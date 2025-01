Scopri un conto corrente cointestato a zero spese a giugno 2024. Con il comparatore di SOStariffe.it , puoi trovare le offerte più convenienti fra le banche partner per gestire i risparmi della tua famiglia.

Quali sono le soluzioni di giugno 2024 per avere un conto corrente cointestato a zero spese? Le alternative vantaggiose sono rappresentate dai conti correnti online, i quali di solito sono a canone gratuito e non prevedono commissioni sulle principali operazioni.

Ma quando si sta decidendo di aprire un conto corrente e di cointestarlo è bene tenere in considerazione la distinzione tra firma disgiunta e congiunta. Nel primo caso, puoi eseguire tutte le operazioni bancarie in autonomia, anche agendo separatamente. Nel secondo caso, sono necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari per effettuare qualsiasi tipo di operazione.

Per trovare le offerte per un conto corrente cointestato zero spese a giugno 2024, un aiuto arriva dal comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto le proposte più vantaggiose delle banche partner. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conto corrente cointestato a zero spese: le soluzioni vantaggiose di giugno 2024

NOME DEL CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE 1 Conto Corrente Arancio Più di ING canone di 5 €/mese con il pacchetto “Più”, ma azzerabile

con il pacchetto carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa gratuito

bonifici ordinari e bonifici istantanei gratuiti fino a 50.000 €

fino a 50.000 € carta di credito gratuita

conto deposito con tasso di interesse del 3% lordo senza vincoli per 12 mesi 2 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo

per i primi 12 mesi con apertura entro il 30/09/2024, poi 3,95 €/mese ma azzerabile o riducibile al minimo carta di debito con canone di 9,95 €/anno

con canone di 9,95 €/anno prelievo di contante da ATM superiore a 99 € in tutte le banche in Italia

bonifico SEPA online gratuito

conto deposito svincolabile con tasso del 3% lordo per 12 mesi 3 Revolut Standard di Revolut canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelievo di denaro all’estero senza commissioni fino a 200 €

bonifici istantanei gratuiti

trasferimento di denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 € mensili

Analizziamo qui di seguito le principali caratteristiche di tre conti correnti cointestati a zero spese selezionati dal comparatore di SOStariffe.it a giugno 2024:

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio Più è una soluzione vantaggiosa se stai cercando un conto bancario cointestabile. Conto Corrente Arancio Più di ING ha un canone di 5 euro al mese, ma questo costo è azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. Questo conto include gratuitamente anche:

carta di debito Mastercard con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa;

pagamenti tramite CBILL e pagoPA;

bonifico ordinario SEPA e bonifico istantaneo SEPA;

carta di credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro al mese;

con plafond di 1.500 euro al mese; carta prepagata Mastercard;

pagamenti di bollettini postali;

principali pagamenti MAV, F24, RAV.

In promozione fino al 20 luglio 2024, insieme a Conto Corrente Arancio Più, puoi anche beneficiare di “Conto Arancio”, il conto deposito senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interesse al 3% lordo annuo per 12 mesi.

Conto Fineco di FinecoBank

Cointestabile e conveniente è anche il Conto Fineco di FinecoBank, che prevede un canone gratuito per 12 mesi se lo si apre entro il 30 settembre 2024, mentre il canone è gratuito sempre per gli Under 30. Dopo i primi 12 mesi, il canone previsto è di 3,95 euro al mese, ma azzerabile con:

accredito di stipendio o pensione;

servizi di consulenza evoluta valorizzato maggiore/uguale a 20.000 euro;

Credit Lombard e fido sui titoli;

un patrimonio di risparmio gestito maggiore di 40.000 euro;

un fondo pensione con versamento annuo maggiore/uguale a 1.000 euro;

4 trading nel mese.

Questa offerta di Conto Fineco si caratterizza anche per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo senza costi per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifico in area SEPA online senza commissioni;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

carta di credito Fineco Card Credit Monofunzione facoltativa, con fido mensile di 1.600 euro e canone annuo di 19,95 euro.

Con il conto deposito svincolabile CashPark si beneficia di un tasso di interesse del 3% annuo lordo a 12 mesi. Si possono svincolare le somme depositate e ottenerne la disponibilità entro 32 giorni senza perdere gli interessi. Importo minimo 1.000 euro.

Anche se non è completamente a zero spese (per via del canone annuale della carta di debito che non può essere azzerato), il Conto Fineco rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un conto cointestato. Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

Conto Revolut Standard

Il conto corrente online e la carta inclusa in Revolut Standard sono gratuiti per sempre e cointestabili. Quello dell’app Revolut è un conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici e i nuovi clienti hanno in omaggio 3 mesi del piano Premium con apertura entro il 31 dicembre 2024. Passato questo periodo, possono o sottoscrivere il pacchetto Premium, o tornare al pacchetto Standard. Quest’ultima versione base, che è cointestabile, si caratterizza per:

possibilità di eseguire e ricevere pagamenti, condividendo le spese in 160 Paesi ;

; prelievi da ATM gratuiti in tutto il mondo, con un “tetto” mensile di 200 euro ; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; oltre questa soglia si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione;

fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione; stop agli abbonamenti indesiderati;

premi esclusivi e risparmi sui propri acquisti;

10% di cashback sulle prenotazioni dei soggiorni vacanze;

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario.

A proposito della versione Premium di Revolut, puoi provarla gratuitamente. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 9,99 euro al mese ma (come detto sopra) è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine di questo periodo promozionale, puoi decidere se passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure continuare con il piano Premium.

Per maggiori dettagli sull’offerta Revolut clicca al link qui sotto:

