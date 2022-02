Pensioni marzo 2022: quando arriva l'accredito

Pensioni marzo 2022: sono ancora oggi tanti i pensionati che ancora oggi vanno in Posta per ritirare la pensione. Anche per il 2022, le pensioni pagate in contanti si possono prelevare in anticipo, sulla base di un calendario ben preciso.

Questo è quello che si legge nell’ordinanza del 21 gennaio 2022 della Protezione civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio scorso. Vediamo di seguito come funzionerà per il mese di marzo 2022.

Ricordiamo che, nel caso in cui si avesse una pensione di importo superiore a 1.000 euro non sarà possibile recarsi presso un Ufficio Postale per ritirarla in contanti, ma dovrà essere accreditata su un conto corrente (bancario o postale), o su altri strumenti di accredito, come per esempio le carte conto con IBAN.

Nell’ordinanza di cui sopra si legge infatti che “Si legge infatti nell’ordinanza in GU che per consentire “a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli […] in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili […] di competenza del mese di febbraio 2022, è anticipato dal 26 gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 e di competenza del mese di marzo 2022 è anticipato dal 23 febbraio 2022 al 1° marzo 2022”.

Non è stato ancora fissato un calendario ben preciso, ma è stato reso noto il periodo di erogazione, che sarà, dunque, compreso tra il 23 febbraio 2022 e il 1° marzo 2022. Sulla base di quanto accaduto nei mesi scorsi, è possibile stilare un ipotetico calendario (sul quale si attendono conferme ufficiali).

Eccolo indicato nella tabella che segue.

Data ritiro pensioni in contanti alla Posta Lettere dell’alfabeto mercoledì 23 febbraio cognome con iniziali da A a B giovedì 24 febbraio cognome con iniziali da C a D venerdì 25 febbraio cognome con iniziali da E a K sabato 26 febbraio cognome con iniziali da L a O lunedì 28 febbraio cognome con iniziali da P a R martedì 1° marzo cognome con iniziali da S a Z

Quali sono i casi in cui è previsto il ritiro a domicilio

Anche per il mese di marzo 2022, sono state previste le pensioni a domicilio, ovvero un servizio dedicato agli over 75 e nato dalla Convenzione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri.

In pratica, i pensionati che hanno un’età pari o superiore a 75 anni potranno delegare il ritiro della pensione ai Carabinieri, che la consegneranno direttamente presso la loro abitazione.

Chi è titolare di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution avrà invece la possibilità di prelevare la pensione presso gli oltre 7.000 ATM Postamat distribuiti sul territorio nazionale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Pensioni marzo 2022: aumento

Le pensioni 2022 dovrebbero essere soggette a una rivalutazione calcolata a partire da un tasso pari all’1,6%, mentre nel 2023 dovrebbe arrivare un nuovo conguaglio, con una rivalutazione pari all’1,9%.

Nel frattempo, potrebbero esserci delle conseguenze nel calcolo della pensione netta al lordo, derivanti dalle nuove aliquote IRPEF e dalle detrazioni sulla base delle modifiche della legge di bilancio 2022.

Le aliquote IRPEF 2022 introdotte dalla riforma fiscale sono le seguenti:

23% sino a 15.000 euro;

25% sopra i 15.000 ma sotto i 28.000 euro;

35% tra 28.000 e 50.000 euro:

43% per importi maggiori a 50.000 euro.

Conti correnti per pensionati

Nell’ipotesi in cui fossi tra i pensionati che ricevono la pensione direttamente sul conto corrente e fossi alla ricerca di una soluzione per risparmiare, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo e che sono state individuate con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

Si tratta delle proposte di:

Unicredit;

ING Direct;

Widiba;

Crédit Agricole.

Conto corrente per pensionati Unicredit

Il conto corrente My Genius di Unicredit si caratterizza per la gratuità del canone mensile di gestione. Tra le novità del nuovo anno, c’è la possibilità di partecipare alla manifestazione a premi mista Buoni e Super Buoni.

Qualora non si fosse già titolari di conto corrente UniCredit/Buddybank, e/o Genius Card, del servizio di Banca Multicanale, e/o altre carte del gruppo UniCredit, sarà possibile aprire online il conto My Genius in pochi passaggi, anche con un selfie che serve a identificarsi.

L’apertura online prevede anche la sottoscrizione del servizio di Banca Multicanale e della carta di debito internazionale. È bene sapere che l’operatività del servizio di Banca via Internet per i movimenti in uscita è limitata a 1.500 euro al mese qualora:

il conto fosse stato aperto con l’identificazione tramite selfie;

o con bonifico SEPA da banche online.

Sarà comunque possibile eliminare il limite depositando lo specimen di firma in Filiale. Per le identificazioni con bonifico SEPA da banca fisica, invece, il limite è lo standard di prodotto.

Clicca sul link per saperne di più.

Conto corrente per pensionati ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – chiamato conto corrente Arancio – si caratterizza per la seguente proposta: se attivato entro il 31 marzo 2022, prevede la gratuità del canone mensile e della carta di credito per un intero anno.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, sicuro e conveniente, caratterizzato da:

l’assenza del canone mensile di gestione;

la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online gratuiti;

il costo del singolo assegno gratuito.

Clicca sul link per saperne di più se sei interessato alla proposta di ING Direct

Conto corrente per pensionati Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per un periodo di 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include:

i bonifici online gratuiti;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di pagare tramite Google Pay.

Clicca sul link per saperne di più sul conto digitale Widiba

Tra le peculiarità, troviamo la possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

Conto corrente per pensionati Crédit Agricole

Il conto corrente online a canone zero di Crédit Agricole si caratterizza per:

l’assenza del canone mensile di gestione;

i bonifici online gratuiti.

L’utilizzo di questa carta di pagamento online permette di ricevere in cashback fino a 100 euro in buoni regali Amazon. Nello specifico, si potranno ricevere:

1 buono da 50 euro se si spendono 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto;

2 buoni da 50 euro se si spendono 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Sarà possibile richiedere direttamente online anche una MasterCard debit con canone gratuito, così come una carta di credito con una canone annuale molto conveniente.

Clicca sul link per saperne di più

Infine, se non si vuole sottoscrivere un conto corrente (a prescindere dalle motivazioni) sarà possibile anche accreditare la pensione su una carta conto con IBAN, soluzione a costo zero, molto facile da ottenere e che permette di eseguire la maggior parte delle operazioni bancarie tipiche di un conto.