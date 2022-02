TIM premium: le migliori offerte per i clienti di Febbraio 2022

TIM Premium : scopri le offerte fibra ottica per navigare da 1 Gbps fino a 10 Gbps in alcuni Comuni. In alternativa si può scegliere FWA o ADSL

TIM Premium comprende oggi tutta la famiglia di offerte Internet casa di TIM. A seconda della copertura è possibile accedere a diverse tipologie di connessione. Con le offerte fibra ottica si può navigare da 1 Gigabit al secondo in download su rete FTTH (Fiber to the Home), disponibile in oltre 200 Comuni italiani, fino a 10 Gigabit al secondo con la nuova tecnologia GPON ma solo in 11 città. In alternativa è possibile collegarsi alla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Le offerte TIM Premium possono poi essere ulteriormente personalizzate con il meglio dell’intrattenimento televisivo per guardare film, serie TV e sport anche su dispositivi mobili o, ad esempio, aggiungendo una SIM per smartphone.

Dove non arriva la fibra ottica si può attivare l’offerta TIM Premium con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), in cui l’ultima parte del collegamento con il modem dell’utente è coperta tramite la rete 4G, o con ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

1. TIM Premium Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

2. TIM Premium Fibra + Offerta mobile

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

SIM mobile con minuti e SMS illimitati e 20 GB (di cui 6 GB in roaming in Ue) che diventano illimitati con TIM Unica

L’offerta ha un costo di 30,90 euro al mese. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

3. TIM Premium Fibra + TIM Unica

Chi acquista Premium Fibra ma è già cliente di TIM per la telefonia mobile può attivare gratuitamente anche TIM Unica. La promozione al costo di 29,90 euro al mese permette di avere oltre alla navigazione su rete fissa anche Gigabyte illimitati ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e 3 mesi di abbonamento a Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è anche compreso TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi, fissi e mobili, connessi alla rete. Il pagamento di tutte le linee, fissa e mobili, avviene per una maggiore comodità direttamente in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

4. TIM Premium FWA

Traffico illimitato per navigare fino a 40 Mbps in download e 4 Mbps in upload (massimo 930 GB ogni 30 giorni)

Chiamate a consumo verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto con 19 cent di scatto alla risposta (chiamate illimitate a 2 euro in più al mese)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi per i nuovi clienti)

Modem FWA Indoor od Outdoor incluso

IP Privato di default (IP pubblico dinamico gratis su richiesta)

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. E’ possibile acquistare l’opzione Super Velocità (solo con modem Outdoor) per navigare fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a 2 euro al mese con primo mese gratuito.

A seconda della copertura disponibile verrà fornito in comodato d’uso il modem Indoor Huawei B818 o quello Outodoor ZTE MF258A. Il primo è autoinstallante e dispone di 2 porte LAN Giga Internet, porta TEL per il telefono di casa e consente di collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Per il secondo, invece, è prevista l’installazione da parte di un tecnico specializzato di TIM al costo di 99 euro rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Il modem è dotato di 3 porte Giga Ethernet (di cui cui una WAN & PoE), tecnologia LTE Cat. 12 e permette di collegare fino a 32 dispositivi contemporeamente. La mini-SIM inclusa è nel formato 2FF. L’utente può recedere in ogni momento dall’offerta sostenendo un costo di disattivazione della linea di 25 euro.

5. TIM Premium Fibra con TIMVISION Gold

TIMVISION: film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni ed Eurosport Player incluso per 12 mesi

film e serie TV italiani e internazionali oltre a cartoni animati e produzioni originali. Il pacchetto comprende anche il meglio dei contenuti tramessi da negli ultimi 7 giorni ed incluso per 12 mesi DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , UEFA Women’s Champions League , alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine oltre ai canali tematici di Inter e Milan . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , , alcuni match di e oltre ai di e . La programmazione dell’app comprende anche altri sport oltre al calcio come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

– le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Netflix – piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea

– piano standard per la visione di film, serie TV, cartoni animati, documentari e produzioni originali in HD e su due dispositivi in contemporanea Disney+ – serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star

– serie e film per gli adulti e per i più piccoli tutte le produzioni di e Voucher omaggio Premium Pack Leghe Fantacalcio Serie A TIM

Premium Fibra con TIMVISION Gold ha un costo di 29,90 euro al mese più 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile. Nel caso in cui si registrino problemi allo streaming è stato predisposto un canale di backup sul digitale terrestre in HD al 409.

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVBT2, il cui switch è iniziato ufficialmente questa settimana, e consente anche consultare la di guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si può accedere ai propri contenuti preferiti, meteo e le news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.

