Scopri le migliori offerte di WindTre per uno smartphone a rate . Dando in permuta un vecchio cellulare avrete rate più favorevoli. Tutti i dettagli su prezzi e modelli disponibili a giugno

Se state pensando di cambiare telefono, uno dei migliori operatori a cui rivolgersi è sicuramente WindTre. Questo gestore infatti permette di abbinare le rate necessarie all’acquisto di un nuovo smartphone a qualsiasi sua offerta di telefonia mobile ma a listino se ne trovano di dedicate proprio a questo scopo anche con Giga illimitati in 5G alla massima velocità e priorità di accesso alla rete.

Le offerte di WindTre per smartphone a rate di giugno 2024

Le migliori offerte per smartphone a rate Prezzo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Pack 5G Reload exChange (solo con telefono in permuta) 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB Full Speed con Priority Pass Start 5G Easy Pay 12,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB Full Speed con Priority Pass Unlimited Smart 5G 14,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Full Speed con Priority Pass Unlimited 5G 29,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Full Speed con Priority Pass

Le offerte smartphone incluso di WindTre prevedono una rateizzazione in 24 o 30 mesi e il pagamento con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Easy Pay. In negozio è possibile anche richiedere un finanziamento a tasso zero. Per alcuni modelli l’operatore richiede anche di corrispondere un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato oltre che dall’offerta a cui viene abbinato, e un contributo per l’attivazione delle rate di 6,99 euro. Potrete ritirare poi comodamente il telefono in negozio.

Con il servizio Reload exChange potete portare un vecchio cellulare in un negozio di WindTre per farlo valutare. L’operatore prende in considerazione oltre 200 modelli in commercio. Dandolo in permuta il telefono potete quindi scegliere se ricevere un accredito direttamente sul conto corrente entro otto giorni pari alla valutazione fatta da WindTre oppure attivare una delle offerte dedicate Reload exChange per acquistare un nuovo modello a un prezzo ancora più conveniente.

Tra i migliori modelli che si possono acquistare con WindTre abbiamo:

iPhone 15 a partire da 15,99 euro al mese

a partire da Samsung Galaxy S24 a partire da 14,99 euro al mese

a partire da Honor Magic6 Pro 5G a partire da 25,99 euro al mese

a partire da Motorola Edge 50 Ultra a partire da 19,99 euro al mese

a partire da OPPO Reno 12 Pro 5G a partire da 4,99 euro al mese

a partire da Vivo V40 SE 5G a partire da 3,99 euro al mese

a partire da TCL 40 NXTPAPER a partire da 1 euro al mese

WindTre con la Promo Smartphone 5G permette anche di scegliere tra diversi modelli a costo zero come:

TCL 40R 5G a 0 euro al mese + 9,99 euro di anticipo con carta di credito

a + 9,99 euro di anticipo con carta di credito Moto G34 5G a 0 euro al mese + 9,99 euro di anticipo con carta di credito

a + 9,99 euro di anticipo con carta di credito ZTE Blade A73 5G a 0 euro al mese + 9,99 euro di anticipo con carta di credito

Reload Plus vi consente invece di cambiare telefono ogni anno con un nuovo modello a partire dal tredicesimo mese solare dall’attivazione del servizio o di sostituirlo in un giorno lavorativo nelle maggiori città nelle maggiori città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari) con un dispositivo simile o identico. Il prezzo è a partire da 7,99 euro al mese e il primo mese è senza vincoli.

Vi ricordiamo che i già clienti di WindTre per il mobile possono accedere a uno sconto sull’offerta fibra dello stesso operatore. Potrete quindi navigare alla massima velocità sulla rete FTTH (Fiber to the Home) o in alternativa in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale.

Super Fibra Limited Edition

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Dopo aver verificato gratis la copertura con SOStariffe.it potrete attivare la rete fissa al prezzo di 24,99 euro al mese. Per i già clienti mobile, invece, il costo per la fibra è di 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,99 euro. Dopo aver acquistato l’offerta fisso potrete aggiungere anche Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese.

