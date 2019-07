Offerte luce più convenienti a luglio 2019

Dopo il recente aumento tariffario registrato dai prezzi dell’energia elettrica nel mercato tutelato con l’inizio del mese di luglio, passare ad una delle offerte luce del mercato libero dell’energia è ancora più conveniente e garantisce la possibilità di ottenere un risparmio considerevole in bolletta. Ecco, quindi, quali sono le offerte luce più convenienti di luglio 2019 e come fare per attivarle.

Per poter risparmiare sull’elettricità in casa è fondamentale assicurarsi di attivare la migliore offerta luce del momento scegliendo tra le tante opzioni disponibili sul mercato libero dell’energia. Dopo il recente incremento tariffario annunciato da ARERA per i clienti in tutela, optare per le offerte del mercato libero è ancora più vantaggioso.

Scegliendo con cura la tariffa più conveniente per le proprie esigenze, infatti, sarà possibile risparmiare sull’importo complessivo della bolletta della luce e sfruttare i tanti bonus aggiuntivi che i fornitori di energia del mercato libero propongono ai loro clienti.

Per poter stimare, con precisione, la reale convenienza delle offerte luce del mercato libero è necessario fissare un profilo di “cliente tipo”. Ipotizziamo, quindi, di voler stimare il risparmio garantito dalle migliori offerte luce del mese di luglio per un cliente che presenti una potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh (uso Domestico). Questo profilo di consumo rispecchia il caso di una famiglia di tre persone che utilizza in casa elettrodomestici come la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, il forno elettrico ed il condizionatore.

Tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce è possibile impostare il proprio profilo di consumo (eventualmente impostando anche gli orari di maggior utilizzo dell'energia elettrica per valutare la convenienza delle offerte multi-orarie) al fine di avere un'idea ben precisa sui vantaggi reali offerti dalle attuali offerte del mercato libero, in particolare nel confronto con le tariffe del mercato tutelato.

Qui i seguito, invece, vediamo quali sono le migliori tariffe del mese di luglio 2019 con indicazioni precise in merito ai bonus inclusi, ai costi dell’energia ed al risparmio garantito (per un cliente “tipo) rispetto al mercato tutelato.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Una delle migliori offerte luce del mese di luglio 2019 è Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia elettrica pari a 0.03799 €/kWh. Tale prezzo, come suggerisce il nome dell’offerta, è fisso per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo promozionale, wekiwi comunicherà al cliente il nuovo prezzo dell’energia. Il cliente sarà libero di accettare tale prezzo oppure di passare ad un altro fornitore che presenterà un’offerta più conveniente.

Scegliendo l'offerta luce di wekiwi, con le condizioni di "cliente tipo" fissate in precedenza, la spesa complessiva per la bolletta sarà di circa 627 Euro all'anno con un risparmio di 85 Euro all'anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Da notare che l'offerta di wekiwi prevede il pagamento con addebito diretto sul conto, eliminando i costi aggiuntivi e le perdite di tempo legate alla bolletta cartacea, e la possibilità di sfruttare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

Super Web Luce di Illumia

Una delle migliori offerte luce di luglio 2019 è Super Web Luce di Illumia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia è pari a 0.03800 €/kWh). Chi sceglie quest’offerta di Illumia potrà contare su di un prezzo bloccato per la componente energia della bolletta per il primo anno di sottoscrizione.

Attivando Super Web Luce di Illumia si otterranno 50 kWh di energia elettrica gratis e la possibilità di sfruttare senza costi aggiuntivi, per un anno, l’Opzione Verde che garantisce che l’energia utilizzata in casa venga prodotta esclusivamente tramite fonti di energia rinnovabile.

Con le condizioni di “cliente tipo” indicate in precedenza, la spesa annuale per l’energia elettrica in casa sarà di circa 636 Euro con un risparmio annuo superiore a 76 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato. Da notare che l’offerta di Illumia prevede il pagamento con addebito automatico su conto corrente.

Super Web Luce di Illumia

E.ON Luce Blu

Un’altra ottima offerta luce del mese di luglio è E.ON Luce Blu. Anche in questo caso si tratta di un’offerta monoraria che prevede un costo dell’energia elettrica pari a 0,0420 €/kWh. Il prezzo dell’energia è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. L’energia elettrica viene prodotta, inoltre, da fonti energetiche rinnovabili e certificate. Da notare che chi sceglie E.ON Luce Blu darà un contributo, senza costi aggiuntivi, a diverse iniziative di Legambiente per la pulizia delle spiagge italiane e del mare.

