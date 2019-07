Le 10 migliori assicurazioni auto a Luglio 2019

Avete visto svanire il risparmio sognato con il Decreto crescita? Ecco una lista di consigli per gli automobilisti su come poter risparmiare sulla polizza auto e un elenco delle assicurazioni più economiche dell’estate

Dopo la delusione seguita alla mancata approvazione dell’emendamento speciale sulle classi di merito nel Decreto Crescita milioni di automobilisti italiani sono alla ricerca di nuovi sistemi per risparmiare sull’Rc auto. Però sempre stando attenti alle truffe. L’ultima di cui si ha notizia è stata scoperta a Febbraio 2019 dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Come accade sempre più spesso l’Istituto ha scovato una falsa compagnia online. In questo caso la società millantava dei legami con l’Helvetia. Le truffe sul web hanno dei meccanismi abbastanza collaudati. Di solito appaiono da un giorno all’altro dei siti che si presentano con delle offerte incredibili. Solo che si tratta di società fantasma che incassano i pagamenti degli ignari clienti ed emettono dei certificati che però non hanno alcun valore. Uno degli elementi che permette di distinguere le finte assicurazioni da quelle reali è il numero di iscrizione al Registro degli intermediari, il Rui. I truffatori più scaltri indicano dei numeri di Rui inesistenti raggirando la fiducia degli automobilisti.

Se volete risparmiare sull’Rc auto e non rischiare di incorrere in uno di questi imbrogli usate il comparatore di SosTariffe.it. Inserite i vostri dati e quelli del veicolo e lo strumento vi fornirà i risultati.

Le polizze auto più convenienti

Ecco un’analisi delle migliori tariffe proposte dalle maggiori compagnie assicurative a Luglio 2019.

I risultati sono stati calcolati in base al prezzo medio dei preventivi richiesti dagli utenti su SosTariffe.it per ciascuna compagnia assicurativa.

1. ConTe

Il prezzo medio dei preventivi rilasciati nell’ultima settimana è di 300.87€, in calo del 6.83% rispetto al costo medio stimato su SosTariffe.it in un mese sempre sulle richieste di preventivo per la stessa compagnia.

Le condizioni generali riportate nel Set Informativo delle assicurazioni auto ConTe sottolineano che si tratta di una polizza per i danni causati a terzi.

La lista dei danni compresi nel pacchetto assicurativo sono:

danni causati dalla circolazione in aree pubbliche

danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione

responsabilità civile dei trasportati e dei danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione

danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo

danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione di salita e discesa di persone disabili

danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa

danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma

danni causati a terzi in seguito a incendio, scoppio o esplosione del veicolo

Sui massimali coperti da questa polizza sono riportati i minimi imposti dalla legge: un importo massimo di 6 milioni € per i danni a persone e 1 milione e 200 mila € per i danni alle cose.

Tra gli extra abbinabili all’ Rc auto base offerta da ConTe ci sono le opzioni:

furto e incendio

Kasko

collisione

eventi naturali

eventi socio-politici

cristalli

infortunio al Conducente

assistenza stradale

no Assicurati

tutela legale

2. Prima

La stima del costo medio elaborato sui preventivi richiesti nell’ultima settimana con Prima è di 442.75€. I prezzi applicati da questa società sono aumentati del +8.66% rispetto al costo medio indicato per la stessa compagnia un mese fa.

Questa polizza prevede tre tipologie di contratto tra cui scegliere in base al tipo di guidatore: esclusiva, l’unico conducente è il guidatore; esperta, quando i conducenti possibili hanno tutti più di 26 anni; e libera, quando i potenziali conducenti hanno anche meno di 26 anni.

Nel Set informativo disponibile sul sito della compagnia trovate tutti i dettagli sul tipo di coperture attivabili. Le garanzie abbinabili alle polizze Prima sono:

infortuni conducente

assistenza stradale

furto e incendio

cristalli

tutela legale

Kasko

collusione

Se si assicura un veicolo per la prima volta si possono acquistare con l’Rc auto anche Kasko completa, eventi naturali e atti vandalici.

3. Linear

Per quanto riguarda i prezzi medi delle polizze Linear sono calati dell’8.97% rispetto ad un mese fa, il prezzo medio dell’ultima settimana è di 470€. Con questa assicurazione si possono selezionare dei massimali maggiori rispetto a quelli minimi imposti per legge.

Sono compresi nella polizza:

i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo i danni alla persona causati ai trasportati

i danni causati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo durante la circolazione

i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa

Le garanzie attivabili su richiesta sono invece:

trasportati e minori

rinuncia alla rivalsa

assistenza stradale base

auto sostitutiva

foratura gomme

esaurimento carburante

montaggio catene

bonus protetto

incendio e furto

furto totale

eventi socio-politici

cristalli

rottura parabrezza

eventi atmosferici

infortuni del conducente

protezione24

tutela giudiziaria

minikasko

4. Zurich Connect

Il prezzo medio della polizza Rc auto di Zurich Connect è 481.07€, rispetto al mese precedente la stima del costo medio risulta in calo di oltre il 7%.

