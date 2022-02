Velocità di connessione a confronto: i migliori provider di Febbraio 2022

Per scegliere la migliore offerta Internet casa è necessario analizzare con attenzione le varie proposte degli operatori di telefonia presenti sul mercato italiano. Uno dei parametri chiave nella scelta riguarda la velocità di connessione . È necessario, infatti, che l'offerta scelta garantisca la possibilità di sfruttare al massimo la miglior tecnologia disponibile presso l'indirizzo di casa dove verrà attivata la connessione. Vediamo quali sono le tecnologie e le relative velocità di connessione disponibili e come fare ad individuare i migliori provider con le offerte di febbraio 2022.

La scelta della migliore offerta Internet casa dipende da vari fattori. Tra gli elementi da considerare per individuare i migliori provider del momento a cui affidarsi per la connessione di casa troviamo il costo mensile dell’offerta (e tutti gli altri aspetti commerciali come l’eventuale costo di attivazione, il modem e gli altri servizi inclusi). C’è però un altro parametro da considerare. Si tratta della velocità di connessione. Tale parametro è strettamente legato alla tecnologia disponibile all’indirizzo di casa.

Velocità di connessione Internet casa: le tecnologie disponibili

Per connettersi ad Internet da casa è possibile sfruttare varie tecnologie per la connessione. Tra queste troviamo:

la fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) che consente l’accesso ad Internet tramite una rete al 100% in fibra ottica; questa tecnologia permette di navigare fino a 1.000 Mega in download anche se, in alcune aree, sono già disponibili connessioni fino a 2.500 Mega, 5.000 Mega o anche 10.000 Mega in download

(Fiber to the Home) che consente l’accesso ad Internet tramite una rete al 100% in fibra ottica; questa tecnologia permette di navigare fino a 1.000 Mega in download anche se, in alcune aree, sono già disponibili connessioni fino a 2.500 Mega, 5.000 Mega o anche 10.000 Mega in download la fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) che consente l’accesso ad Internet tramite una connessione in fibra ottica fino all’armadio stradale e successivamente, fino all’abitazione dell’utente, in rame; la velocità massima è di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

(Fiber to the Cabinet) che consente l’accesso ad Internet tramite una connessione in fibra ottica fino all’armadio stradale e successivamente, fino all’abitazione dell’utente, in rame; la velocità massima è di 200 Mega in download e 20 Mega in upload l’ ADSL che prevede una connessione interamente in rame con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

che prevede una connessione interamente in rame con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload le tecnologie Internet wireless tra cui c’è la FWA (Fixed Wireless Access) che consentono l’accesso ad Internet in modalità wireless, senza un collegamento via cavo con la centralina dell’operatore

La stragrande maggioranza degli operatori attivi in Italia offre la connessione Internet casa tramite fibra ottica FTTH. In alcuni casi, inoltre, viene offerta la possibilità di accedere alla fibra mista FTTC nel caso in cui la fibra FTTH non sia disponibile. Nelle aree dove non sono attivabili la fibra FTTH e la fibra mista FTTC, invece, è possibile accedere ad Internet tramite rete ADSL oppure tramite rete FWA (tecnologia proposta solo da alcuni operatori).

Come misurare la velocità di connessione

Per verificare la necessità di cambiare operatore ed attivare una nuova offerta fibra ottica è consigliabile effettuare un test della velocità di connessione in modo da misurare l’effettiva velocità della propria connessione, sia per quanto riguarda il download che per quanto riguarda l’upload ed il tempo di latenza. Tale misurazione può essere eseguita facilmente tramite lo speed test di SOStariffe.it.

Se i risultati dello speed test dovessero essere di gran lunga inferiori ai dati dichiarati dal proprio operatore per quanto riguarda la velocità massima della connessione, la scelta di cambiare provider sarà quasi obbligata. In questi casi, bisognerà analizzare tutte le opzioni a propria disposizione per poter scegliere con la massima precisione l’offerta giusta da attivare.

Le migliori offerte fibra ottica di febbraio 2022

Per un quadro completo sulle migliori offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure l’App di SOStariffe.it. Di seguito andiamo ad analizzare quelle che sono le tariffe fibra più convenienti del momento tenendo in considerazione sia la velocità di connessione che il costo.

Fibra Aruba

Tra le migliori offerte fibra ottica di febbraio 2022 troviamo le proposte di Aruba. L’operatore, una delle più recenti novità del mercato di telefonia fissa in Italia, mette a disposizione degli utenti l’offerta Fibra Aruba Promo. Tale offerta include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega. Il costo è di 17,69 euro al mese per 12 mesi (poi 26,47 euro al mese). Il modem è disponibile al costo di 2,20 euro in più al mese.

La seconda proposta dell’operatore è Fibra Aruba All-In Promo che include la linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione FTTH senza limiti fino a 1.000 Mega in download. In questo caso, il canone mensile è di 19,89 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese). Il modem Wi-Fi è incluso nel prezzo. Per entrambe le offerte l’attivazione è gratuita e non ci sono vincoli. In caso di disdetta, infatti, è previsto il solo pagamento del contributo di disattivazione di 20 euro una tantum.

Da notare che le offerte fibra di Aruba includono la funzione Stop & Go che consente di mettere in pausa la fibra per 30 giorni, durante un periodo di inutilizzo, senza alcun costo aggiuntivo e ottenendo un risparmio su di una mensilità dell’abbonamento che non sarà dovuta. Per attivare una delle offerte Aruba è possibile seguire il link qui di sotto:

Internet Unlimited di Vodafone

Una delle migliori offerte Internet casa del mese di febbraio viene proposta da Vodafone. Si tratta di Internet Unlimited. L’abbonamento che l’operatore mette a disposizione dei nuovi clienti include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download.

In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Tramite rete ADSL, invece, la velocità massima è di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. L’offerta proposta da Vodafone presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Da notare che Internet Unlimited è disponibile anche in versione Netflix Edition. In questo caso, infatti, all’abbonamento si somma una sottoscrizione Netflix (piano Standard con possibilità di passare al piano Premium al costo di 4 euro in più). L’abbonamento con Netflix incluso presenta un costo di 34,90 euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione e il modem Wi-Fi sono gratis.

Le proposte di Vodafone possono essere arricchite scegliendo la Vodafone TV, disponibile come opzione. In questo caso, Vodafone TV con NOW Entertainment e 12 mesi di Amazon Prime presenta un costo di 12 euro al mese. In alternativa, è possibile attivare Vodafone TV Sport con NOW Sport, sempre al costo di 12 euro al mese oltre al costo dell’abbonamento. Per attivare e personalizzare le offerte di Vodafone per la connessione di casa è possibile sfruttare la procedura online qui di seguito:

Super Fibra di WINDTRE

Per la connessione di casa è possibile puntare anche su Super Fibra di WINDTRE. L’abbonamento proposto dall’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download. In caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, WINDTRE mette a disposizione un anno di Amazon Prime gratis (valido anche per i già clienti Amazon Prime). Super Fibra presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro al mese per 48 mesi). Per i già clienti WINDTRE di rete mobile, inoltre, il canone mensile è scontato a tempo indeterminato a 22,99 euro al mese.

L’offerta di WINDTRE è attivabile direttamente online:

