Fibra ottica a meno di 20 euro al mese: ecco l'offerta di Aruba

Tra le tante opzioni a disposizione per chi è in cerca di una nuova offerta fibra ottica c'è spazio anche per l 'offerta di Aruba , da anni azienda leader in Italia per servizi legati al mondo del web e da alcuni mesi protagonista anche del mercato delle telecomunicazioni con un'offerta fibra di sicuro interesse. La nuova versione dell'offerta di Aruba per la fibra ottica è particolarmente interessante abbinando convenienza, con un c anone mensile inferiore a 20 euro, e massima libertà per il cliente. Vediamo i dettagli:

La nuova offerta fibra ottica di Aruba ha tutte le carte in regola per diventare l’opzione giusta per la connessione di casa. L’abbonamento presenta un costo mensile contenuto e garantite all’utente la massima libertà, sia in termini di scelta delle caratteristiche dell’abbonamento che per quanto riguarda una futura disdetta. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la funzione Stop & Go che consente di mettere in pausa l’abbonamento risparmiando una mensilità.

Vediamo i dettagli completi:

Come attivare l’offerta fibra ottica di Aruba

La proposta di Aruba si divide in due diverse offerte fibra ottica. In particolare, la novità del mese è rappresentata dalla versione All-in Promo che a meno di 20 euro al mese per il primo anno (e senza vincoli di permanenza successivamente) garantisce un abbonamento completo. Le opzioni tra cui scegliere sono:

Fibra Aruba Promo : l’abbonamento include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega; il canone mensile dell’abbonamento è di 17,69 euro al mese per 12 mesi (poi 26,47 euro al mese; è possibile aggiungere il modem router Wi-Fi a 2,20 euro al mese e le chiamate illimitate a 4 euro al mese

Fibra Aruba All-in Promo: l'abbonamento include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega; il canone mensile dell'abbonamento è di 19,89 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese); il modem router Wi-Fi è incluso senza costi aggiuntivi

Per entrambe le offerte è disponibile l‘attivazione gratuita e il cliente ha 1 mese di tempo per cambiare idea e chiedere il rimborso di quanto speso. Da notare che, successivamente, sarà possibile interrompere l’abbonamento con un costo di disattivazione di 20 euro una tantum e senza alcun altro addebito aggiuntivo. In questo modo, alla fine del periodo promozionale, l’utente potrà valutare con la massima libertà la scelta migliore per la propria connessione Internet.

C’è altra promozione di sicuro interesse a disposizione di chi sceglie la fibra Aruba. Grazie a Stop & Go, infatti, è possibile mettere in pausa la fibra per 30 giorni (durante un periodo in cui l’abbonamento non sarà attivo). In questo modo, si potrà risparmiare un’intera mensilità di abbonamento che andrebbe persa durante un periodo di inutilizzo della connessione Internet casa. A completare i vantaggi per i clienti che scelgono Aruba c’è un servizio d’assistenza disponibile 24 ore su 24.

La fibra ottica di Aruba è in offerta fino al prossimo 26 aprile 2022. Le promozioni illustrate possono essere attivate direttamente online, seguendo una semplice procedura online disponibile sul sito dell’operatore. Da notare che, sempre dal sito, è possibile prenotare una richiamata per completare l’attivazione online. Per sottoscrivere un nuovo contratto è sufficiente avere a disposizione i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario dell’abbonamento, l’indirizzo di casa e il codice migrazione, necessario per richiedere la portabilità del numero.

Il mercato italiano delle telecomunicazioni propone diverse soluzioni per sfruttare la fibra ottica in casa. Oltre alla proposta di Aruba, infatti, è possibile valutare l’attivazione di altre offerte che consentono, ad esempio, l’aggiunta a prezzo scontato di servizi Pay TV oppure sono disponibili in abbinamento con tariffe di telefonia mobile per massimizzare i vantaggi grazie a soluzioni convergenti fisso + mobile.

Per un quadro completo su tutte le offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, e su iPhone e iPad, tramite l’Apple App Store.