Questa polizza, come le precedenti, non copre:

il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose

il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose

il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose

i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose

se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

i danni causati durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara

i danni causati nelle aree aeroportuali; i danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge; i danni causati da urto con animali selvatici.

5. Genial Click

Si tratta di un’assicurazione bonus malus che permette però di ottenere dei vantaggi agli automobilisti della classe di merito 1. Il sistema è semplice per coloro che hanno la prima classe di rischio è possibile attivare un superbonus. Il prezzo medio dell’Rc auto, stando ai preventivi richiesti nell’ultima settimana su SosTariffe.it è di 490.62€, in lieve rialzo (+0.41%) nell’ultimo mese.

Come visto per altre polizze anche con Genial Click si può personalizzare al proprio offerta. I diversi tipi di polizza si basano sulle caratteristiche del conducente o dei conducenti del veicolo da assicurare e si può scegliere tra le formule guida libera e guida esperta.

Guida libera: la guida del veicolo è consentita a qualsiasi conducente nel rispetto delle norme di Legge. Guida esperta (opzione con sconto sul premio): la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e a conducenti con più di 23 anni di età e con più di 2 anni di patente.

6. Genertel

Sale il prezzo medio rispetto alle altre assicurazioni con la polizza Rc auto Genertel, in questo caso stando ai dati degli ultimi sette giorni e ai preventivi di SosTariffe.it stiamo a 563.48€. Se confrontati con i dati dell’ultimo mese però i costi di questa assicurazione si sono abbassati del -3.4%.

Per la società del gruppo Generali le garanzie comprese nelle formule base delle polizze sono:

la copertura per i danni causati nelle aree private (come gli urti nel parcheggio del supermercato)

i danni prodotti dai tuoi passeggeri

per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo

danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio

danni materiali e fisici a terzi in caso di sinistro

7. ConTe Sat

Si tratta di una polizza che include installazione di una scatola nera, questo dispositivo permette alla società assicurativa di monitorare alcuni parametri della vostra guida e di verificare le dinamiche degli incidenti. Il prezzo medio di ConTe Sat, sempre secondo i dati raccolti dalle ricerche degli utenti su SosTariffe.it operate in una settimana, è di 629.78€. Le tariffe di questa polizza rispetto a 30 giorni fa sono più basse addirittura del 9.4%.

Ecco alcune delle condizioni offerte al momento con questa polizza:

sconto fino al 25% sull’importo della Rc Auto

sconto fino al 20% sulle garanzie Incendio e Furto, Kasko e Collisione

carroattrezzi 24 ore su 24 in caso d’incidente

sssistenza in caso di Urto o Incidente

servizio di ritrovamento in caso di furto

ricostruzione dell’esatta dinamica di un incidente

contestazione di multe ingiustamente notificate

8. Verti

Sono in crescita i preventivi sulle polizze Verti rispetto a Giugno, sono cresciuti del + 7.43%. Il prezzo medio registrato dalle domande di preventivo degli utenti è stato di 651.96€.

Si tratta di una compagnia che permette di attivare la propria assicurazione online in completa autonomia. La formula non prevede il tacito rinnovo, quindi alla scadenza della polizza dovrete provvedere al rinnovo. Anche se l’assicurazione scade alla mezzanotte del giorno stabilito sarete coperti per altri 15 giorni.

9. Genialloyd

Anche le polizze Genialloyd sono in netto calo se confrontate con i prezzi raggiunti un mese fa. Comparando i prezzi risultati dalle domande di preventivo operate sul portale SosTariffe.it a Giugno e il prezzo medio stimato nell’ultima settimana il ribasso è stato del 7.7% con un costo medio di 693.32€ a Luglio.

10. Direct

Per chi sceglie Direct, infine, il prezzo medio stimato è di 769.27€, in rialzo del +6.51% rispetto ad un mese fa. Con questa società, contrariamente ad altre, la polizza deve essere pagata per intero al momento del rilascio o tramite un finanziamento Findomestic.

Questa una panoramica delle migliori soluzioni Rc auto che potete attivare online o in filiale a Luglio 2019. Ecco però alcuni consigli che possono aiutarvi al momento della stipula e quando confrontate più assicurazioni:

la possibilità di applicazione della legge Bersani in modo da poter usufruire della classe di merito di un familiare

occhio alle franchigie

fate attenzione alle esclusioni e alle rivalse

l’installazione di una scatola nera può farvi risparmiare

Se inoltre volete confrontare una o più polizze o leggere i commenti di altri utenti per ciascuna delle compagnie su SosTariffe.it trovate alla sezione Opinioni le critiche e gli elogi degli utenti verso i diversi prodotti assicurativi proposti da ciascuna società.