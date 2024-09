Se sei un piccolo risparmiatore che desidera far fruttare la liquidità in eccesso presente sul conto corrente, Poste Italiane mette a disposizione una serie di soluzioni sicure di investimento. Ma sono anche convenienti? Analizziamo qui di seguito che cosa prevedono le proposte messe in campo dalle Poste a giugno 2024 e quanto è il loro tasso di rendimento.

Anche i conti deposito proposti dalle banche rappresentano una soluzione di investimento semplice e sicura che, in questo momento, garantisce un rendimento elevato rispetto agli anni scorsi. Scegliere il conto deposito conviene: da un lato, è un prodotto finanziario con un rendimento garantito nel tempo; dall’altro, si corrono rischi praticamente pari a zero di perdere il capitale iniziale, perché è un investimento al riparo dalle oscillazioni degli indici di Borsa. Per trovare le soluzioni più vantaggiose tra i partner del comparatore di SOStariffe.it a giugno 2024, avvia la ricerca e confronta le varie offerte, cliccando sul pulsante verde qui sotto:

Conto deposito Poste: le offerte dei Buoni fruttiferi postali a giugno 2024

BUONO FRUTTIFERO POSTALE DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Buono dedicato ai minori Tasso di interesse del 6% lordo annuo

lordo annuo Gli interessi maturano fino alla maggiore età del minore 2 Buono Premium Tasso di interesse del 3,50% lordo annuo della durata di 1 anno

lordo annuo della durata di 1 anno Dedicato ai titolari di libretto postale che apportano nuova liquidità

È acquistabile solo online 3 Buono soluzione Eredità Tasso di interesse del 3,25% lordo annuo per un investimento di 4 anni

lordo annuo per un investimento di 4 anni È acquistabile solo in ufficio postale

È dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste 4 Buono ordinario Rendimento del 2 ,75% lordo annuo per una durata di 20 anni

lordo annuo per una durata di 20 anni Interessi riconosciuti dopo un anno dalla sottoscrizione e poi ogni bimestre e corrisposti al rimborso 5 Buono 3×4 Tasso di rendimento del 2,50% lordo annuo per una durata di 12 anni

lordo annuo per una durata di 12 anni Assicura un rimborso in qualsiasi momento e, dopo 3 anni (tasso dell’1,25% lordo), 6 anni (1,75% lordo) e 9 anni (2,25% lordo) 6 Buono Rinnova 4 anni Tasso di interesse del 2,50% lordo annuo per 4 anni

lordo annuo per 4 anni Sottoscrivibile da chi ha uno o più buoni fruttiferi scaduti, purché rimborsati dal 1/1/2024 ed entro il periodo di collocamento di questo buono postale 7 Buono 3×2 Tasso di rendimento del 2,25 % lordo annuo per 6 anni

lordo annuo per 6 anni Possibilità di rimborso anche dopo 3 anni (tasso dell’1,25%) 8 Buono 4 anni Plus Tasso del 2 % lordo annuo per un investimento di 4 anni

lordo annuo per un investimento di 4 anni Liquidazione alla scadenza 9 Buono Risparmio Sostenibile Tasso del 2 % lordo annuo con premio finale per un investimento di 7 anni

lordo annuo con premio finale per un investimento di 7 anni Possibilità alla scadenza di conseguire un eventuale premio legato all’andamento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X 10 Buono 4 anni risparmiosemplice Rendimento annuo standard dell’ 1,50% per 4 anni

per 4 anni Rendimento premiale a scadenza al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel piano

È acquistabile solo in ufficio postale 11 Buono Soluzione Futuro 180 rate mensili per un piano di risparmio dai 65 agli 80 anni di età

per un piano di risparmio dai 65 agli 80 anni di età Sottoscrivibile in una fascia di età compresa tra i 40 anni e i 54 anni per multipli di 50 €

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, i Buoni fruttiferi postali non hanno costi di apertura, gestione e chiusura. Sono un investimento sicuro. Inoltre, si può richiedere in ogni momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione. E ancora:

i Buoni fruttiferi postali hanno una tassazione agevolata al 12,50% ;

; sono esenti da imposta di successione;

con Libretto Smart o un conto BancoPosta è possibile aprirli online, altrimenti occorre andare in un ufficio postale;

per tutti questi prodotti finanziari, l’importo minimo è 50 euro.

Possono essere sottoscritti dai risparmiatori sia in versione digitale (i cosiddetti Buoni dematerializzati, che si aprono tramite www.poste.it e l’App BancoPosta), sia in versione cartacea, attivandoli negli uffici postali.

Libretti di risparmio postale: le alternative di giugno 2024

I libretti di risparmio postale sono garantiti dallo Stato e sono senza costi di apertura e di gestione. Si caratterizzano per la possibilità di versare e prelevare in tutti gli uffici postali. E, con la “Carta Libretto” o con l’App BancoPosta, si può prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

L’offerta del Libretto Smart propone la promozione Supersmart 360 giorni, con tasso di rendimento del 2,50% lordo annuo e attivabile con un importo minimo di 1.000 euro e da parte di chi abbia un saldo di almeno 1.000 euro sul Libretto Smart.

Da non perdere anche l’offerta Supersmart Pensione 364 giorni tasso di interesse del 3,50% lordo anno, riservato a coloro che abbiano ricevuto almeno un’accredito di una pensione erogata dall’INPS o che abbiano presentato una richiesta di accredito presso Poste Italiane sul Libretto Smart.

L’offerta Supersmart 360 è disponibile per i titolari del Libretto Smart, che è attivabile dal sito www.poste.it, da app BancoPosta e in ufficio postale, e si caratterizza per:

un tasso di interesse annuo dell’ 1,5% ;

; prelievi di contanti da tutti gli uffici postali e gli sportelli ATM del circuito Postamat.

Conti deposito: come avere un rendimento vantaggioso a giugno 2024

Oltre all’offerta di Poste Italiane, i conti deposito proposti dalle banche sono in grado di offrire un rendimento elevato per far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro. Tra le migliori opzioni di giugno 2024 troviamo:

conto deposito a 12 mesi con rendimento fino a 4,25% lordo annuo (3,15% netto), il guadagno netto è di 314,50 euro investendo 10.000 euro;

con rendimento fino a lordo annuo (3,15% netto), il guadagno netto è di investendo 10.000 euro; conto deposito a 24 mesi con rendimento fino a 4,50% lordo annuo (3,33% netto), il guadagno netto è di 626 euro investendo 10.000 euro;

con rendimento fino a lordo annuo (3,33% netto), il guadagno netto è di investendo 10.000 euro; conto deposito a 60 mesi con rendimento fino al 4,50% lordo annuo (3,33% netto); il guadagno netto è di 1.565,86 euro investendo 10.000 euro.

II conto deposito è una forma di investimento sicura, con la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100.000 mila euro nel caso di crac della banca.

Per avere una panoramica delle offerte più vantaggiose tra i partner a giugno 2024, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più remunerative. Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

