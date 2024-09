Scopri le nuove offerte TIM mobile per già clienti . Potete avere anche Giga illimitati in 5G Ultra con priorità di accesso alla rete per tutta la famiglia e uno sconto sulla rete fissa

TIM ci tiene che i propri clienti siano soddisfatti del loro servizio di telefonia mobile e quindi gli propone sempre nuove offerte TIM mobile per venire incontro alle loro esigenze. Chi ha già una SIM può accedere a vantaggi come uno sconto sulla rete fissa e per i clienti convergenti ci sono Giga illimitati in 5G Ultra per tutta la famiglia.

Non si possono poi non citare i tanti vantaggi del programma TIM Party. Più si è fedeli all’operatore più i premi diventano ricchi. Oggi ad esempio si può accedere a uno sconto del 15% su tutti i prodotti ufficiali della Nazionale o partecipare un concorso per vincere lo showcase o un meet&greet con Big Mama o Clara.

Le offerte TIM mobile per chi è già cliente di giugno 2024

Le offerte TIM mobile già clienti Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) TIM Young (solo under 25) 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 150 in 5G Ultra con TIM Ricarica Automatica TIM Mobile 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Ultra

Anche i già clienti possono passare alle nuove offerte TIM mobile. L’operatore nei giorni scorsi ha infatti rinnovato la sua proposta di tariffe 5G. Se ancora non siete passati al nuovo standard, potrete navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche italiane. Con il 5G Ultra è stata poi introdotta la priorità di accesso alla rete di TIM. In alternativa si può attivare l’opzione 5G On da 5 euro al mese.

TIM ora permette di acquistare un’eSIM anche online al costo di 10 euro e per l’attivazione dell’offerta si può effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità. Riceverete l’apposito QR Code per scaricarla sul telefono via email. I già clienti a giugno possono quindi passare alle seguenti tariffe direttamente dall’area privata MyTIM:

TIM Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G Ultra

18 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 14,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica. Il contributo per l’attivazione è di 19,99 euro mentre la SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Si può inoltre arricchire l’offerta con una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 2,99 euro in più al mese

a 2,99 euro in più al mese 100 GB in più al mese a 3,99 euro in più al mese

a 3,99 euro in più al mese 100 GB su Google One a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 3,99 in più al mese

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G Ultra con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha meno di 25 anni e se convincete un amico a passare a TIM Young 5G potrete ricevere fino a 30 euro di bonus. Anche questa tariffa si può personalizzare con apposite opzioni aggiuntive:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number a 99 cent in più al mese

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

Se siete clienti di TIM per la connessione di casa e il mobile con l’attivazione di TIM Unica Power avete Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e altri vantaggi come 6 GB in più al mese per il roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone, 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi si rinnova a 6,99 euro al mese) e TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, attivandola entro il 27/7/24.

A tutte le offerte TIM mobile potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo con spedizione gratuita. Per il pagamento si può richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. Se avete la rete fissa con TIM potete anche addebitare le rate direttamente in bolletta. Per alcuni modelli è previsto anche il ritiro in oltre 200 negozi in Italia.

Con TIM potete acquistare iPhone 15 a partire da 29 euro al mese per 30 rate e se poi date in permuta un vecchio dispositivo (iPhone X o superiore del valore minimo di 60 euro) con TIM Rivaluta Smartphone entro il 30/6/24 grazie alla promo Supervaluta avrete una ulteriore supervalutazione di 90 euro. Potrete quindi avere iPhone 15 al costo di 26 euro al mese per 30 rate. Samsung Galaxy S24 invece è disponibile a partire da 27 euro al mese per 30 rate.

Sconto sulla rete fissa per chi è già cliente mobile a giugno 2024

Caratteristiche della rete fissa TIM WiFi Casa Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 29,90 €/mese

24,90 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile 29,90 €/mese con offerta TV Attivazione Gratis fino al 27/7/24

39,90 mese per offerta TV

Chi ha attivato un’offerta TIM mobile può inoltre usufruire di uno sconto di 5 euro al mese per l’attivazione della sua offerta fibra ottica. L’operatore vi permette di avere una connessione senza limiti in FTTH (Fiber to the Home), quindi con un collegamento diretto al modem finale dell’utente, in oltre 1.500 Comuni in tutto il Paese. Il modem incluso è studiato per ridurre al minimo le interferenze e permettere a tutti i membri della famiglia di navigare alla massima velocità anche con più connessioni contemporanee. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è 29,90 euro al mese o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile o che passano a TIM da un altro operatore. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online.

Al prezzo di 29,90 euro al mese, invece di 44,98 euro al mese, potete aggiungere anche un abbonamento a TIMVISION e vedere film, serie TV, produzioni originali e il meglio della programmazione di Mediaset dell’ultima settimana insieme a un piano Standard con pubblicità di Disney+ e Netflix, Amazon Prime. Il TIMVISION Box è incluso in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’attivazione in questo caso diventa di 39,90 euro.

