TIM smartphone a rate: le promozioni di Febbraio 2022

TIM smartphone a rate : scopri come avere un telefono di gamma al giusto prezzo con l'operatore. Servono infatti particolari condizioni per il pagamento a rate

TIM permette di scegliere tra tantissimi modelli di smartphone da acquistare in associazione alle sue offerte di telefonia mobile. A listino, ad esempio, sono disponibili i nuovi iPhone 13 di Apple, dotati del nuovo processore proprietario A15 Bionic e di tripla fotocamera principale, in tutte le diverse varianti (Mini, Pro e Pro Max). Chi preferisce i dispositivi Android con le offerte smartphone incluso di TIM può scegliere tra i modelli top di gamma di brand internazionali come Samsung, Xiaomi e OPPO. Se avete attivato un’offerta 5G potete anche trovare cellulari che supportano l’ultimo standard per reti mobili a prezzi abbordabili. Le offerte TIM smartphone a rate però sono però riservate a una particolare categoria di clienti.

TIM smartphone a rate: le promozioni di febbraio

TIM permette di acquistare un telefono pagando in un’unica soluzione anche senza registrare un account MyTIM. Per accedere alle offerte TIM smartphone a rate si deve invece essere clienti dell’operatore non solo per il mobile ma anche per la linea fissa. Per quanto riguarda la telefonia mobile, il provider offre un’ampia scelta di tariffe con tanti Gigabyte per navigare anche in 5G, assistenza dedicata e specifiche per i giovani.

Essere clienti TIM per fisso e mobile permette di attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 linee), 3 mesi di Disney+ inclusi (poi 9,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete. Il pagamento delle offerte mobile e di quella fissa avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Per chi ha già attiva una linea una fissa con l’operatore e vuole attivare anche un’offerta mobile per accedere alle offerte TIM smartphone a rate è disponibile una promozione dedicata:

1. TIM Super Fix

Minuti e SMS illimitati

5 GB per navigare in Internet (illimitati con TIM Unica)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ma con primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare con carta di credito o direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna.

Nel piano è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Confronta le offerte di TIM »

I modelli tra cui scegliere per le offerte TIM smartphone a rate sono:

Samsung Galaxy A12 New – 3 euro al mese in 30 rate

OPPO Reno6 5G – 7 euro al mese in 30 rate

OPPO A74 5G – 5 euro al mese in 30 rate

iPhone 13 Mini – 32 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 28 euro al mese in 30 rate

Xiaomi 11 Lite 5G NE – 5 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy A03s – 3 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy S21 5G – 13 euro al mese in 30 rate

iPhone 13 Pro Max (offerta WOW) – 43 euro al mese in 30 rate

OPPO Find X3 Neo 5G – 17 euro al mese in 30 rate

iPhone 13 (offerta WOW) – 31 euro al mese in 30 rate

iPhone 13 Pro (offerta WOW) – 40 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 50 euro al mese in 30 rate

Xiaomi 11T 5G (esclusiva TIM) – 11 euro al mese in 30 rate

OPPO Reno6 Pro 5G – 20 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy S20 FE New – 10 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy S21+ 5G – 23 euro al mese in 30 rate

iPhone 12 Mini – 27 euro al mese in 30 rate

Xiaomi 11T Pro 5G (esclusiva TIM) – 14 euro al mese in 30 rate

Samsung Galaxy S21 FE 5G – 10 euro al mese in 30 rate

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Annunci Google

TIM smartphone a rate: le offerte di rete fissa

TIM permette di scegliere tra diverse offerte Internet casa a seconda della copertura disponibile nel proprio Comune. Con le offerte fibra ottica è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download con la FTTH (Fiber to the Home). In alternativa è disponibile la fibra ottica misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dall’abitazione dalla cabina stradale. Dove non arriva la fibra ottica si può scegliere tra le offerte FWA (Fixed Wireless Access) o ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento di SOStariffe.it.

2. Premium Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

Attiva Premium Fibra »

L’offerta può essere ulteriormente personalizzata con i pacchetti dedicati all’intrattenimento televisivo. La promozione base chiamata TIMVISION Calcio e Sport comprende i film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali di TIMVISION insieme a DAZN (tutta la Serie A e B e tanti altri sport) e 12 mesi di Infinity+ (Champions League). Il pacchetto TIMVISION Gold aggiunge un abbonamento standard a Netflix e Disney+.

TIMVISION Calcio e Sport è gratuito fino al 31/3/22, poi 19,99 euro a mese fino al 30/9/22 e 29,99 euro al mese dall’1/10/22. L’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Premium Fibra con TIMVISION Calcio e Sport »

TIMVISION GOLD ha un costo di 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Premium Fibra con TIMVISION Gold »

Il TIMVISION Box è il decoder che permette non solo di guardare TIMVISION ma anche di accedere alle app più popolari come Disney+, Netflix, Prime Video, Youtube e a quelle di Google Play grazie al sistema operativo Android TV anche se non si dispone di una smart TV e su dispositivi mobili (smartphone e tablet iOS e Android). La visione è in Full HD su massimo due terminali in contemporanea. I contenuti si possono scaricare per una visione offline anche su telefono o tablet.

Il TV box è poi compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2, il cui switch è iniziato ufficialmente da qualche mese, e consente anche di consultare la guida TV avanzata e navigare fra i programmi in onda e on demand. Con Chromecast integrato si può trasmettere video e musica dal telefono alla TV mentre con i comandi vocali si richiede la visione dei propri contenuti preferiti, meteo e news del giorno utilizzando solo la voce. Per seguire lo stato di consegna del TIMVISION Box basta accedere all’Area Clienti MyTIM sul sito o all’app MyTIM.