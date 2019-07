Vodafone casa regala 6 mesi di Netflix: offerta fibra ottica + film e serie tv

Netflix è in regalo per 6 mesi con la fibra di Vodafone . L’offerta dell’operatore è riservata alla fibra FTTH e consente di accedere ai contenuti della tv streaming più famosa del mondo in alta definizione, il tutto oltre ai consueti vantaggi della tariffa Internet Unlimited , tra cui la SIM da 30 GB mensili e l’abbonamento a PlayStation Plus . Di seguito, tutti i dettagli.

Internet Unlimited: fino al 31 agosto, Netflix è in omaggio

Vodafone regala lo streaming di Netflix: per chi sceglie la fibra ottica FTTH fino a 1 Gbit/s in download, infatti, l’operatore garantisce l’accesso a 6 mesi del servizio tv ad alta definizione. L’offerta va dal 10 luglio al 31 agosto 2019, salvo proroghe, e consente di fruire dei contenuti in alta definizione e di effettuare lo streaming da due dispositivi contemporaneamente. E per chi è già abbonato a Netflix, l’offerta accredita sul proprio account un importo pari a 71,94 euro.

Scopri Internet Unlimited

Che cosa comprende Internet Unlimited

Internet Unlimited, la tariffa oggetto della promozione per Netflix, garantisce le seguenti caratteristiche, a un costo di 27,90 euro al mese invece di 33,90 euro al mese grazie all’offerta online.

Connessione con navigazione fino a 1 Gigabit sulla Giga Network Fibra

sulla Giga Network Fibra Telefonate a consumo : 0 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui fissi, 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui mobili, 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui fissi di USA, Canada ed Europa Zona 1. In alternativa si può attivare anche l’opzione Chiamate incluse per non spendere più nulla, a 5 euro al mese.

: 0 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui fissi, 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui mobili, 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta per le chiamate sui fissi di USA, Canada ed Europa Zona 1. In alternativa si può attivare anche l’opzione per non spendere più nulla, a 5 euro al mese. Accesso gratuito a Netflix per 6 mesi. L’offerta è valida solo sulla fibra FTTH , fino al 31 agosto, e la sua attivazione deve essere fatta entro il 31 ottobre. Il servizio si riferisce alla visione di Netflix con l’abbonamento HD.

, fino al 31 agosto, e la sua attivazione deve essere fatta entro il 31 ottobre. Il servizio si riferisce alla visione di Netflix con l’abbonamento HD. SIM dati con 30 GB al mese, per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette con la Giga Network di Vodafone

con 30 GB al mese, per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette con la Giga Network di Vodafone Servizi Vodafone Ready , che includono anche il modem Vodafone Station con tutti i servizi di assistenza, installazione e manutenzione dedicati

, che includono anche il modem Vodafone Station con tutti i servizi di assistenza, installazione e manutenzione dedicati Costo di attivazione incluso nell’offerta fibra, con il contributo di attivazione una tantum di 24 euro scontato 100% per chi si abbona online

incluso nell’offerta fibra, con il contributo di attivazione una tantum di 24 euro scontato 100% per chi si abbona online PlayStation Plus incluso per 12 mesi riservato a chi si abbona a Vodafone senza il supporto di un consulente (dopo 12 mesi PlayStation Plus si rinnova automaticamente a 59,99 euro ogni 12 mesi, a meno di non interrompere l’abbonamento)

Obblighi e condizioni

L’offerta di rete fissa di Vodafone prevede da parte del cliente una permanenza minima di 24 mesi, con rinnovo in automatico salvo disattivazione e pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato. Se si passa a un altro operatore o si recede dal contratto prima del tempo, bisognerà corrispondere il pagamento delle eventuali rate residue del costo di attivazione e di Vodafone Ready, che di norma costa 6 euro al mese (già inclusi nell’offerta a 27,90 euro al mese in esclusiva inline).

Se si possiede già un modem o non si è interessati ai servizi collegati, è inoltre possibile acquistare Internet Unlimited senza Vodafone Ready a 26,90 euro al mese.