È il momento di passare a Spusu : l'operatore virtuale si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante sul mercato di telefonia mobile, grazie a offerte convenienti e particolarmente convenienti. Per il mese di giugno 2024 è possibile puntare su Spusu 150 XL 5G . Questa tariffa mette a disposizione minuti illimitati e 150 GB in 5G a meno di 8 euro al mese . Vediamo i dettagli.

Con le nuove offerte Spusu di giugno 2024 è possibile attivare una delle tariffe 5G più convenienti sul mercato, con tanti Giga e un prezzo contenuto. Per chi preferisce un’offerta 4G è possibile, inoltre, ridurre ulteriormente la spesa, senza rinunciare a una tariffa con tanti Giga per navigare in mobilità. Tutte le proposte di Spusu sono attivabili direttamente online, anche richiedendo una eSIM.

L’offerta principale è Spusu 150 XL 5G che include minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G e 5G con un prezzo di 7,89 euro al mese. C’è anche la versione 4G che include gli stessi bonus, ma senza 5G, a fronte di un costo di 5,98 euro al mese. Entrambe le offerte hanno 300 GB di Riserva Dati, da utilizzare in caso di necessità. Le due offerte sono disponibili anche con 1° mese gratis e sono attivabili fino al 30 giugno 2024.

Passa a Spusu con l’offerta 5G di giugno 2024

Le offerte Spusu disponibili in questo momento sono diverse. In tabella, qui di sotto, vengono riepilogate tutte le opzioni disponibili in questo momento. Le offerte sono disponibili sia richiedendo un nuovo numero che richiedendo la portabilità da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza). È possibile, inoltre, richiedere la eSIM, in sostituzione della SIM Card tradizionale.

Le offerte Spusu su cui puntare in questo momento sono:

OFFERTA COSTI BONUS INCLUSI Spusu 10 4,98€/mese 1.000 minuti

200 SMS

10 GB in 4G

20 GB di Riserva Dati Spusu 150 XL 5,98 €/mese con 1° mese gratis Minuti illimitati

1.000 SMS

150 GB in 4G

300 GB di Riserva Dati Spusu 150 XL 5G 7,89 €/mese con 1° mese gratis Minuti illimitati

1.000 SMS

150 GB in 4G e 5G

300 GB di Riserva Dati

Le offerte di Spusu includono la Riserva Dati, un pacchetto aggiuntivo di Giga che si attiva in caso di esaurimento dei Giga mensili e che si ricarica ogni mese con i minuti, gli SMS e i Giga non utilizzati, in modo da poter garantire agli utenti sempre la possibilità di continuare a navigare anche dopo aver finito i Giga.

Sono incluse anche le chiamate gratuite dall’Italia verso UE e Regno Unito ed è sempre possibile effettuare il cambio tariffa gratuito, una volta ogni mese. C’è anche la possibilità di sfruttare il Roaming Like at Home, nel rispetto della normativa vigente, e tutti i servizi accessori sono inclusi, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Per scegliere e attivare una delle offerte Spusu disponibili oggi è possibile seguire il link qui di sotto e poi premere sull’offerta scelta e, quindi, su Attiva. Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,90 euro. Non ci sono vincoli di alcun tipo.

