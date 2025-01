Le offerte luce e gas a prezzo fisso del Mercato Libero ti proteggono dalle oscillazioni dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso. Ecco una selezione delle migliori proposte dei partner di SOStariffe.it a giugno 2024 per risparmiare in bolletta.

Le offerte luce e gas a prezzo fisso sono tornate competitive a giugno 2024. Dopo essere uscite dal radar della convenienza nel 2022 e 2023 a causa dell’elevata instabilità del mercato energetico, oggi le soluzioni che bloccano il costo kWh e il costo metano al metro cubo per almeno 12 mesi sono tornate appetibili agli occhi dei clienti domestici. E a certificarlo c’è anche una recente indagine dell’Osservatorio di Segugio.it, secondo cui le offerte bloccate sono tornate concorrenziali rispetto alle tariffe a prezzo indicizzato.

Grazie al prezzo della componente energia e gas che rimane invariato per tutta la durata del contratto, le bollette bloccate assicurano protezione da eventuali rincari dei beni energetici, garantendo un maggior controllo sulle spese di luce e gas.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto) puoi confrontare le offerte luce e gas a prezzo fisso più competitive tra quelle proposte dai gestori energetici partner a giugno 2024 e individuare quella più adatta al fabbisogno energetico annuo della tua famiglia.

Offerte luce e gas a prezzo fisso per risparmiare in bolletta a giugno 2024

NOME OFFERTA SPESA IN BOLLETTA COSTO LUCE/GAS QUOTA FISSA Luce e Gas Fissa di Argos 66,55 €/mese (luce)

130,04 €/mese (gas) 0,1133 €/kWh in F1

0,1309 €/kWh in F2

0,1045 €/kWh in F3

0,1309 €/kWh in F2 0,1045 €/kWh in F3 0,4200 €/Smc 10 €/mese (luce)

10 €/mese (gas) Next Energy Smart Luce e Gas di Sorgenia 63,61 €/mese (luce)

136,59 €/mese (gas) 0,1150 €/kWh

0,4800 €/Smc 12 €/mese (luce)

12 €/mese (gas) Luce e Gas Special 36 di NeN 66,95 €/mese (luce)

134,23 €/mese (gas) 0,1430 €/kWh

0,4900 €/Smc 8 €/mese (luce)

8 €/mese (gas)

Ecco le soluzioni luce e gas a prezzo fisso più vantaggiose tra quelle disponibili nel comparatore di SOStariffe.it a giugno 2024. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale all’anno.

Se non conosci il tuo consumo annuo di energia elettrica, puoi consultare questo dato nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore, oppure puoi calcolarlo utilizzando i filtri integrati del comparatore di SOStariffe.it, accessibili dal link di seguito:

Luce e Gas Fissa di Argos

Tra le offerte luce e gas a prezzo fisso più competitive tra quelle proposte dai gestori energetici partner di SOStariffe.it c’è Luce e Gas Fissa di Argos. Ecco la “carta d’identità” di questa soluzione:

prezzo dell’energia elettrica bloccato per un anno: 0,1133 €/kWh in Fascia F1, 0,1309 €/kWh in Fascia F2, e 0,1045 €/kWh in Fascia F3;

in Fascia F1, in Fascia F2, e in Fascia F3; tariffazione trioraria : l’elettricità costa meno la sera, la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi;

: l’elettricità costa meno la sera, la notte, nei fine settimana e nei giorni festivi; prezzo del gas bloccato per 12 mesi: 0,4200 €/Smc ;

; 10 euro al mese di costo fisso (a fornitura) a copertura delle spese di commercializzazione e vendita;

App ArgosConnectEnergy per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture;

per avere la propria fornitura sempre a portata di smartphone grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture; opzione energia verde a pagamento: 24 euro all’anno a fornitura, addebitato su base mensile.

Affidandosi alla soluzione di Argos, la “famiglia tipo” dovrebbe spenderebbe 66,55 euro al mese per la fornitura luce e 130,04 euro al mese per la fornitura del gas. Per procedere con l’attivazione dell’offerta Luce e Gas Fissa clicca sul pulsante verde qui sotto:

Next Energy Smart Luce e Gas di Sorgenia

Next Energy Smart Luce e Gas è la tariffa a prezzo bloccato che ha fatto recentemente il suo debutto nel catalogo di soluzioni per la fornitura domestica di Sorgenia. Analizziamo di seguito le condizioni tariffarie dell’offerta a giugno 2024:

prezzo dell’energia elettrica bloccato per 12 mesi: 0,1150 €/kWh ;

; prezzo del gas naturale bloccato per 12 mesi: 0,4800 €/Smc ;

; 12 euro al mese di contributo fisso per ciascuna fornitura (144 euro all’anno a fornitura);

bonus di benvenuto di 60 euro in bolletta attivando l’offerta luce e gas insieme (offerta duel fuel);

in bolletta attivando l’offerta luce e gas insieme (offerta duel fuel); sconto del 10% sulla ricarica auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il servizio che permette di trovare le colonnine di ricarica più vicine alla propria posizione;

scaricando l’app My Next Move di Sorgenia, il servizio che permette di trovare le colonnine di ricarica più vicine alla propria posizione; sconto sul canone mensile della fibra Sorgenia con attivazione luce e gas insieme: navigare da casa costerà 22,73 euro al mese per 12 mesi, anziché 26,90 euro al mese;

per 12 mesi, anziché 26,90 euro al mese; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’App My Sorgenia;

accesso gratuito al servizio Beyond Energy , la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici;

, la piattaforma che offre il monitoraggio e l’analisi dei consumi domestici; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

Scegliendo Next Energy Smart Luce e Gas, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa di 63,61 euro al mese per la luce e 136,59 euro al mese per il gas. Per saperne di più sulla promozione, clicca al link di seguito:

Luce e Gas Special 36 di NeN

Questa soluzione di NeN (proposta in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it) si caratterizza per:

prezzo dell’energia elettrica fisso per 12 mesi: 0,1430 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); prezzo del gas fisso per 12 mesi: 0,4900 €/Smc ;

; contributo fisso per spese di commercializzazione: 8 euro al mese (96 euro all’anno) a fornitura;

bonus di benvenuto di 36 euro a fornitura;

a fornitura; gestione online della fornitura tramite l’app NeN ;

; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Con la sottoscrizione di questa soluzione di NeN, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile di 66,95 euro per le bollette della luce e di 134,23 euro per le fatture del metano. Maggiori dettagli su Luce e Gas Special 36 sono disponibili al link di seguito:

