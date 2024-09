Si è chiusa la vicenda del passaggio dei clienti tra Intesa Sanpaolo e Isybank. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato gli impegni proposti dalle due società sulle condizioni del trasferimento dei correntisti da una banca all’altra sempre all’interno del colosso italiano del credito.

Prima però di approfondire come si è risolto il caso, ricordiamo che, per trovare un’offerta vantaggiosa di un conto corrente, c’è il comparatore di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le migliori proposte fra i partner, consente di individuare le alternative convenienti a giugno 2024 per avere un conto con cui gestire i propri soldi. Per una fotografia delle soluzioni più economiche, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI I CONTI CORRENTI DI GIUGNO 2024 »

Intesa Sanpaolo e Isybank: l’AGCM chiude l’indagine sul passaggio dei clienti

LE DOMANDE LE RISPOSTE Che cos’è Isybank? È la banca 100% digitale del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha fatto il suo debutto nel mercato bancario italiano il 15 giugno 2023 Quando doveva avvenire il passaggio dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank? Il passaggio dei clienti “prevalentemente digitali” doveva avvenire in due fasi: la prima, il 16 ottobre 2023 , per circa 300 mila clienti

, per circa 300 mila clienti la seconda, l’8 marzo 2024, per oltre 2 milioni di correntisti Chi sono i clienti non “prevalentemente digitali“? Sono i clienti con queste caratteristiche: più di 65 anni di età

di età un fido sul conto corrente

giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro

chi ha effettuato più di 10 operazioni in filiale nell’ultimo anno o con l’apertura del conto eseguita negli ultimi 12 mesi

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso l’istruttoria avviata a novembre 2023 nei confronti di Intesa Sanpaolo e Isybank, la banca digitale del Gruppo, accettando gli impegni proposti dalle “due società in quanto consentono di rimuovere i profili di possibile scorrettezza individuati”.

L’Authority aveva avviato un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette riguardo alle modalità con cui le due banche stavano riorganizzando il Gruppo trasferendo oltre 2 milioni di clienti – definiti “prevalentemente digitali” – da Intesa Sanpaolo a Isybank. Il passaggio era stato pianificato in due tranche:

la prima, il 16 ottobre 2023 , ha riguardato circa trecentomila clienti;

, ha riguardato circa trecentomila clienti; la seconda comprendeva oltre due milioni di clienti il cui trasferimento sarebbe dovuto avvenire il 18 marzo 2024.

L’Antitrust fa sapere che “ai correntisti era stato chiuso unilateralmente il conto corrente in Intesa Sanpaolo ed era stato attivato un nuovo rapporto con Isybank”, privo però di alcuni servizi prima utilizzati, senza avere un’informativa completa e facilmente fruibile e senza fornire il proprio consenso espresso”.

Motivo per cui il gruppo Intesa Sanpaolo ha dovuto fare una parziale marcia indietro, assicurando migliori comunicazioni e maggiori tutele ai clienti come richiesto dall’AGCM. Il colosso bancario ha corretto il tiro e l’Authority conferma che “gli impegni garantiscono a tutti i clienti informazioni chiare ed esaustive sulla natura e sulle condizioni del trasferimento, fornite dal 10 gennaio al 29 febbraio 2024 attraverso comunicazioni individuali cui si accede tramite un banner dall’app Isybank o dall’app e dal sito di Intesa Sanpaolo”.

Inoltre le due società hanno fatto tre tentativi nei confronti della clientela che non ha risposto alle comunicazioni precedenti e attivato un’altra campagna di comunicazione tramite mail e push, nelle settimane del 22 gennaio e del 12 febbraio 2024 e dopo il 29 febbraio 2024.

“Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Autorità stessa per l’obiettivo comune di mantenere al centro l’ascolto dei clienti e garantire il miglior servizio rispetto alle loro esigenze. Isybank, la banca digitale del nostro Gruppo, proseguirà nello sviluppo di un’offerta innovativa e di qualità, arricchita da nuovi prodotti – commenta un portavoce di Intesa Sanpaolo – . Intesa Sanpaolo conferma la centralità della tecnologia nell’ambito del piano d’impresa, che prevede investimenti significativi per una leadership in Europa anche nel campo dell’innovazione”.

Intesa Sanpaolo e Isybank: ecco i diritti dei correntisti a giugno 2024

Come ultimo atto di questa lunga controversia, Intesa Sanpaolo, Isybank e l’Associazione Movimento Consumatori hanno siglato un accordo che sancisce una serie di diritti per i correntisti della banca. In sintesi, l’intesa prevede che:

i clienti con rapporti trasferiti in Isybank a ottobre 2023 possono aprire, fino al 31 dicembre 2026 , un nuovo rapporto di conto in Intesa Sanpaolo a condizioni migliorative rispetto a quelle applicate prima del trasferimento;

, un a condizioni migliorative rispetto a quelle applicate prima del trasferimento; le condizione migliorative sono un conto corrente con canone uguale o inferiore, carte di debito con canone gratuito, condizioni gratuite sui servizi transazionali ed eventuale deposito titoli con canone gratuito. Ai clienti che ne facciano richiesta, viene anche garantita la riattribuzione del codice IBAN originario;

sono un conto corrente con canone uguale o inferiore, carte di debito con canone gratuito, condizioni gratuite sui servizi transazionali ed eventuale deposito titoli con canone gratuito. Ai clienti che ne facciano richiesta, viene anche garantita la riattribuzione del codice IBAN originario; le due banche rimborseranno integralmente ai clienti trasferiti a ottobre 2023 entro il 30 settembre 2024 i canoni e i costi relativi al conto addebitati tra il 16 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024 (o la data di chiusura del conto in Isybank, se anteriore). I clienti interessati hanno già ricevuto una apposita comunicazione indicante anche le modalità di rimborso;

trasferiti a ottobre 2023 entro il 30 settembre 2024 relativi al conto addebitati tra il 16 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024 (o la data di chiusura del conto in Isybank, se anteriore). I clienti interessati hanno già ricevuto una apposita comunicazione indicante anche le modalità di rimborso; sono stati trasferiti a Isybank a marzo 2024 solo i rapporti dei clienti che abbiano comunicato il loro consenso espresso.

Paolo Marelli Giornalista e Copywriter Da cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per SOStariffe.it in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.