L’industria globale dell’energia solare punta gli occhi sul nuovo report di Kiwa PVEL che classifica i migliori produttori fotovoltaico sulla base di rigorosi standard di affidabilità. Numero record di top performers: 53, di cui 20 new entry. Ecco quello che c’è da sapere e come trovare un preventivo fotovoltaico conveniente a giugno 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

Mentre prosegue la corsa al ribasso del prezzo medio ponderato dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino (-48% tra fine 2023 e fine 2022), l’industria mondiale del solare fotovoltaico punta i riflettori sui risultati dell’ultima edizione del “PV Module Reliability Scorecard”, il rapporto annuale che classifica i produttori di moduli fotovoltaici sulla base di rigorosi standard di qualità e affidabilità.

Il report, che è un punto di riferimento per il comparto e una “bussola” per gli investitori, è redatto da Kiwa PVEL, il laboratorio indipendente di testing per il solare con sede a Berkeley, negli Stati Uniti.

Nel paragrafo che segue passiamo ai raggi X i risultati della decima edizione dello Scorecard, che ha incoronato “Top Performers” per il 2023 un numero record di 53 produttori (di cui 20 new entry) e 388 modelli di moduli fotovoltaico. Prima però, ricordiamo che se vuoi anche tu essere protagonista della transizione “green” in Italia puoi fare un investimento a lungo termine installando un impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico: la pagella di Kiwa PVEL a giugno 2024

FOTOVOLTAICO: LA CLASSIFICA DI KIWA PVEL 1 Kiwa PVEL è il laboratorio indipendente di testing per il solare fotovoltaico con sede a Berkeley, negli Stati Uniti 2 Ogni anno pubblica il “PV Module Reliability Scorecard” che identifica i migliori produttori globali di moduli fotovoltaici, dopo aver sottoposto questi ultimi a rigorosi test di qualità e affidabilità 3 L’edizione 2024 ha registrato un numero record di Top Performers: 53, di cui 20 new entry

Ogni anno, il “PV Module Reliability Scorecard” di Kiwa attribuisce un punteggio ai moduli solari in base ai risultati di varie procedure di test, tra cui i cicli termici, il calore umido o la sequenza di stress meccanica. In totale, sono passate sotto la lente 10 diverse categorie.

L’edizione 2024 del “PV Module Reliability Scorecard” è una pagella all’insegna dei record. Innanzitutto, perché “presenta un numero di produttori mai visto prima, tra cui 20 produttori che sono per la prima volta Top Performer”, come spiegano sul sito di Kiwa PVEL.

Tuttavia, il dossier rileva anche un primato negativo: “Il 66% dei produttori di moduli ha registrato almeno un fallimento nei test, la percentuale più alta mai registrata”, spiegano dai laboratori USA. “E i tipi di guasto includono problemi legati alle scatole di giunzione, perdite di potenza e un numero crescente di moduli con delaminazione”, si legge ancora nel report multimediale.

Inoltre, alla luce dei sempre più frequenti eventi meteorologici estremi che si abbattono sul nostro Pianeta, la “classifica” di Kiwa PVEL ha introdotto per la prima volta quest’anno una nuova categoria Top Performer per la grandine, che evidenzia i moduli che non hanno subito rotture del vetro con grandine ≥40 millimetri.

Il tasso di rottura della grandine di 50 millimetri sui moduli vetro-vetro è stato dell’89%, rispetto al 40% dei moduli con backsheet in vetro.

“La nostra Scorecard per il 2024 mostra ottimi risultati in un gruppo eterogeneo di produttori di moduli solari, il che riflette l’eccellenza e la crescita che abbiamo osservato nella produzione fotovoltaica negli ultimi anni”, è il commento di Kevin Gibson, amministratore delegato di Kiwa PVEL.

Paolo Marelli Giornalista e Copywriter Da cronista per Il Giorno, Il Giornale e il Corriere della Sera, a copywriter e brand journalist a Londra in agenzie di comunicazione; è tornato in Italia per scrivere news specializzate per SOStariffe.it in ambito conti, carte di credito, internet e telefonia, tv e luce e gas, argomenti di cui si interessa e occupa in maniera professionale dal 2022.