Per quanto riguarda il risparmio rispetto al mercato tutelato, chi sceglie l'offerta di E.ON, con le condizioni di "cliente tipo" viste in precedenza, pagherà ogni anni 643 Euro per l'elettricità con un risparmio annuale di circa 70 Euro rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Next Energy Luce di Sorgenia

Tra le migliori offerte luce di luglio 2019 segnaliamo anche Nexy Energy Luce di Sorgenia. L’offerta in questione presenta una tariffa monoraria con un prezzo dell’energia elettrica, pari a 0.05221 €/kWh, che risulta essere fisso e bloccato per 12 mesi. Solo al termine del periodo promozionale, l’operatore comunicherà il nuovo prezzo al cliente che potrà scegliere se restare con Sorgenia o cambiare fornitore. Scegliendo Sorgenia come fornitore di energia elettrica, la spesa annuale per l’elettricità sarà pari a circa 640 Euro con un risparmio annuale di 64 Euro rispetto ad un’analoga tariffa del mercato tutelato.

A rendere ancora più interessante l’offerta luce di Sorgenia ci sono i vari bonus aggiuntivi che il fornitore riserva ai suoi clienti. Attivando Next Energy Luce, infatti, 1800 punti per il programma Italo+ che potranno essere utilizzati per ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno. I punti offerti in regalo da Sorgenia sono sufficienti per ottenere un biglietto gratuito per una tratta breve come, ad esempio, Roma – Napoli o Firenze – Bologna.

Per chi sceglie anche un'offerta gas di Sorgenia, è, inoltre, previsto un bonus aggiuntivo. Attualmente, tale bonus è rappresentato da un buono Amazon da 50 Euro da utilizzare, liberamente, per fare acquisti sul popolare e-commerce. Da notare, inoltre, che, a completare i vantaggi offerti da Sorgenia, c'è la possibilità di aderire al programma PAYBACK oltre alla promozione "Porta un amico" che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa a Sorgenia (anche l'amico otterrà uno sconto in bolletta di 30 Euro).

Energia 3.0 Light di Engie

Tra le migliori tariffe luce del mese di luglio troviamo anche Energia 3.0 Light di Engie. Quest’offerta, a differenza delle tariffe viste in precedenza, garantisce un prezzo dell’energia elettrica, pari a 0.04490 €/kWh, che risulta essere fisso e bloccato per ben 24 mesi. Solo al termine dei primi due anni successivi alla sottoscrizione dell’offerta, Engie comunicherà u nuovo prezzo al cliente che potrà decidere se restare con il fornitore o attivare una nuova offerta del mercato libero.

Questa soluzione proposta da Engie permette al cliente di ottenere un’importante protezione aggiuntiva contro i possibili rincari tariffari futuri che andranno a caratterizzare, nei prossimi mesi, il mercato energetico italiano. Con un prezzo bloccato per 24 mesi, infatti, il cliente avrà la certezza di poter sfruttare un’offerta conveniente per un lungo periodo di tempo.

Attivando Energia 3.0 Light di Engie, un cliente "tipo" andrà a spendere circa 650 Euro all'anno di energia elettrica ottenendo un risparmio di circa 60 Euro all'anno rispetto ad un'analoga tariffa del mercato tutelato.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce

Tra le migliori tariffe luce del mese di luglio 2019 segnaliamo anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa, a differenza delle tariffe viste in precedenza, non presenta un prezzo fisso della componente energia della bolletta ma propone uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Di conseguenza, quindi, il prezzo con cui viene tariffata l’elettricità utilizzata verrà aggiornato ogni tre mesi e sarà sempre scontato rispetto a quello comunicato da ARERA per gli utenti del mercato tutelato.

Con le condizioni di “cliente tipo” viste in precedenza, la spesa annuale per l’elettricità per chi sceglie SCELTASICURA di Eni Gas e Luce sarà di circa 700 Euro con un risparmio di circa 12 Euro rispetto al mercato tutelato con le condizioni attuali del mercato fissate dall’Autorità.

A rendere ancora più interessante l’attivazione di SCELTASICURA di Eni Gas e e Luce c’è la possibilità di ottenere in regalo l’Amazon Echo Dot, il dispositivo (dal costo di 59,99 Euro) che permette di sfruttare l’assistente virtuale Alexa in casa. Da notare, inoltre, che i clienti che attivano quest’offerta potranno provare per 6 settimane e senza costi aggiuntivi un abbonamento a Sky completo di tutti i pacchetti.

SCELTASICURA di Eni Gas e Luce