Per difendersi dal caro mutui , sempre più italiani comprano la casa pagandola in contanti . Sei abitazioni su 10 infatti sono state acquistate con soldi cash. Mentre solo il 40% delle compravendite di immobili residenziali è stato effettuato con un finanziamento ipotecario nel 2023. Scopri la nuova tendenza e trova un mutuo conveniente a giugno 2024 su SOStariffe.it.

Il caro mutui, causato dagli alti tassi di interesse sul costo del denaro, ha spinto gli italiani, nel 2023, ad accendere meno finanziamenti ipotecari per acquistare casa. Dal “Rapporto immobiliare 2024” stilato dall’Agenzia delle Entrate e dall’ABI (Associazione bancaria italiana), la fotografia giudicata più attendibile dell’andamento di vendite, mutui e locazioni di abitazioni, emerge che lo scorso anno sono stati registrati quasi 270 mila acquisti di abitazioni assistiti da mutuo ipotecario, quasi 100 mila in meno rispetto al 2022, un calo pari al -26%.

Lo studio rileva che sul totale delle abitazioni acquistate da persone fisiche, quelle effettuate con un mutuo hanno riguardato solo il 40% degli scambi, incidenza in diminuzione, rispetto al 2022, di quasi 9 punti percentuali (era il 48,8%).

Contro il caro mutui, un valido alleato della convenienza è il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool permette di trovare i mutui più convenienti tra i partner a giugno 2024. Infatti consente di selezionare e confrontare le offerte vantaggiose sia per un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso allo scopo di risparmiare sulla rata mensile. È anche disponibile un servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno, chiamando il numero verde 800.99.99.95. Per saperne di più, premi sul bottone verde qui sotto:

Caro mutui favorisce l’uso dei contanti per comprare casa

(Distribuzione dei mutui attivati nel 2023 per aree geografiche in Italia: i dati sono contenuti nel “Rapporto Immobiliare 2024” dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e dell’ABI) Le compravendite di case con la sottoscrizione di un mutuo ipotecario in Italia nel 2023 hanno registrato una netta inversione di tendenza rispetto ai livelli registrati nel 2022, che comunque erano in calo rispetto al livello del 2021, risentendo in questo biennio della fase di rialzo dei tassi di interesse. Tra le aree del Paese, il Centro ha registrato la flessione di finanziamenti ipotecari più ampia, quasi il 30% in meno, mentre il Sud, il Nord Est e il Nord Ovest mostrano valori sostanzialmente in linea con il dato nazionale. La flessione è più contenuta nelle Isole: -21,2%. Sul totale delle abitazioni acquistate da persone fisiche, quelle effettuate con un mutuo hanno riguardato solo il 40% degli scambi, incidenza in calo, rispetto al 48,8% del 2022. Ciò significa che il 60% delle case sono state comprate ricorrendo a pagamenti in contanti. E chi non ha i soldi cash spesso rinuncia all’acquisto. Per quanto concerne i mutui ipotecari, il report dell’Agenzia delle Entrate e dell’ABI, sottolinea che si tratta della più marcata flessione dell’incidenza dal 2011 e riguarda tutte le aree del Paese, rimanendo sopra il 40% nelle aree del Nord e nel Centro, prossima al 30% nel Sud e nelle Isole. Sfogliando il “Rapporto immobiliare 2024”, l’analisi distinta tra capoluoghi e Comuni non capoluogo, mostra una diminuzione più marcata dei mutui: -28,2% nei capoluoghi;

nei capoluoghi; -24,9% nei Comuni minori. Si può inoltre osservare come la quota più elevata di acquisti di abitazioni con mutuo rispetto all’insieme delle compravendite di persone fisiche sia nel Centro (48%), mentre rimanga sotto il 30% nei piccoli centri delle Isole.

Caro mutui: come risparmiare sulla rata mensile a giugno 2024

Il comparatore di SOStariffe.it aiuta a trovare le offerte più vantaggiose tra i partner a giugno 2024 per aprire un nuovo mutuo o per procedere con una surroga. La surroga è un’operazione gratuita e consente la portabilità di un mutuo in corso, spostandolo da una banca a un’altra per avere condizioni contrattuali più favorevoli e abbassare l’importo della rata mensile del finanziamento. Per esempio, passando da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso, oppure allungandone la durata.

Con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it è possibile individuare, con pochi e veloci passaggi, una soluzione adatta alle proprie esigenze. Ecco come:

