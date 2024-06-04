Europei 2024: ecco come vedere il calcio in streaming a giugno 2024

di Matteo Testa

Scopri dove vedere gli Europei 2024 in TV.  Il torneo sarà trasmesso in chiaro sulla Rai ma solo su Sky avete incluse tutte le partite di Euro 2024. Tutti i dettagli sulle offerte per la pay TV e lo streaming

Dove vedere Euro 2024 in TV a giugno 2024
  1. In chiaro su Rai1, Rai2, Rai Sport HD (31 partite)
  2. Sky Sport e Sky Calcio (tutte le partite)
  3. In streaming su Sky Go, NOW TV e Raiplay
Europei 2024: ecco come vedere il calcio in streaming a giugno 2024

Dal 14 giugno l’Italia è chiamata a difendere il titolo a Euro 2024 che si svolgerà in Germania. Gli Azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti sfideranno nel girone Spagna, Croazia e Albania anche se partono un po’ indietro nei pronostici rispetto ad altre squadre come Francia, Inghilterra e i padroni di casa della Germania. È poi di questi giorni la notizia che Giorgio Scalvini si è rotto il crociato nel recupero di Atalanta-Fiorentina e quindi salterà il torneo. Al suo posto Spalletti ha convocato lo juventino Federico Gatti.

Potete seguire gli Europei 2024 in TV in chiaro su Rai1, Rai2, Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. A questi canali si aggiunge la copertura radiofonica integrale su Radio Rai. La TV pubblica trasmetterà però solo le 31 migliori partite del torneo, definite come “best match”. Sky invece si è aggiudicato i diritti per trasmettere tutti i 51 incontri di Euro 2024.

Europei 2024 in TV, dove vederli? Le offerte di giugno 2024

Le offerte per Euro 2024 Costo mensile Cosa vedere
Pass Sport di NOW TV
  • 14,99 €/mese per i primi 2 mesi, poi 24,99€/mese
  • 14,99 €/mese con vincolo di 12 mesi
  • 3 partite su 10 di Serie A per giornata e tutti gli incontri di Euro 2024
  • Champions League, Europa League e Conference League
  • Formula 1, Moto GP, tennis, basket
  • Premium a 5 €/mese
Sky TV + Sky Calcio
  • 14,90 €/mese per 18 mesi
  • 3 partite di Serie A per giornata ed Euro 2024
  • 10 canali di Eurosport con tennis e le Olimpiadi di Parigi 2024
Sky TV + Sky Sport
  • 37,50 €/mese per 18 mesi
  • tutti gli incontri di Euro 2024
  • Champions League, Europa League e Conference League
  • Formula 1, Moto GP, tennis, basket
  • 10 canali di Eurosport con tennis e le Olimpiadi di Parigi 2024
Prova Sky Q
  • 9 € per un mese
  • tutti i pacchetti di Sky

Su Sky potete vedere gli Europei 2024 in TV abbonandovi a Sky Sport o Sky Calcio. In questo modo avrete la certezza di vedere tutte le partite del torneo, di cui venti in esclusiva. Se siete fuori casa con l’app Sky Go avete accesso ai contenuti della pay TV in streaming sui dispositivi mobili. La funzione Pause&Rewind è disponibile per tutti i canali sportivi (compresi quelli di Eurosport) e vi consente di mettere in pausa anche una partita, anche in diretta, e di riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti. Potete poi riprendere la visione dall’inizio e rivedere gli highlights.

Per vedere gli Europei 2024 in TV potete quindi attivare Sky TV + Sky Calcio con inclusi anche:

  • Tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original
  • 3 partite per giornata di Serie A fino al 2029 (del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione
  • tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff
  • tutta la Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione)
  • le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1
  • rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24
  • piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi
  • Dal 26/7/24 all’11/8/24 disponibili 10 canali di Eurosport con le Olimpiadi di Parigi 2024 di cui uno in 4K (sono compresi Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD)
  • App Sky Go

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.

In alternativa è disponibile il pacchetto Sky TV + Sky Sport che invece include tutta la Champions League, Europa League e Conference League oltre a Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, tennis, basket e tanti altri sport a 37,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese, con acquisto online.

Con Prova Sky Q, invece, al costo di 9 euro potete vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV senza vincoli né parabola. Scaduto il periodo promozionale potete attivare un abbonamento e comporlo con tutti i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

Le offerte di NOW TV

Per seguire le partite di Euro 2024 in streaming potete infine attivare un abbonamento a NOW TV. Con il Pass Sport avete anche inclusi:

  • Serie A (3 partite per giornata fino al 2029 con almeno 4 big match a stagione e 30 dei migliori incontri)
  • tutta la Serie BTK e Serie C NOW
  • Champions League (121 partite su 137 a stagione)
  • Europa League
  • Conference League
  • I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1
  • canale dedicato Sky Sport Tennis con Roland Garros, Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250
  • basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup
  • rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, potete attivare l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi per avere il prezzo scontato a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi.

Aggiungendo 5 euro al mese potete attivare l’opzione Premium con visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Ad ogni abbonamento si possono abbinare fino a sei dispositivi. NOW TV è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
