Conto corrente cointestato: le soluzioni di febbraio 2022

Il conto corrente cointestato è una soluzione alla quale ricorrere in tante occasioni, per esempio per gestire un conto corrente condiviso con uno o più figli, oppure con il proprio partner. Vediamo allora cos’è e come funziona, quali sono le diverse tipologie esistenti e le soluzioni più convenienti per risparmiare online .

Come suggerisce lo stesso nome, il conto corrente cointestato non è altro che un conto che può essere utilizzato da due o più persone, ovvero quelle che lo hanno sottoscritto. Ne esistono due tipologie, anche se è comunque possibile modificarne le condizioni dopo l’apertura.

Si tratta del conto a firma congiunta e di quello a firma disgiunta: a prescindere dalla tipologia, sarà necessario il deposito della firma originale delle persone alle quali viene intestato il conto.

Allo stesso modo, è anche possibile trasformare in un conto cointestato un conto corrente intestato a una sola persona, già attivo. Il conto cointestato potrà essere aperto sia alla posta, sia in banca. Il conto più conveniente rimane, comunque, il conto cointestato online.

Conto corrente cointestato a firma congiunta e disgiunta

Per quanto riguarda le differenze tra le due tipologie di conto, sono importanti e si consiglia di non ignorarle nel momento in cui si sceglie di attivare un nuovo conto corrente.

Il conto a forma disgiunta consiste nel fatto che tutti gli intestatari hanno pari diritto di operare: è ideale nel caso in cui, per esempio, una coppia non voglia aprire due conti separati, ma intenda comunque gestire in autonomia i propri introiti.

Sarà quindi possibile per entrambi, senza dover chiedere la presenza dell’altro (o degli altri intestatari) effettuare qualsiasi tipo di operazione: dall’accredito dello stipendio alla domiciliazione delle utenze, dai prelievi di contante ai bonifici.

Il conto a firma congiunta, invece, permette di portare a termine tutte le operazioni appena citate (ma anche tutte le altre, come per esempio l’emissione di assegni): chi sceglie questo conto corrente deve mettersi nell’ottica che se non ci saranno tutti i correntisti a dare l’autorizzazione ogni volta, non potrà effettuare neanche un semplice prelievo.

Come scegliere il miglior conto corrente cointestato?

Dopo aver fatto le proprie valutazioni sulla scelta della tipologia di conto corrente da sottoscrivere, sarà possibile passare alla fase concreta, ovvero alla sottoscrizione dello stesso. Il modo migliore per risparmiare è rappresentato dall’attivazione di un conto corrente cointestato online: per trovare quello più conveniente, si consiglia di confrontare i conti correnti online disponibili oggi con l’utilizzo di un comparatore.

Quello di SOStariffe.it, per esempio, permetterà di scegliere tra diverse tipologie di conto corrente bancario, come per esempio il conto corrente giovani, il conto business per le aziende, il conto corrente per pensionati. Tutte queste tipologie di conto potranno essere cointestate, anche a più di 2 persone.

I punti in comune di un conto corrente online sono solitamente:

la mancanza del canone mensile di gestione, o della possibilità di azzerarlo in presenza di determinate condizioni;

la possibilità di poter controllare il conto direttamente da remoto e di poter eseguire la maggior parte delle operazioni bancarie dal proprio PC o smartphone, grazie alla presenza di un’applicazione dedicata;

l’assenza, in alcuni casi dell’imposta di bollo;

la presenza di una serie di operazioni a costo zero, tra le quali si annoverano i bonifici online e i prelievi presso gli ATM di altre banche.

Tra i migliori conti correnti da cointestare che si possono sottoscrivere oggi online ci sono quelli proposti da:

Unicredit; ING Direct; Crédit Agricole; Widiba; BBVA.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e i punti di forza che li contraddistinguono l’uno dall’altro.

