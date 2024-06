Copertura fibra FTTH e tasso d’adozione in Italia e in UE: gli ultimi dati

Come confermato dalla nuova edizione del rapporto FTTH Market Panorama realizzata dal Market Intelligence Committee del FTTH Council Europe, che analizza il tasso di adozione della fibra ottica nei singoli Paesi dell’area Ue39, la copertura fibra FTTH in Italia sta procedendo a buon ritmo. Questi dati rafforzano le previsioni positive sulla banda ultra larga nel nostro Paese da parte della Commissione Ue.

A settembre 2023 le unità abitative raggiunte dalla FTTH (Fiber to he Home) o dall’FTTB (Fiber to the Building) erano 15,5 milioni contro i 14 milioni dello stesso periodo del 2022. La copertura fibra FTTH ha raggiunto il 59% del mercato con un tasso di penetrazione del 16%. Il numero di contratti per una connessione ultrabroadbrand sono passati invece da 3.26 milioni a 4,18 milioni l’anno scorso. Resta invece ancora basso il tasso di adozione della fibra, che si attesta al 26,9%. L’avanzamento della copertura fibra FTTH vede in prima linea gli sforzi di TIM, che tramite Fibercop sta lavorando per portare una connessione fino a 1 Gbps in moltissimi piccoli Comuni di dieci Regioni.

Copertura fibra FTTH in Italia e Ue a giugno 2024

Regioni Dati sulla fibra In Italia 15,5 milioni di unità abitative raggiunte nel 2023 contro i 14 milioni del 2022

59% del mercato raggiunto dalla fibra con un tasso di penetrazione del 16%

con un del 4,18 milioni di contratti fibra nel 2023 contro i 3,26 milioni del 2022

contro i 3,26 milioni del 2022 tasso di adozione del 26,9% Nei Paesi Ue39 244 milioni di unità abitative raggiunte nel 2023 contro i 221 milioni del 2022

69,9% del mercato raggiunto dalla fibra con un tasso di penetrazione del 34,7%

con un del tasso di adozione del 49,6%

L’FTTH Market Panorama comprende non solo l’Unione Europea ma anche alcuni Stati non membri che si affacciano sul Mediterraneo come Turchia e Israele. A livello continentale quindi emerge che la copertura fibra FTTH è in costante aumento con 244 milioni di unità abitative raggiunte dalla FTTH/B nel 2023, ovvero 23 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di copertura è pari al 69,9% (+ 6,5%).

Detto questo, la percentuale di case effettivamente connesse in fibra ottica rimane comunque notevolmente inferiore. Il tasso di penetrazione nell’area Ue39 è del 34,7%. Il tasso di adozione cresce su base annua raggiungendo il 49,6% (+0,5%) ma resta un aspetto problematico per diversi Paesi tra cui l’Italia.

“Presentando i nostri dati Paese per Paese, questo nuovo rapporto mira a fornire una visione più chiara delle dinamiche di mercato e delle tendenze uniche di ciascun paese, aiutando i responsabili politici, gli investitori e gli operatori del settore in generale a orientarsi nel panorama dell’introduzione e dell’adozione della fibra ottica in Europa. – ha dichiarato Stefano Fogli, presidente del Comitato di Market Intelligence del FTTH Council Europe – La tendenza generale è positiva e riflette il forte impegno a migliorare l’infrastruttura digitale in tutta Europa. Tuttavia, esistono notevoli differenze tra i singoli mercati“.

Le migliori offerte fibra del comparatore di SOStariffe.it a giugno 2024

Offerte fibra Costo mensile Attivazione Navigazione Chiamate Internet Unlimited di Vodafone 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile 19,95 € con acquisto online fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Super Fibra Limited Edition di WindTre 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Gratis fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate TIM WiFi Casa 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i già clienti mobile Gratis fino al 27/7/24 fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate Fastweb Casa 29,95 €/mese Inclusa fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate

Se state cercando un’offerta fibra ottica conveniente con il comparatore di SOStariffe.it potete trovare la soluzione giusta per voi. Oggi la maggior parte degli operatori di rete fissa permette di avere una connessione anche fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) grazie a un collegamento diretto tra la stazione di base e il modem finale dell’utente e l’integrazione di tecnologie come la GPON (Gigabit Passive Optical Network). TIM addirittura in alcuni Comuni permette di arrivare fino a 10 Gbps in download.

In alternativa solitamente viene proposta una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la vostra abitazione. A giugno potete quindi scegliere tra le seguenti offerte fibra:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese o 22,90 euro al mese senza chiamate incluse per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile. Il contributo iniziale per l’attivazione è scontato a 19,95 euro, invece di 39,90 euro, acquistandola online.

I clienti di Vodafone per fisso e mobile con Infinito Insieme possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Per i già clienti mobile il prezzo per la fibra è invece di 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro.

TIM WiFi Casa

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese o 24,90 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore per la telefonia mobile o passa a TIM per il cellulare da un altro operatore. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online entro il 27/7/24.

Al costo di 29,90 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, potete abbinare alla fibra anche un piano Intrattenimento di TIMVISION con inclusi un piano Standard con pubblicità di Netflix e Disney+ e Amazon Prime. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito. Per l’offerta fibra più TV il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

I clienti di TIM per fisso e mobile con TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) insieme a 6 GB in più al mese per il roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone e altri vantaggi come TIM WiFi Voce, che consente di chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro il 27/7/24.

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare o richiedere online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster e allo stesso prezzo l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

Scegliendo Assistenza Casa avrete la possibilità di ottenere supporto h24 da parte dei migliori professionisti per la protezione della casa da danni e imprevisti. Assistenza Pet, invece, include servizi come un consulto veterinario in telemedicina h24, consegna a domicilio dei farmaci, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento, etc. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Le due assicurazioni si rinnovano di anno in anno insieme all’offerta fibra.

