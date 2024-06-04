- In chiaro su Rai1, Rai2, Rai Sport HD (31 partite)
- Sky Sport e Sky Calcio (tutte le partite)
- In streaming su Sky Go, NOW TV e Raiplay
Scopri dove vedere gli Europei 2024 in TV. Il torneo sarà trasmesso in chiaro sulla Rai ma solo su Sky avete incluse tutte le partite di Euro 2024. Tutti i dettagli sulle offerte per la pay TV e lo streaming
Dal 14 giugno l’Italia è chiamata a difendere il titolo a Euro 2024 che si svolgerà in Germania. Gli Azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti sfideranno nel girone Spagna, Croazia e Albania anche se partono un po’ indietro nei pronostici rispetto ad altre squadre come Francia, Inghilterra e i padroni di casa della Germania. È poi di questi giorni la notizia che Giorgio Scalvini si è rotto il crociato nel recupero di Atalanta-Fiorentina e quindi salterà il torneo. Al suo posto Spalletti ha convocato lo juventino Federico Gatti.
Potete seguire gli Europei 2024 in TV in chiaro su Rai1, Rai2, Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay. A questi canali si aggiunge la copertura radiofonica integrale su Radio Rai. La TV pubblica trasmetterà però solo le 31 migliori partite del torneo, definite come “best match”. Sky invece si è aggiudicato i diritti per trasmettere tutti i 51 incontri di Euro 2024.
|Le offerte per Euro 2024
|Costo mensile
|Cosa vedere
|
Pass Sport di NOW TV
|
|
|
Sky TV + Sky Calcio
|
|
|Sky TV + Sky Sport
|
|
|
Prova Sky Q
|
|
Su Sky potete vedere gli Europei 2024 in TV abbonandovi a Sky Sport o Sky Calcio. In questo modo avrete la certezza di vedere tutte le partite del torneo, di cui venti in esclusiva. Se siete fuori casa con l’app Sky Go avete accesso ai contenuti della pay TV in streaming sui dispositivi mobili. La funzione Pause&Rewind è disponibile per tutti i canali sportivi (compresi quelli di Eurosport) e vi consente di mettere in pausa anche una partita, anche in diretta, e di riavvolgere la trasmissione fino alle due ore precedenti. Potete poi riprendere la visione dall’inizio e rivedere gli highlights.
Per vedere gli Europei 2024 in TV potete quindi attivare Sky TV + Sky Calcio con inclusi anche:
Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, acquistandola online. Il contributo per l’attivazione è a partire da 19 euro con Sky Q via Internet.
In alternativa è disponibile il pacchetto Sky TV + Sky Sport che invece include tutta la Champions League, Europa League e Conference League oltre a Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva, tennis, basket e tanti altri sport a 37,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,90 euro al mese, con acquisto online.
Con Prova Sky Q, invece, al costo di 9 euro potete vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV senza vincoli né parabola. Scaduto il periodo promozionale potete attivare un abbonamento e comporlo con tutti i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.
Per seguire le partite di Euro 2024 in streaming potete infine attivare un abbonamento a NOW TV. Con il Pass Sport avete anche inclusi:
Il prezzo è di 14,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi si rinnova a 24,99 euro al mese. In alternativa, potete attivare l’offerta con vincolo di permanenza minima di 12 mesi per avere il prezzo scontato a 14,99 euro al mese per un anno e non solo per i primi due mesi.
Aggiungendo 5 euro al mese potete attivare l’opzione Premium con visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.
Ad ogni abbonamento si possono abbinare fino a sei dispositivi. NOW TV è compatibile con smartphone, tablet, PC, smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.