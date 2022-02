Le migliori offerte fibra ottica a Febbraio 2022

La migliore offerta fibra ottica è quella che permette di navigare alla massima velocità senza cadute improvvise e con un tempo di risposta della rete ridotto al minimo. Oggi la maggior parte degli operatori sceglie poi di includere nelle proprie offerte fibra ottica anche il modem e altri servizi accessori come le chiamate da fisso. In ogni caso come prevede la delibera AGCOM è sempre possibile scegliere di utilizzare un router di cui si è già in possesso.

Migliore offerta fibra ottica: le proposte di febbraio degli operatori

La migliore offerta fibra ottica è attualmente quella che prevede una connessione con la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Grazie al collegamento diretto al modem finale dell’utente è possibile raggiungere una velocità media fino a 1 Gigabit al secondo in download con una latenza ridotta al minimo. Alcuni operatori permettono di collegarsi a reti ancora più avanzate per navigare anche fino a 2,5 Gigabit al secondo o 10 Gigabit al secondo con l’offerta smerimentale TIM Magnifica, disponibile però solo in 11 Comuni selezionati. In alternativa si può scegliere la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet), che permette di navigare fino a 100/200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. La tipologia di connessione dipende in primis dalla copertura. Per verificarla gratis potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. IliadBox

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in download e fino a 700 Mbps in upload

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali

Segreteria telefonica

Iliad Box in comodato d’uso gratuito

L’offerta Iliad ha un costo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente per il mobile con attivo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, altrimenti 23,99 euro al mese per sempre. Il costo di installazione è di 39,99 euro. Al momento della registrazione sul sito o in ogni momento dall’Area Personale fibra è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese ciascuno. E’ possibile passare a Iliad mantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?”.

2. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 2,5 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate illimitate da fisso (solo online)

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta Vodafone ha un costo di 24,90 euro al mese senza vincoli di durata fino al 17/2/22, poi 29,90 euro al mese, e non prevede attivazione. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi l’utente dovrà restituire la Vodafone Station. Il costo di disattivazione della linea è di 28 euro.

La Vodafone Wi-Fi 6 Station è pensata per offrire una maggiore velocità e stabilità del segnale per ogni dispositivo collegato alla rete oltre ad ampliare la copertura a ogni angolo della casa riducendo le interferenze con i router dei vicini. Tutto questo è possibile grazie alle 8 antenne e alla tecnologia BSS Coloring integrate. E’ possibile connettere fino a 120 dispositivi contemporaneamente.

Il Wi-Fi optimizer consente di:

Ottimizzare la connessione nel tempo per tutti i dispositivi collegati

Garantire una tenuta e di lunga durata del segnale senza cadute

Erogare per tutti i dispositivi la migliore velocità in base ai consumi

Adattare automaticamente le prestazioni del router ai device connessi contemporaneamente

3. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta Sky ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro (gratuita per i clienti Sky da più di 6 anni). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

Il modem Sky WiFi Hub si adatta ai comportamenti dell’utente e all’ambiente per garantire sempre la massima velocità di navigazione e stabilità del segnale wireless. Il router è dotato di 8 antenne integrate ed è Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) per minimizzare le interferenze e raggiungere ogni angolo della casa. Al modem è possibile connettere fino a 100 dispositivi contemporaneamente.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

4. Ultrainternet Fibra di Tiscali

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Wi-Fi super veloce incluso

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa (96 euro rateizzate in 24 rate mensili da 4 euro già inclusi nel canone)

L’offerta di Tiscali ha un costo di 25,95 euro al mese per 24 mesi fino al 17/2/22. Dal 25° mese il prezzo sale a 29,95 euro al mese. Il costo di disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta. Al prezzo di 2 euro in più al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

5. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro fino al 8/1/22. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

6. Eolo Più

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (base)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta Eolo ha un costo di 26,90 euro al mese con installazione gratuita fino al 28/2/22. Acquistando i pacchetti opzionali e a seconda della copertura con l’opzione Ultra velocità si può navigare fino 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload con la rete FWA oppure fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. Alla tariffa è possibile aggiungere:

+Intrattenimento con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con , poi con pagamento bimestrale +Studio e Lavoro con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con , poi con pagamento bimestrale +Sicurezza con Antivirus e Parental control con primo mese gratuito , poi 3 euro al mese con pagamento bimestrale

con Antivirus e Parental control con , poi con pagamento bimestrale Promo Tutto incluso (+Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza ) con primo mese gratuito , poi 10 euro al mese con pagamento bimestrale

, poi con pagamento bimestrale Ripetitore Wi-Fi a 3 euro al mese

a 3 euro al mese Installazione rapida entro 5 giorni lavorativi a 49,90 euro

7. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

L’offerta WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese per 48 mesi fino al 27/12/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 28,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Nel pacchetto è anche inclusa la Super Assistenza per la prima configurazione da parte di AnyTech365. Il servizio è attivo gratuitamente al numero 03211780051 tutti i giorni dalle 9 alle 21.

8. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

WOW Space incluso (spazio di archiviazione illimitato nel cloud)

L’offerta Fastweb ha un costo di 28,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese.

Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese

9. TIM Premium Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta TIM ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

10. Illumia Wi-Fi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Fritz!Box 7530 gratuito per 12 mesi (solo online, poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia ha un costo di 29,90 euro al mese per 24 mesi. Chi è già cliente dell’operatore per Luce o Gas la spesa è di 26,90 euro al mese o di 24,90 euro al mese per chi ha sottoscritto entrambe le forniture. L’attivazione è di 29,90 euro invece di 49,90 euro.

