti Iliad di rete mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese. Il modem Wi-Fi è gratis e c’è un contributo di attivazione di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Da segnalare anche PosteCasa Ultraveloce Start: l’offerta garantisce una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download oppure FTTC fino a 200 Mega con un costo di 23,90 euro al mese e con un contributo di attivazione di 39 euro. L’offerta proposta da PosteCasa include anche il modem Wi-Fi senza costi aggiuntivi.

Scopri PosteCasa Ultraveloce Start »

Sky propone Sky WiFi, offerta che consente di sfruttare una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 29,90 euro al mese. Il modem Wi-Fi è incluso gratuitamente.

Attiva Sky WiFi »