Le 6 assicurazioni auto più economiche di Febbraio 2022

Ogni trimestre l’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni analizza l’andamento del mercato delle polizze auto. Se nel Bollettino dell’ultimo quadrimestre 2020 il prezzo medio pagato dagli automobilisti e dalle automobiliste italiani era stato di 379 euro, nel documento sul terzo trimestre 2021 (pubblicato a Dicembre) è emerso una flessione del costo. Il prezzo medio pagato per la garanzia rc per le vetture in Italia è stato nei primi tre trimestri dello scorso anno 367 euro.

Analizzando meglio i dati appare evidente come ci siano una grande percentuale (quasi il 90%) di utenti che paga meno dei 583 euro di polizza auto e solo circa un 10% mantiene un costo dell’assicurazione sotto i 193 euro l’anno. C’è però da evidenziare una riduzione del prezzo medio delle polizze pari a quasi il 5,6% nel confronto anno sui anno.

Esistono ancora differenze regionali tra i costi per l’assicurazione auto, al Sud gli automobilisti pagano quasi il 19% in più rispetto a quelli del Nord-Ovest. Anche se tra Napoli ed Aosta tra il 2021 e il 2014 è stata registrata una riduzione nel divario tra le tariffe. Il differenziale del premio tra le due città è calato del 40,2% negli anni.

Un miglioramento quindi c’è stato, ma Roma, Vibo Valentia e Catania mantengono dei costi sul premio tra il 9% e l’8% più alti del prezzo medio nazionale.

Il calo delle polizze e la scatola nera

Uno dei fattori che sta contribuendo ad un ritocco dei prezzi dell’rc auto è la presenza della scatola nera, questo strumento consente di stabilire in modo più puntale le dinamiche dei sinistri e di ridurre anche eventuali frodi. Secondo il rapporto IVASS, il 21,2% delle polizze sottoscritte nel terzo trimestre 2021 includeva un apposito sconto sul premio legato alla presenza di black box in auto. Una tendenza che prosegue dal 2020, infatti le informazioni sulle assicurazioni del 4° trimestre 2020 mostravano un buon 23% di polizze con questo tipo di condizione.

Dalla ricerca emerge anche un altro dato interessante su polizze auto e scatola nera, la distribuzione di questi localizzatori varia in modo molto significativo a livello territoriale. A Caserta ad esempio circa il 65,1% delle auto monta la scatola nera mentre a Bolzano la percentuale scende al 3,9%. A Napoli si riscontra un tasso di penetrazione delle black box più che triplo rispetto a Milano, nella città partenopea la scatola nera è presente sul 53,8% di veicoli a Milano solo sul 16,3%.

Una volta che ti è chiaro qual è il quadro generale delle polizze auto in Italia, passiamo a ciò che ti interessa maggiormente: trovare le migliori offerte per attivare un’assicurazione auto conveniente. In questo può aiutarci il comparatore di SOStariffe.it, ancora più efficiente nella sua ricerca delle polizze da quando SOStariffe.it fa parte del Gruppo MutuiOnline. Il raffronto delle polizze auto è infatti stato integrato al sistema di comparazione online di preventivi di Segugio.it.

Una delle novità principali per te che sei in cerca della miglior rc auto è che potrai avviare la tua analisi anche se non hai mai attivato una polizza online. L’algoritmo imposterà i parametri di ricerca in base alle informazioni che fornirai e in pochi minuti potrai scoprire quale sarà la tua prima assicurazione auto. Puoi usare il servizio sia per la comparazione online dei preventivi auto, moto, autocarro e ciclomotore.

Avrai inoltre una sezione con gli Archivi dei preventivi in cui potrai consultare le offerte anche in un secondo momento senza dover reinserire tutti i dati.

Le 6 assicurazioni auto più economiche

Per poter effettuare un confronto e illustrati le migliori promozioni polizze auto di questo mese abbiamo creato un profilo dell’intestatario (prima polizza, veicolo immatricolato nel 2022, unica auto di famiglia), come vettura abbiamo selezionato una Hyundai Kona. Abbiamo quindi risposto alle domande sul tipo di allestimento, sul sistema di antifurto, sul tipo di utilizzo principale a cui sarà destinata l’auto (tempo libero o tragitto casa lavoro) e quanti chilometri si percorreranno in un anno con l’automobile (15.000 circa).

