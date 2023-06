Si chiama Fixa Time e blocca il prezzo di energia e metano per 12 mesi la nuova proposta commerciale di Eni Plenitude . L’identikit a giugno 2023, oltre a un focus su Trend Casa , l’offerta luce e gas a prezzo variabile, per chi voglia bollette in linea con l’andamento del mercato.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 716,65 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 786,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

La discesa dei prezzi all’ingrosso di elettricità e gas sta incoraggiando i gestori energetici del Mercato Libero a riproporre offerte luce e gas a prezzo bloccato, una tipologia di tariffe scomparse dai radar della convenienza nel 2022 per l’alta volatilità del mercato energetico.

Tra i fornitori luce e gas del Mercato Libero che propongono il prezzo fisso e bloccato della materia prima a giugno 2023 c’è anche Eni Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. Essa propone Fixa Time: tariffe luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi per quei clienti domestici che vogliano mettersi al riparo da nuove oscillazioni dei prezzi dei beni energetici.

Di seguito una panoramica di Fixa Time e le condizioni tariffarie che propone a giugno 2023. Non solo: nei paragrafi che seguono anche un focus sulle offerte a prezzo indicizzato di Plenitude (la gamma Trend Casa), cioè quelle che garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima, con aggiornamenti mensili.

Che si voglia puntare su tariffe a prezzo fisso o indicizzato, il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas è la bussola dei prezzi da cui farsi guidare per confrontare le offerte del Mercato Libero e trovare quella più vantaggiosa a partire dal proprio consumo annuo di energia elettrica e metano.

Clicca al link di seguito per avviare subito il confronto delle offerte:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Fixa Time blocca il prezzo di luce e gas per 12 mesi a Giugno 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA PREZZO DELLA MATERIA PRIMA Fornitura luce 0,2090 €/kWh (per 12 mesi) Fornitura gas 0,6584 €/Smc (per 12 mesi)

Le offerte luce e gas della gamma Fixa Time sono, come detto, a prezzo bloccato per un anno. Questo significa che le condizioni tariffarie sottoscritte in fase di attivazione della promozione rimarranno immutate per i 12 mesi successivi. In particolare:

l’energia elettrica ha un costo di 0,2090 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas costa 0,6584 €/Smc.

A queste tariffe (che si applicano nel caso di domiciliazione bancaria delle bollette e già comprensive del 5% di sconto), bisogna poi aggiungere un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (indipendente dai consumi) pari a:

144 euro per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 12 euro al mese);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa di 12 euro al mese); 144 euro per la fornitura di metano (la rata mensile è, anche in questo caso, di 12 euro al mese).

Eni Plenitude propone ai propri clienti la possibilità di attivare anche una tariffa luce bioraria, così da pagare l’energia in base all’orario di utilizzo della stessa. Ecco le condizioni tariffarie che saranno applicate:

0,2239 €/kWh in F1 (ricordiamo che tale prezzo si applica nella fascia oraria dalle 8 alle 19 nei giorni feriali);

(ricordiamo che tale prezzo si applica nella fascia oraria dalle 8 alle 19 nei giorni feriali); 0,2015 €/kWh in F23 (tale prezzo si applica nella fascia oraria nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi).

Infine, un benefit aggiuntivo a coloro che decidano di sottoscrivere Fixa Time entro giovedì 8 giugno 2023: essi riceveranno in omaggio una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, 106 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto.

Trend Casa: l’offerta luce e gas a prezzo variabile di Eni Plenitude a Giugno 2023

TIPOLOGIA DI FORNITURA PREZZO DELLA MATERIA PRIMA Fornitura luce PUN + 0,0330 €/kWh di contributo al consumo Fornitura gas PSV + 0,1350 €/Smc di contributo al consumo

Come detto, per i clienti domestici che vogliano ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato, Eni Plenitude propone la gamma Trend Casa: un’offerta luce e gas che assicura l’accesso ai prezzi della materia prima all’ingrosso (PUN e PSV) con l’aggiunta di un piccolo contributo al consumo.

Di seguito Trend Casa luce e gas sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,0330 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,1350 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese , per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura);

, per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura); Promo Nescafè Dolce Gusto : i clienti che sottoscrivano Trend Casa luce e/o gas entro giovedì 8 giugno 2023 , possono ricevere in omaggio una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, 106 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto;

: i clienti che sottoscrivano Trend Casa luce e/o gas entro , possono ricevere in omaggio una macchina NESCAFÉ Dolce Gusto Piccolo XS o, in alternativa, 106 capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di ; energia verde inclusa e gas con CO₂ compensata.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” (con consumi di energia pari a 2.700 kWh all’anno) dovrebbe pianificare una spesa mensile di 73,03 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta:

Scopri Trend Casa Luce »

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di gas con Plenitude, la “famiglia tipo” (con consumi di metano pari a 1.400 Smc all’anno) dovrebbe preventivare una spesa di 140,60 euro al mese.

Scopri Trend Casa Gas »