6. TIM Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (incluso per 12 mesi)

Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport ha un costo di 29,90 euro al mese più 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

7. TIM Premium Fibra più TIMVISION

L’offerta consente di aggiungere al costo della rete fissa (29,90 euro al mese) diversi pacchetti per tutti i gusti:

TIMVISION con Disney+: TIMVISION + TIMVISION Box e Disney+ a 9,99 euro al mese invece di 15,98 euro al mese senza vincoli

TIMVISION con Netflix: TIMVISION + TIMVISION Box e Netflix piano standard a 14,99 euro al mese invece di 19,98 euro al mese senza vincoli. In alternativa si può avere un piano Premium Netflix per guardare i contenuti anche in Ultra HD su fino a quattro schermi in conteporanea al costo di 18,99 euro al mese invece di 24,98 euro al mese.

TIMVISION Intrattenimento: TIMVISION + TIMVISION Box, Disney+ e Netflix piano standard a 19,99 euro al mese invece di 28,98 euro al mese senza vincoli. E’ possibile passare a un piano Netflix Premium con UHD/4K e visione su 4 schermi in contemporanea al costo di 4 euro al mese aggiuntivi. Per farlo basta contattare il Serizio Clienti al 187, recarsi in un negozio TIM o collegarsi al sito ufficiale di Netflix.

8. TIM Executive

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

Modem TIM Hub+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

9. TIM Premium

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload

Modem TIM Hub+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali (solo online)

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 10 euro per 24 mesi)

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

L’offerta ha un costo di 34,90 euro al mese. A partire dal 4/2/22 sarà possibile effettuare gratuitamente il passaggio alla fibra ottica fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. In caso di disattivazione o passaggio ad altro operatore è previsto un addebito rispettivamente di 30 euro e 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Con il Wi-Fi 6 Certificato si ha la certezza di un segnale wireless ottimizzato per tutti gli ambienti della casa e sicurezza con la tecnologia TIM TS+.

TIM Quality Care consente invece di richiedere un bonus di 5 euro se non soddifatti dall’assistenza fornita dall’operatore chiamando il 187 e a breve anche dall’app MyTIM. Il bonus verrà inserito nella prima fattura utile dalla data della richiesta ed è possibile richiedere il contributo una volta al mese per un massimo di 6 volte l’anno.

TIM Safe Web Plus garantisce protezione a tutti dispositivi connessi alla rete mobile dell’operatore e include:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Verifica della pericolosità di un sito prima ancora di collegarsi

Parental control (livello di sicurezza alto, medio e basso), definizione delle fasce orarie consentite alla navigazione, ricerca sicura sui motori di ricerca, blocco dei siti proibiti

Report mensile sulle minacche bloccate

Le impostazioni d TIM Safe Web Plus possono essere modificate su on.tim.it/safeweb dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali MyTIM. Il servizio è attivo solo sotto rete di TIM e si può disattivare dall’app MyTIM, accedendo all’Area Personale MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187 o il numero gratuito 40916.

10. TIM Magnifica

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 10 Gigabit al secondo in download e 2 Gigabit in upload

Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta

Modem 10 GB

Magnifica Backup

Wi-Fi certificato 360°

Safe Web Plus

TIM Quality Care

TIM Prima Classe

L’offerta ha un costo di 49,90 euro al mese e attivazione gratuita. E’ possibile recedere dall’offerta in ogni momento senza penali ma restituendo il Modem Mobile. Cessando l’offerta o alla conclusione della sperimentazione si dovrà restituire anche il modem 10 GB comprensivo di terminazione ONT, che può comunque essere acquistato a 99 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

TIM Prima Classe offre accesso prioritario al Servizio Clienti 187 per qualsiasi richiesta dal lato tecnico, amministrativo o commerciale. Il servizio è disponibile dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 (festivi esclusi). Inoltre, è possibile richiedere al 187 anche un appuntamento personalizzato in oltre 800 negozi TIM.

Con Magnifica Backup è infine possibile navigare su rete mobile in caso di malfunzionamento di quella fissa grazie a un apposito Modem Mobile, fornito in comodato d’uso gratuito, e ritirando una TIM Card presso un negozio dell’operatore indicato dallo stesso.

La tariffa è disponibile fino al 27/2/22 (salvo prolungamenti da parte dell’operatore) per chi è raggiunto da un collegamento FTTH-XGS-PON nei Comuni di:

Taranto

Brindisi

Milano

Torino

Roma

Napoli

Bologna

Firenze

Trieste

Cagliari

Trento