Ecco quali sono le polizze che ti offrirebbero le migliori condizioni a Febbraio 2022.

Allianz Direct

Il costo stimato se ti assicuri con Allianz Direct (gruppo Genialloyd) e il tuo profilo rientra nella guida esperta (conducenti solo dai 26 anni in su, no neopatentati) è di circa 226 euro per l’rc e con uno sconto applicato per la black box.

La procedura con cui sarai rimborsato/a in caso di sinistro è diretta, quindi sarà la compagnia a coprire il risarcimento a danni, cose o persone se non sei responsabile dell’incidente. I casi di rivalsa indicati dal contratto sono:

guida di un conducente con meno di 23 anni (se hai attivo il profilo guida esperta) fino a 5.000 euro

fino a 2.500 euro di rivalsa per il primo sinistro in guida in stato di ebbrezza

assicurazione copre danni da incendio

rc per danni da cavo di traino o per guida in aree private

Italiana Assicurazioni

Con Italiana Assicurazioni potrai pagare per la tua rc auto 287 euro circa. Anche in questo caso si tratta di una polizza con risarcimento diretto con massimali fino a 6 milioni e 70 mila euro per le persone e 1 milione e 220 mila di euro per le cose. Questa compagnia fa parte della Reale Group assicurazioni. Questa polizza può essere stipulata presso le agenzie del gruppo.

Quixa

Con la polizza di Quixa, della compagnia Axa, il costo inizia a crescere un po’, siamo su un preventivo di 341 euro se il profilo corrisponde a quello del conducente esperto (quindi nessun guidatore deve avere meno di 22 anni). In questa assicurazione sono inclusi anche il ritiro e la consegna a casa di un veicolo alternativo in caso di incidente.

La polizza è una soluzione a risarcimento diretto con massimali da:

6.070.000 euro per danni a persone

1.220.000 euro per danni a cose

Le condizioni rivalsa proposte con questa soluzione sono:

10.000 euro se primo incidente in stato di ebbrezza

conducente non esperto fino a 10 mila euro

MPS Digital auto

Questa Digital auto è una polizza del Monte dei Paschi di Siena e di Quixa Assicurazioni, potrai attivarla online inviando la documentazione richiesta. Il prezzo calcolato dal comparatore in questo caso arriva a 354 euro (a patto che l’assicurato/a paghi almeno 10 giorni prima della scadenza).

Massimali, piano di rimborso e condizioni di rivalsa sono uguali a quelle descritte nella precedente assicurazione Quixa. In caso di sinistro però non avrai diritto all’auto in sostituzione con consegna presso la tua abitazione.

Direct Assicurazioni

Altra polizza all digital quella di Direct Assicurazioni, la potrai attivare con l’inoltro dei documenti per via telematica e l’importo per l’rc della tua Hyundai con questa soluzione è stimato in 355 euro se sceglie la Guida esperta come opzione (conducenti solo con più di 22 anni).

Anche se questa rc auto è del gruppo Quixa le condizioni sono leggermente differenti dalle altre polizze della compagnia. La rivalsa si limiterà a 15 mila euro per il primo incidente provocato per stato di ebbrezza e anche per guida di conducenti con età non previste dalla tua polizza è prevista una franchigia (15 mila euro).

I massimali della polizza di responsabilità civile sono:

6.070.000 euro per persone

1.220.000 euro per le cose

Zurich Connect

La polizza online del gruppo Zurich Insurance Company ti offre la rc per la tua auto nuova a 370 euro circa. Si tratta della solita formula a Guida esperta (dai 25 anni in su) e con risarcimento diretto dei danni in caso di sinistri. I massimali sono:

6.070.000 euro per le persone

1.220.000 euro per le cose

Se dovessi far guidare una persone che ha meno di 25 anni Zurich Connect potrà limitare il diritto di rivalsa a 2.500 euro, idem se il conducente dovesse essere fermato in stato di ebbrezza.