Altre offerte smartphone incluso interessanti di giugno 2024

Offerte a cui abbinare un telefono a rate Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G Flash 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G TIM Mobile Digital primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G Ultra

WindTre è certamente un operatore conveniente quando si tratta di offerte per un telefono a rate ma ci sono altri gestori che, ad esempio, non prevedono anticipo e hanno la spedizione gratuita. Per confrontare le loro proposte tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per avere la certezza di avere un nuovo smartphone al prezzo più basso abbinato a un piano mobile adatto alle vostre esigenze e consumi. Potrete poi attivare l’offerta desiderata direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzeranno verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte smartphone incluso di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile dispone di offerte telefono a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 20 o 30 mesi. Abbinando uno smartphone alla SIM avrete il doppio dei Giga inclusi. Potrete poi ritirare il nuovo cellulare direttamente in negozio. Con questo operatore potete acquistare iPhone 15 è a partire da 39,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 a partire da 42,25 euro al mese per 20 rate.

Potete abbinare il vostro smartphone a rate alla seguente offerta:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G con smartphone a rate

con smartphone a rate 11 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Potrete poi effettuare la verifica dell’identità non solo tramite video identificazione ma anche con SPID e CIE (Carta d’identità Elettronica)

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Iliad vi permette di acquistare un telefono a rate senza anticipo potendo scegliere tra due differenti modalità di finanziamento a tasso zero (salvo approvazione). La spedizione è gratuita. Ad esempio, potete avere iPhone 15 a partire da 35,16 €/mese per 20 rate con finanziamento Younitede la promessa di restituire il telefono alla fine del pagamento. Dando in permuta un vecchio cellulare si può invece ottenere sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro. In alternativa potete avere Samsung Galaxy S24 a partire da 37,25 euro al mese per 24 rate con finanziamento Findomestic.

Potete abbinare il vostro smartphone a rate alla seguente offerta:

Flash 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

in oltre 3.000 Comuni in Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Si può anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/6/24.

Attivando Flash 200 o qualsiasi altra offerta mobile a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito si può accedere a uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso

attivazione inclusa

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi 7 Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Le offerte smartphone di TIM

Anche TIM vi consente di acquistare un telefono a rate senza anticipo ma con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e pagamento su carta di credito/debito o conto corrente. L’operatore non accetta invece carte prepagate o emesse all’estero. Se avete la rete fissa potete addebitare le rate in bolletta. La spedizione è gratis ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi.

TIM vi propone iPhone 15 a partire da 29 euro al mese per 30 rate ma dando in permuta un vecchio telefono con TIM Rivaluta Smartphone ed effettuando l’acquisto entro il 30/6/24 potrete accedere alla Promo Super Valuta per ricevere un’ulteriore super valutazione di 90 euro (restituendo iPhone X o un modello superiore del valore di almeno 60 euro). Il prezzo di iPhone 15 in questo caso diventa di 26 euro al mese per 30 rate. Samsung Galaxy S24 invece costa 27 euro al mese per 30 rate.

Potete abbinare il vostro smartphone a rate alla seguente offerta:

TIM Mobile Digital

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 16 GB per navigare in roaming in Ue

Navigazione sicura

100 GB di storage nel cloud su Google One

TIM One Number per utilizzare il proprio numero di telefono sul proprio smartwatch

Il primo mese è gratis, così come l’attivazione, per i nuovi clienti che l’acquistano online. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito con TIM Ricarica Automatica. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso ma potete anche richiedere un’eSIM online allo stesso prezzo. Per l’attivazione dell’offerta si può effettuare la verifica dell’identificazione più comodamente tramite SPID.

I già clienti di TIM per il mobile o che passano all’operatore per il cellulare da un altro gestore possono accedere a uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra:

TIM WiFi Casa

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub+ Executive

Il prezzo per i già clienti mobile è di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, mentre il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM e 6 GB aggiuntivi in roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro il 27/7/24.