1. Conto corrente online Unicredit

Quanto costa un conto corrente Unicredit all’anno? Il conto corrente online My Genius si caratterizza per la gratuità del canone mensile di gestione. Nel caso di sottoscrizione entro il 27 marzo 2022, si avranno anche:

i bonifici SEPA gratuiti;

i giroconti online gratis.

Qualora non si fosse già titolari di conto corrente UniCredit/Buddybank, e/o Genius Card, del servizio di Banca Multicanale, e/o altre carte del gruppo UniCredit, sarà possibile aprire online il conto My Genius in pochi passaggi, anche con un selfie che serve a identificarsi.

L’apertura online prevede anche la sottoscrizione del servizio di Banca Multicanale e della carta di debito internazionale. È bene sapere che l’operatività del servizio di Banca via Internet per i movimenti in uscita è limitata a 1.500 euro al mese qualora:

il conto fosse stato aperto con l’identificazione tramite selfie;

o con bonifico SEPA da banche online.

Sarà comunque possibile eliminare il limite depositando lo specimen di firma in Filiale. Per le identificazioni con bonifico SEPA da banca fisica, invece, il limite è lo standard di prodotto.

Clicca sul link in basso per saperne di più

2. Conto corrente online zero spese ING Direct

Il conto corrente online di ING Direct – chiamato conto corrente Arancio – si caratterizza per la seguente proposta: se attivato entro il 31 marzo 2022, prevede la gratuità del canone mensile e della carta di credito per un intero anno.

Si tratta di un conto corrente 100% digitale, sicuro e conveniente, caratterizzato da:

l’assenza del canone mensile di gestione;

la gratuità dei prelievi presso gli ATM di altre banche;

i bonifici online gratuiti;

il costo del singolo assegno gratuito.

Clicca sul link per saperne di più se sei interessato alla proposta di ING Direct

3. Conto corrente online Crédit Agricole

Il conto corrente online a canone zero di Crédit Agricole si caratterizza per:

l’assenza del canone mensile di gestione;

i bonifici online gratuiti;

la MasterCard debit a canone gratuito.

L’utilizzo di questa carta di pagamento online permette di ricevere in cashback fino a 100 euro in buoni regali Amazon. Nello specifico, si potranno ricevere:

1 buono da 50 euro se si spendono 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto;

2 buoni da 50 euro se si spendono 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura.

Il conto corrente potrà essere gestito direttamente dall’applicazione dedicata, che permette di effettuare bonifici online, gestire eventuali carte di pagamento, pagamento con un tap della rubrica, creare un salvadanaio digitale con Gimme5 AcomeA.

Clicca sul link per saperne di più

4. Conto corrente online Widiba

Widiba è una banca digitale che propone un conto corrente online con canone gratuito per un periodo di 12 mesi: lo si potrà aprire direttamente online, anche con un semplice SPID.

Questo conto corrente include:

i bonifici online gratuiti;

la PEC e la firma digitale;

la possibilità di pagare tramite Google Pay.

Tra le peculiarità, troviamo la possibilità di fare trading online e quella di associare al conto delle carte di credito, a partire da un canone annuale di 20 euro e con fido di 1.500 euro.

Clicca sul link per saperne di più sul conto digitale Widiba e attivare un conto cointestato

5. Conto corrente BBVA

Il conto corrente BBVA (Banca Bilbao Vizcaya Argentaria) è un conto corrente online a zero spese:

con IBAN italiano;

senza commissioni né condizioni nascoste;

che potrà essere aperto in soli 5 minuti.

Tra i vantaggi inclusi ci sono la carta di debito BBVA, disponibile sia nella versione fisica sia digitale, a zero spese e senza costi di spedizione, sia il Gran Cashback 10% con il quale ricevere 50 euro automaticamente sul proprio conto corrente. In pratica, si attiva in automatico al primo acquisto e permette di essere rimborsati sulle proprie spese del 10%, fino a un massimo di 500 euro.

