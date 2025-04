Vuoi guardare Euro 2024 in TV e streaming online? Attiva Pass Sport di NOW TV , al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per un mese. Potrai assistere a tutte le partite dei campionati europei, oltre ad avere accesso al meglio dello sport, tra calcio, tennis e Formula 1 e tanto altro. Scopri la promozione a giugno 2024 e trova le offerte pay TV su misura per tutta la famiglia con il comparatore di SOStariffe.it .

Euro 2024: tutte le partite a 14,99 euro con NOW + sconto Pass NOW Sport

Con NOW, la piattaforma di streaming online di proprietà di Sky, puoi guardare tutte le 51 partite live di Euro 2024 in TV. Attivando l’abbonamento a Pass Sport di NOW TV, al prezzo scontato di 14,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi, puoi vivere l’adrenalina dei campionati europei di calcio, il cui fischio d’inizio è stato il 14 giugno 2024 e l’atto finale si disputerà a Berlino il prossimo 14 luglio. Senza vincolo di permanenza, il Pass è comunque in sconto a 14,99 euro il primo mese, poi però l’abbonamento sale a 24,99 euro (che è il prezzo di listino) dal secondo mese.

Oltre agli Euro 2024 in tivù, il Pass Sport di NOW TV è una porta d’accesso al meglio delle competizioni sportive live, in quanto ti consente di assistere alla Serie A TIM, alla UEFA Champions League, ai principali tornei di tennis, così come alle gare live di Formula 1 e Moto GP.

Cliccando sul pulsante verde qui sotto puoi saperne di più sul Pass Sport di NOW TV in sconto a 14,99 euro al mese.

Inoltre, ti ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it per offerte pay TV ti aiuta a confrontare le offerte che le pay TV (sia tradizionali sia in streaming) mettono a disposizione e a scegliere quella che più si sposa con i tuoi interessi (oltre che con i tuoi budget di spesa).

Clicca sul pulsante verde qui sotto per avviare subito il confronto tra le offerte pay Tv proposte da NOW TV e dalle altre piattaforme per contenuti in streaming a giugno 2024:

Euro 2024 in tv: come guardare le partite con NOW a giugno 2024

NOME DELL’OFFERTA COSTO CON VINCOLO DI PERMANENZA COSTO SENZA VINCOLO Pass Sport di NOW TV 14,99 €/mese con vincolo minimo iniziale di permanenza di 12 mesi 14,99 €/mese in sconto il primo mese, poi il canone sale a 24,99 €/mese

Per gustare da spettatore le partite di Euro 2024 in TV e in streaming online puoi attivare l’abbonamento al Pass Sport di NOW TV, che è scontato a 14,99 euro al mese se sottoscrivi l’opzione con vincolo di permanenza minima iniziale di 12 mesi. Dal 13° mese, l’offerta si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in vigore a tale data. Come alternativa, puoi avere il Pass Sport di NOW TV sempre in sconto a 14,99 euro il primo mese, poi però l’abbonamento si rinnova a 24,99 euro al mese.

Con il Pass Sport puoi avere accesso a:

tutte le 51 partite live di UEFA Euro 2024 ;

; la Serie A (3 partite su 10 ogni turno fino al 2029 con almeno 30 dei migliori incontri);

(3 partite su 10 ogni turno fino al 2029 con almeno 30 dei migliori incontri); tutta la Serie BTK e Serie C NOW;

i match della Champions League (121 partite su 137 a stagione), della UEFA Europa League e della Conference League;

(121 partite su 137 a stagione), della UEFA Europa League e della Conference League; le migliori partite della Premier League e Bundesliga;

tutti i Gran Premi con la Formula 1 e la MotoGP;

Roland Garros, Wimbledon , Australian Open e tutti i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250;

, Australian Open e tutti i tornei ATP Masters 1000, 500 e 250; gli incontri di basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup;

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport.

Clicca qui sotto per maggiori informazioni sul Pass Sport di NOW TV e/o per la sua attivazione:

Aggiungendo 5 euro al mese, puoi personalizzare l’offerta standard attivando l’opzione Premium che ti consente la visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Oltre a darti la possibilità di guardare i match di Euro 2024 in tv a un prezzo concorrenziale, NOW TV ti propone a giugno 2o24 l’opportunità di sottoscrivere l’abbonamento PASS Cinema & Entertainment + Premium che, al costo di 11,99 euro (sempre con vincolo di permanenza minima di 12 mesi), ti propone la visione di serie TV e show, oltre ai film più attesi su 2 dispositivi in contemporanea. I contenuti sono on demand, senza pubblicità e con Audio Dolby Digital 5.1.

Senza l’opzione Premium, il canone mensile del pacchetto scende a 9,99 euro al mese (con permanenza minima di 12 mesi), ma non è più possibile vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea.

Clicca sul link qui sotto per saperne di più:

